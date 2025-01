I viaggi di Radio Popolare

I prossimi viaggi in programma:

Viaggio in Messico con Radio Popolare: Città del Messico, Chiapas zapatista e Oaxaca 23 febbraio – 10 marzo 2025

Un viaggio nel Chiapas zapatista e per conoscere i Maya del passato e del presente, visitando comunità indigene. Un viaggio di conoscenza e di scambio che permette di incontrare popoli che continuano a credere nell’importanza delle loro radici, impegnandosi quotidianamente per conservare la propria autonomia culturale e la secolare organizzazione tradizionale, basata su valori comunitari e su principi di democrazia partecipativa.

Accompagna Andrea Cegna.

Viaggio in Friuli Venezia Giulia con Radio Popolare, sulle tracce di Pasolini 3 – 6 marzo 2025

Un viaggio con Radio Popolare ripercorrendo i luoghi pasoliniani: Sacile, Casarsa della Delizia, Valvasone… percorreremo le strade e le piazze dove Pasolini trascorse l’infanzia e navigheremo fino al casone Mota Safon, immerso nella natura della laguna di Marano. L’ultimo giorno sarà dedicato alla visita di Aquileia e della Caserma Piave di Palmanova.

Viaggio in Serbia con Radio Popolare 26 aprile – 2 maggio 2025

Viaggio con Radio Popolare in Serbia, dalla Vojvodina di impronta austro-ungarica a Belgrado. Un tour tra storia e gastronomia, ricco di incontri e musica.

Viaggio in Brasile, Salvador de Bahia e il Maranhao con Radio Popolare RINVIATO A MAGGIO 2025

In questo viaggio ci lasceremo portare dalla dolcezza e dalla rilassatezza che questa terra musicale e la sua gente porta con sé. Ci sono molte cose da vedere, ma mentre ci s’incammina verso la meta, ci si potrebbe imbattere in un musicista di strada, in una ‘roda de capoeira’, in una bahiana con un sorriso irresistibile che ci offre qualche profumatissima specialità gastronomica. Quindi, preparatevi a tante, imprevedibili sorprese.

Accompagna Monica Paes

Mete visitate dal 2019:

Viaggio a Cuba con Radio Popolare 23 gennaio – 4 febbraio 2025

Un viaggio a Cuba con Radio Popolare che racconta la sua storia fatta di Rivoluzione e di “resistenza” tra passato e presente, in una vita quotidiana complessa e non priva di contraddizioni. Scoprire Cuba in modo responsabile significa oggi disporsi a cogliere il “reale meraviglioso” che si esprime nella molteplicità dei suoi volti. Accompagna Andrea Cegna.

Viaggio in Francia, a Marsiglia con Radio Popolare 2 gennaio 2025 – 5 gennaio 2025

Viaggio alla scoperta delle strade e dei luoghi dell’affascinante Marsiglia, e della sua anima artistica e culturale alternativa. Ripercorreremo le tracce del mitico Jean Claude Izzo che ha fatto innamorare la sua città a milioni di lettori.

(Accompagna Giulia Strippoli)

Viaggio in Marocco, Capodanno con Radio Popolare (volo incluso) 26 dicembre 2024 – 5 gennaio 2025

Un viaggio di incontro con la cultura dell’accoglienza e della solidarietà e con le comunità impegnate nel sociale e nell’economia solidale.

(Accompagna Marco Schiaffino)

Viaggio in Senegal con Radio Popolare 15-25 ottobre 2024

Un viaggio per conoscere i tratti peculiari della cultura senegalese: le grandi contraddizioni di una delle più importanti città africane, Dakar, l’affascinante Isola delle Conchiglie di Fadiouth, l’Isola di Gorée tristemente conosciuta per la tratta degli schiavi, l’incontro con il vivacissimo associazionismo locale, la quotidianità dei villaggi, la natura e la fauna dei parchi nazionali.

Viaggio in Serbia, speciale estate con Radio Popolare 16-24 agosto 2024

Nove giorni dal nord al sud della Serbia. Protagoniste del viaggio saranno anche le multiformi espressioni della musica serba, dalle csárdás ungheresi ai repertori klezmer e sefardita, testimoni della centenaria presenza ebraica a nord e sud del Danubio. Accompagna Guido Fogacci

Viaggio in Sardegna, sulle note del Dromos Festival 28 luglio – 5 agosto 2024

Un viaggio tra natura e arte, enogastronomia e artigianato, relax e musica sotto le stelle: un itinerario che rivela la magia dei panorami estivi della Sardegna di giorno e segue le note del Festival Dromos nelle suggestive notti d’agosto. Accompagna Elena Mordiglia

Viaggio in Bosnia ed Erzegovina, da Mostar e Trebinje 18 – 25 luglio

Otto giorni in Bosnia Erzegovina in compagnia di Radio Popolare, alla scoperta di antiche città ricche di fascino come Mostar, Sarajevo, Travnik e Jajce, indagando gli infiniti sincretismi culturali nati dall’incontro tra cultura slava, ottomana e sefardita. Accompagna Gaia Grassi

