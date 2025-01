Il Suggeritore Night Live: il calendario degli appuntamenti nel nostro auditorium

PlayStop News della notte di mercoledì 08/01/2025 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Pop Music di mercoledì 08/01/2025 Una trasmissione di musica, senza confini e senza barriere. Canzoni da scoprire e da riconoscere, canzoni da canticchiare e da cui farsi cullare. Senza conduttori, senza didascalie: solo e soltanto musica.

PlayStop Il giusto clima di mercoledì 08/01/2025 Ambiente, energia, clima, uso razionale delle risorse, mobilità sostenibile, transizione energetica. Il giusto clima è la trasmissione di Radio Popolare che racconta le sfide locali e globali per contrastare il cambiamento climatico e ridurre la nostra impronta sul Pianeta. Il giusto clima è realizzato in collaborazione con è nostra, la cooperativa che produce e vende energia elettrica rinnovabile, sostenibile, etica. In onda tutti i mercoledì, dalle 20.30 alle 21.30. In studio, Gianluca Ruggieri ed Elena Mordiglia. In redazione, Sara Milanese e Marianna Usuelli.

PlayStop L'Orizzonte delle Venti di mercoledì 08/01/2025 A fine giornata selezioniamo il fatto nazionale o internazionale che ci è sembrato più interessante e lo sviluppiamo con il contributo dei nostri ospiti e collaboratori. Un approfondimento che chiude la giornata dell'informazione di Radio Popolare e fa da ponte con il giorno successivo.

PlayStop Esteri di mercoledì 08/01/2025 1- Stati uniti. Spinto da forti venti un vasto incendio minaccia Los Angeles. 2 morti e almeno 800 mila persone evacuati. “ Questo è un momento tragico della nostra storia “ afferma il capo della polizia. 2- L’appello dell’Onu “ Gli ospedali di Gaza sono diventati trappole mortali" Secondo l’UNICEF nella prima settimana dell’anno sono rimasti uccisi 74 bambini. 3-L’imperialismo americano ai tempi di Donald Trump: commedia o tragedia ? Il punto di Esteri 4- Cina. Al via la nuova campagna anticorruzione. Nel mirino i settori tecnologici e farmaceutico 5-Le Radio Svizzere spengono le frequenze FM Il primo gennaio è stato completato il passaggio alla tecnologia DAB 6-Progetti sostenibili. 10 anni fa Copenhagen ianugarava il serbemtye per le bici Si tratta del ponte ciclabile più famoso al mondo. 7-Romanzo a fumetti: l’ultimo respiro il graphic novel di Thiery Martin.

PlayStop Poveri ma belli di mercoledì 08/01/2025 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Doppio Click di mercoledì 08/01/2025 Doppio Click è la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi di attualità legati al mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Ogni settimana, dal lunedì al giovedì, approfondiamo le notizie più importanti, le curiosità e i retroscena di tutto ciò che succede sul Web e non solo. A cura di Marco Schiaffino. Ogni settimana approfondiamo le notizie più importanti, le curiosità e i retroscena di tutto ciò che succede sul Web e non solo. A cura di Marco Schiaffino.

PlayStop Vieni con me di mercoledì 08/01/2025 Vieni con me! è un’ora in cui prendere appunti tra condivisione di curiosità, interviste, e il gran ritorno di PASSATEL, ma in forma rinnovata!! Sarà infatti partendo dalla storia che ci raccontano gli oggetti più curiosi che arriveremo a scoprire eventi, iniziative od occasioni a tema. Eh sì, perché poi..ci si incontra pure, altrimenti che gusto c’è? Okay ma dove, quando e poi …con chi!?! Semplice, tu Vieni con me! Ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30, in onda su Radio Popolare. Per postare annunci clicca qui Passatel - Radio Popolare (link - https://www.facebook.com/groups/passatel) Vuoi segnalare un evento, un’iniziativa, un oggetto particolare o proporti come espert* (design, modernariato o una nicchia specifica di cui sai proprio tutto!!) scrivi a vieniconme@radiopopolare.it Conduzione, Giulia Strippoli Redazione, Giulia Strippoli e Claudio Agostoni

PlayStop Playground di mercoledì 08/01/2025 Celebriamo le nascite di due giganti della storia della musica, David Bowie e Elvis Presley.

PlayStop "Better Man", il musical biografico sulla vita di Robbie Williams Ora al cinema "Better Man", un film musicale biografico co-scritto, prodotto e diretto da Michael Gracey. La pellicola racconta la vita del cantante pop britannico Robbie Williams. Matteo Villaci ne ha parlato oggi a Jack con Claudio Cabona, autore di un articolo sul film pubblicato su Rockol.