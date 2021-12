Cristina Donà con deSidera è l’artista della settimana di Radio Popolare

Cristina Donà (qui il sito ufficiale) ha da pochi giorni pubblicato il suo nuovo album: si chiama deSidera e i più attenti dei nostri ascoltatori/lettori ricorderanno che ne abbiamo già ampiamente parlato su queste pagine, oltre che sulle nostre frequenze. Infatti ci piace l’idea di chiudere un cerchio con questa settimana di ascolti.

Un cerchio che abbiamo aperto a febbraio di quest’anno, quando abbiamo scelto Cristina Donà come artista della settimana per lanciare il crowdfunding che ha permesso alla cantautrice di raccogliere i fondi necessari per realizzare il suo album.

In quell’occasione avevamo scelto di dedicare i brani passati in quei sette giorni a una specie di retrospettiva della carriera di Cristina, una carriera che Radio Popolare ha sempre seguito molto da vicino, ospitandola spesso e sempre assai volentieri e amando la sua musica.

Adesso è arrivato invece il momento di dedicarci alle sue canzoni nuove: che affascinano con le loro anime inquiete e capaci di chiaroscuri potenti. E’ un disco pieno di prospettive e di profondità, che sa celebrare la complessità anche in contesto pop, per quanto a quella parola si possa accostare l’aggettivo “cantautorale”.

In un’epoca in cui, sempre di più, sembra che l’unica cosa che conti siano le classifiche, che importi solo chi compare di più di qui e di là, o chi si batte il petto più forte per farsi notare, la musica di Cristina Donà è un toccasana.

Sensibilità, poesia, melodia, intelligenza: qualità limpidissime che non sono mai mancate dai suoi dischi e che ritroviamo tutte in deSidera. Come sempre, dopo sette giorni di ascolti, chiuderemo domenica 12 dicembre, dalle 18.30 alle 19, con uno speciale dedicato al suo album.

Qui sotto il video di una delle canzoni migliori del disco, “Colpa”.