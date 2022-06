“Senghe” segna il ritorno degli Almamegretta, i nostri artisti della settimana

Almamegretta – Senghe: la band napoletana degli Almamegretta (sito ufficiale) fa certamente parte delle realtà musicali italiane che Radio Popolare ha più apprezzato e proposto sulle sue frequenze, ospitando il gruppo fin dall’esordio, tra il 1992 e il 1993, con Figli di Annibale e Animamigrante.

Da allora molte note sono passate dagli strumenti e dalle voci degli Almamegretta, cambi di formazione, esperimenti in varie direzioni, mantenendo sempre una forte e distintiva identità. Sonora e non solo.

Dal 2013 è rientrato stabilmente nella line-up il frontman Raiz, dopo una pausa durata circa 10 anni. Senghe è il terzo disco della band da quando Raiz è tornato a cantare con gli “Alma”, ed è un album di grande intensità. Che segna anche l’inizio di una collaborazione importante, con Paolo Baldini, uno dei professionisti più richiesti del dub / reggae europeo, che ha prodotto il disco ed è ufficialmente entrato nella band come bassista.

«Il risultato – ha raccontato Raiz di questo sodalizio artistico – è un disco dal suono molto solido. Undici episodi tra canzoni vere e proprie e “materiale da sound system” che girano intorno all’ecologia, al domandarsi che tipo mondo stiamo lasciando in eredità ai nostri figli, al ritrovare un posto dove tornare a essere umani, specie tra le specie: stiamo giocando con un giocattolo che una volta rotto, non sapremo riparare».

Raiz spiega anche il senso del titolo, in relazione al tema dell’album: «Senghe in napoletano vuol dire “fessure”. Abbiamo immaginato un muro, all’apparenza compatto, ma che in realtà presenta delle crepe. Un muro può dividere gli ambienti ma anche le persone all’interno della stessa casa, può essere un ostacolo alla comunicazione. Un muro può separare gli stati, i popoli. Le crepe in un muro sono quindi una possibilità; di far passare la luce, ma anche di parlarsi, di confrontarsi. Immediatamente dopo aver formulato questa riflessione, chiaramente la nostra mente ha associato anche le parole di quel grande poeta che è stato Leonard Cohen contenute in “Anthem”:

There is a crack / A crack in everything / That’s how the light gets in

C’è una crepa / Una crepa in ogni cosa / È così che entra la luce

Ecco, forse oggi noi abbiamo bisogno di meno muri e più fessure attraverso cui far passare la luce, e tornare a parlarci».

Per sette giorni le nuove canzoni degli Almamegretta saranno protagoniste delle frequenze di Radio Popolare, Raiz e Paolo Baldini saranno ospiti dalle 15 alle 15.30, lunedì 13 giugno, di Jack con Matteo Villaci. E domenica 19 giugno, dalle 18.30 alle 19, dedicheremo uno speciale all’album.

Intanto, qui sotto, trovate il video di “Figlio”, singolo estratto da Senghe.

