Programma e biglietti All you need is pop 2025

Radio Popolare torna il 6, 7 e 8 giugno con la sua grande festa annuale, nel parco dell’ex Ospedale Psichiatrico Paolo Pini, Via Ippocrate 47, Milano – per tre giorni di eventi e incontri con ospiti nazionali e internazionali.

Un grande Palco per i concerti, il Teatro La Cucina, la Pedana del Faggio rosso, la Libreria Ostello, il Bar Lume per arte, spettacoli e cultura e il Pratonzolo, lo spazio dedicato a bambine e bambini. Molti gli spazi allestiti nel verde, il meglio dello street food, i cocktail di Germi e le nostre birre artigianali.

Tre giorni per stare insieme, incontrare la comunità di Radio Popolare presente e futura, sostenere la vostra radio preferita facendo un abbonamento o facendo acquisti nel nostro banchetto.

Il grande festival popolare andrà in scena dalle 18.00 di venerdì 6 alla mezzanotte di domenica 8 giugno nel parco dove, da più di vent’anni, si svolge “Da vicino nessuno è normale”, festival organizzato da Olinda di cui siamo partner e ospiti. Saranno con noi, anche quest’anno, gli amici di Cascina Bollate e la Libreria Alaska.

Sabato 7 e domenica 8 sarà presente anche un mezzo di Humana People to People, dedicato alla raccolta di abiti usati.

Ringraziamo per la preziosa collaborazione Il Giardino degli Aromi

L’ingresso per ogni giorno costerà 7€ e vi darà diritto a seguire tutti gli eventi in programma.

Potete già acquistare i biglietti di ingresso per la giornata singola al costo di 7 euro + diritti di prevendita o l’abbonamento per i tre giorni a 15 euro + diritti di prevendita (abbonamento acquistabile anche venerdì alla festa).

Non pagano il biglietto i bambini ed i ragazzi fino a 14 anni e le persone con disabilità (compreso il loro accompagnatore).

Il programma

Venerdì 6 Giugno 2025

📚 Libreria Ostello / Chiostro

18:30 – Le Vie dei Ponti (ed.Altreconomia)

Con Lorenzo Berlendis, narratore di territori, e Paolo Ambrosoni, collaboratore de Il Verziere di Leonardo. Modera Fabio Fimiani.

A seguire degustazione.

20:00 – Moda INsostenibile: prodotto, filiere, persone.

Sguardi sulla seconda industria più insostenibile al mondo, come lavora e le possibilità del second hand. Con Laura Di Fluri, (Humana People to People Italia); Deborah Lucchetti, Campagna Abiti Puliti e Stefania Prestopino, UnicheUnite. Modera, Giulia Strippoli.

🌱 Pedana degli Orti

18.30 – Presentazione del libro Quando potevamo ancora essere tutto. (ed. Feltrinelli)

Un libro corale, nato all’interno del Centro di Aggregazione Giovanile CDE Creta, nel quartiere Giambellino, che raccoglie le voci e le storie di ragazze e ragazzi tra i 15 e i 22 anni cresciuti nei quartieri popolari della città, attraverso interviste raccolte dall’autrice Nicoletta Bortolotti. Sara Milanese ne discute insieme all’autrice e alcun ragazzə.

19:30 – Presentazione del libro Montagne immaginarie (ed. Verdenero Ambiente) di Michele Sasso. Introduce Alessandro Braga.

🌳 Pedana del Faggio

18:30 – Smetterla con la violenza di genere. Tocca agli uomini farlo

Dibattito coordinato da Raffaele Liguori

20:00 – I miti in altri versi

Da sempre operoso in poesia narrativa, che oltre a soddisfare una sua esigenza espressiva incontra un diffuso bisogno di ascolto intimo e intenso, Roberto Piumini ha scritto recentemente 10 miti greci in endecasillabi e ne legge 3, arricchiti dalla fisarmonica di Nadio Marenco, suo compagno in spettacoli di poesia e musica.

Attenzione: è una proposta per pubblico adulto.

21:30 – Stand Up Parade

Open mic di stand-up comedy. Con Antonello Taurino – Greta Cappelletti – La Wendy – Manuele Laghi

✨ Barlume

18:00 – Concerto delle Malanga Voice Orchestra. Un progetto di canto corale ideato e diretto da Mila Trani: 21 voci femminili accompagnate da chitarra e percussioni che interpretano brani originali e canzoni del mondo.

