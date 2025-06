Sì, lo voglio! All You Need is Pop 2025: ancora una volta insieme

C’era bisogno di ritrovarsi e lo abbiamo fatto, ancora una volta.

In questo finale di stagione abbiamo rinsaldato il nostro legame di comunità. È stata la stagione del decreto sicurezza, del massacro di Gaza, dell’elezione di Trump, dello schianto di Ramy contro un palo in una notte milanese dello scorso novembre.

All You Need is Pop è stata anche quest’anno tante cose assieme: dibattiti, musica, teatro, incontri, giochi, anche lacrime ascoltando i racconti dei palestinesi che siamo riusciti ad avere con noi. E poi abbiamo celebrato perfino un matrimonio, un matrimonio vero.

Anche noi e voi – la Radio e i suoi ascoltatori e ascoltatrici – in effetti è un po come se fossimo sposati: nella buona e nella cattiva sorte mettiamo in comune i nostri beni: la libertà di pensiero e di informazione. E l’anno prossimo facciamo le nozze d’oro.