Viaggio a Belfast 10 – 15 giugno 2024

Viaggio in Irlanda del Nord accompagnati da Radio Popolare. “Ci sono tanti muri a Belfast, capitale dell’Irlanda del Nord. Ci sono quelli di cemento e acciaio che dividono i quartieri cattolici da quelli protestanti: circa 40 nella sola capitale, quasi 90 nelle sei contee dell’Irlanda del Nord. E poi ci sono i muri invisibili alimentati da decenni di guerra civile e odio tra le due comunità. I secondi stanno lentamente e inesorabilmente crollando, anche se i troubles, il conflitto nordirlandese che ha insanguinato le contee nordirlandesi (e non solo), con i tremila morti di questo conflitto pesano ancora sulle comunità”. (onderoad.radiopopolare.it). Accompagna Giulia Strippoli

Viaggio in Istria: tra Storia e storie di confine con Radio Popolare 26 aprile – 1 maggio 2024

Viaggio con Radio Popolare nella storia sociale e culturale della penisola istriana, con numerosi incontri, visite e le ottime specialità dei presidi Slow Food locali. Un viaggio per attraversare i numerosi ponti – culturali, storici, linguistici, gastronomici – che ci legano a queste terre. Accompagna Chiara Vitali.

Viaggio in Brasile, Sao Luis e Salvador de Bahia 9 – 21 maggio 2024

In questo viaggio con Radio Popolare ci lasceremo portare dalla dolcezza e dalla rilassatezza che questa terra musicale e la sua gente porta con sé. Ci sono molte cose da vedere, ma mentre ci s’incammina verso la meta, ci si potrebbe imbattere in un musicista di strada, in una ‘roda de capoeira’, in una bahiana con un sorriso irresistibile che ci offre qualche profumatissima specialità gastronomica. Accompagna Claudio Agostoni.

Viaggio in Spagna e Marocco, traversata arabo-andalusa con Radio Popolare 11 – 18 aprile 2024

Un viaggio con Radio Popolare per conoscere due città vicine ma con culture diversissime. 8 giorni per scoprire Siviglia con i suoi suoni, la vitalità, il calore Andaluso, e Tangeri, città dalla cultura eclettica e dal fascino multiculturale. Accompagna Claudio Jampaglia.

Viaggio in Sicilia, Circumetnea con Radio Popolare 8 – 11 marzo 2024

Viaggio alla scoperta di Catania, Bronte e Randazzo attraverso la Circumetnea, in un percorso su binari di circa cento chilometri intorno al vulcano.

Viaggio in Argentina con Radio Popolare 6 – 21 marzo 2024

Questo viaggio in Argentina con Radio Popolare unisce le bellezze naturalistiche della Patagonia e delle cascate Iguazù alla conoscenza delle comunità Mapuche e dei movimenti femministi di Buenos Aires.

Viaggio a Cuba con Radio Popolare 30 gennaio – 11 febbraio 2024

Un viaggio a Cuba con Radio Popolare che racconta la sua storia fatta di Rivoluzione e di “resistenza” tra passato e presente, in una vita quotidiana complessa e non priva di contraddizioni. Scoprire Cuba in modo responsabile significa oggi disporsi a cogliere il “reale meraviglioso” che si esprime nella molteplicità dei suoi volti.

Viaggio in Marocco, Capodanno con Radio Popolare 26 dicembre 2023 – 5 gennaio 2024

Un viaggio di incontro con la cultura dell’accoglienza e della solidarietà, e delle comunità impegnate nel sociale e nell’economia solidale. Accompagna Gaia Grassi

Viaggio in Francia, a Marsiglia con Radio Popolare 2-5 gennaio 2024

Un viaggio alla scoperta delle strade e dei luoghi dell’affascinante Marsiglia accompagnati da Matteo Villaci.

Viaggio in Francia, a Marsiglia con Radio Popolare 5-8 gennaio 2024

Un viaggio alla scoperta delle strade e dei luoghi dell’affascinante Marsiglia accompagnati da Chiara Vitali.

Viaggio nella Cuba orientale 29 novembre – 11 dicembre 2023 Un viaggio nel versante orientale dell’isola per scoprire un altro aspetto culturale e sociale del paese

Viaggio in Romania 23 – 30 settembre Un viaggio tra il Maramureş e la Transilvania

Viaggio in Serbia 11 – 19 agosto Nove giorni dal nord al sud della Serbia

Viaggio in Sardegna 4 – 12 agosto. Tra natura e arte, enogastronomia e artigianato, relax e musica sotto le stelle con Claudio Agostoni

Viaggio a Belfast 13 – 18 giugno 2023. In Irlanda del Nord accompagnati da Claudio Agostoni

Viaggio a Parigi 11 – 14 maggio, accompagnati da Luisa Nannipieri

Viaggio a Roma 4 – 7 maggio 2023, accompagnati da Claudio Agostoni

Albania, 22 – 26 aprile 2023, accompagnati da Maner Maletti

Bosnia-Erzegovina, 3 – 10 aprile 2023, accompagnati da Claudio Agostoni

Genova, 3-4 marzo 2023, accompagnati da Claudio Agostoni