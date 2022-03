Aldous Harding – Warm Chris: ricordo bene quando Aldous Harding (sito ufficiale), cantautrice neozelandese, arrivò per la prima volta in via Ollearo 5, nella sede di Radio Popolare insomma, per registrare un minilive acustico e una intervista. Era il 2017 e stava promuovendo il suo secondo album, intitolato Party. Un disco che con la sua malinconia sussurrata entrava in consapevole contrasto proprio con quel titolo.

Ricordo la splendida esecuzione di due canzoni, ma ricordo anche…un’intervista non facile, con una musicista introversa e timida, dalla voce così sussurrata da essere appena udibile. Quando due anni dopo ci eravamo parlati nuovamente, al telefono questa volta, per parlare del terzo album Designer, Harding sembrava già molto più sicura di sé. E anche il suo disco lo raccontava.

Non so ancora se avrò il piacere di parlare con lei per Warm Chris, il nuovo lavoro appena dato alle stampe, ma credo proprio che, se accadrà, avrò a che fare con una persona ancora più estroversa. O almeno mi sono convinto di questo ascoltando le sue canzoni più recenti, che in alcune occasioni sembrano quasi flirtare con il pop.

La nostra nuova artista della settimana, al di là di queste sorridenti e leggere considerazioni, possiede un’intensità di scrittura non comune, sia che scegla di indossare i suoi abiti più intimisti, sia che invece decida di aprirsi a melodie più luminose.

In questo suo quarto album si è fatta nuovamente accompagnare alla produzione da un grande professionista come il britannico John Parish, già in buona parte artefice del suono di PJ Harvey (per citare solo una delle persone che hanno lavorato con lui), maestro nel far emergere ed esaltare le caratteristiche più vere delle voci che passano dal suo banco mixer.

E la voce di Aldous Harding merita questo trattamento, per come sa passare dai toni più caldi e riflessivi a quelli più squillanti e scanzonati, dimostrando non solo abilità tecnica ed eclettismo, ma soprattutto una notevole sensibilità interpretativa. La sensazione prevalente, ascoltando questo disco, è che la cantautrice sia oggi più rilassata, più a suo agio, più divertita.

Il che rende Warm Chris un disco a suo modo facile da ascoltare e apprezzare: lo faremo per i prossimi giorni, ascoltandone le canzoni nelle nostre trasmissioni e infine dedicando al disco e ad Aldous Harding uno speciale di mezz’ora, domenica 3 aprile dalle 18.30 alle 19.

Qui sotto, potete intanto assaggiare uno dei singoli del disco, Fever, insieme al video che lo accompagna.

LEGGI ANCHE:

Rosalía: Motomami è il nuovo album della nostra artista della settimana

Judi Jackson esordisce con l’album Grace: è l’artista della settimana

Stromae con “Multitude” è l’artista della settimana

Il pianista e produttore Robert Glasper è l’artista della settimana: scopriamo il suo Black Radio III

È uscito il nuovo album dei Big Thief, i nostri artisti della settimana

Alla scoperta dei Combo Chimbita, artisti della settimana di Radio Popolare

Anaïs Mitchell è l’artista della settimana di Radio Popolare: il suo nuovo disco

Gli Yard Act esordiscono con The Overload: sono i nostri artisti della settimana

Cat Power, con il suo disco Covers, è l’artista della settimana di Radio Popolare

Elvis Costello venerdì pubblica il nuovo disco The Boy Named If: è il primo artista della settimana del 2022

Neil Young: Barn è il suo nuovo album, Radio Popolare lo sceglie come artista della settimana

Cristina Donà con deSidera è l’artista della settimana di Radio Popolare

Marracash con “Noi, loro, gli altri” è l’artista della settimana

Joan As Police Woman è l’artista della settimana di Radio Popolare, con il suo disco con Tony Allen e Dave Okumu

I The War On Drugs escono con un nuovo album: sono gli artisti della settimana

A 100 anni dalla sua nascita, Georges Brassens è l’artista della settimana di Radio Popolare

Jason Isbell pubblica un disco dedicato alla Georgia: è il nostro artista della settimana

Adia Victoria, con il suo nuovo disco “A southern gothic”, è la nostra artista della settimana

Little Steven domenica sera sarà ospite di Radiopop per presentare il suo libro “Memoir”: è l’artista della settimana

Carmen Consoli, con “Volevo fare la rockstar”, è la nostra artista della settimana

Lady Blackbird: l’artista della settimana di Radio Popolare e la sua grande voce jazz