19:00 – Parliamo di Milano

Lorenza Ghidini e Luigi Ambrosio intervistano il Sindaco Beppe Sala.

20:30 – Come Maradona, spettacolo di Diego Piemontese

La seconda metà dei vent’anni, il precariato, gli occhiali da sole di notte, l’emergenza immobiliare, le centrifughe a 9 euro, il cibo in scatola, la crisi climatica, il fast fashion usato, gli sconti del supermercato, un’incredibile voglia di figurine, le ricette mediche ripetibili e la possibilità di dire no, sono solo alcune delle cose che hanno sorpreso Diego durante l’ultimo anno. Lui non è come Maradona, non ha nemmeno mai giocato a pallone da piccolo, eppure “Come Maradona” è la seconda frase che ripete più spesso. La prima? Lo scoprirete presto.

22:00 – Quella volta che mia zia fece scappare Matteotti, di Walter Leonardi

Tre racconti, tre racconti e mezzo circa, dall’inizio del ‘900 a oggi. La storia di Walter Leonardi e quella della sua famiglia si “appoggia” alla Storia del nostro Paese. Matteotti, Moro, Pasolini, il Muro di Berlino, il G8 di Genova stanno in sottofondo, ma neanche troppo, alle vicende della zia Idia e dello zio Sile, della nonna Bellina e del nonno Fortunato, di mamma Arnalda e di papà Ennio-Enrico. Un personalissimo modo di dire “Viva l’Italia antifascista”.

23:30 – Silent Disco con le/i DJ di Radio Pop.

🎭 Teatro La Cucina

Il Teatro La Cucina ha una capienza di 100 posti: mezz’ora prima di ogni evento saranno distribuiti i tagliandi di ingresso fino ad esaurimento

19:00 – Eva. Diario di una costola, uno spettacolo di Rita Pelusio

Ma quale Eva? Una molto lontana dall’iconografia a cui ci ha abituato la tradizione. La Eva della poliedrica Rita Pelusio è una ribelle, sarcastica e irriverente, che deve decidere per la prima volta nella storia dell’umanità se rispettare le regole o trasgredirle. Eva si interroga sul futuro e intravede le molte donne che la seguiranno, tutte imperfette e tutte a caccia di felicità. Perché è la diversità che manda avanti il mondo.

20:15 – I Viaggi di Radio Popolare con Claudio Agostoni, Loretta da Costa Perrone e i Mitoka Samba.

21:30 – Il Nuovo Canzoniere Elettronico

Un collettivo musicale che ripercorre le istanze e la forza espressiva degli autori impegnati degli anni ’60/’70 del secolo scorso.

23:00 – Spettacolo I Tre Cristi. Sono Dio e ho uno psichiatra

Lettura scenica tratta da I tre Cristi di Milton Rokeach. Adattamento e regia di Sergio Ferrentino. Musiche originali di Gianluigi Carlone. Con Alessandro Castellucci, Daniele Ornatelli, Oliviero Corbetta, Marco Balbi, Renata Bertolas, Natasha Padoan. Un film, uno spettacolo teatrale, l’audiodramma non è stato preso in considerazione. I Tre Cristi nel nostro immaginario visivo li abbiamo già incontrati nelle decine di pellicole dedicate al mondo psichiatrico, dal cuculo ai risvegli passando da Hannibal. Ma in questo caso, l’incontro di tre persone che credono di essere Gesù, la parola prende il sopravvento. Tentare di convincere l’altro che non è Cristo è già un’impresa. Ma convincerlo che non può essere Gesù Cristo perché lo sono io, l’impresa diventa titanica e decisamente interessante. La terapia di gruppo passa attraverso i silenzi, il non detto, le urla e il dialogo, per quanto sconnesso. “Questo è ciò che crede lei, signore”. La prima fase è quella dell’affermazione dell’identità e per questo arrivano a scontrarsi anche molto duramente, fino a scontri fisici. Gli sguardi, i movimenti, le emozioni e i messaggi del corpo, questa è la sfida nella costruzione dell’immagine acustica dedicata ai Tre Cristi. Una narrazione sonora da affrontare in cuffia e che ti permette di entrare, con discrezione, nella stanza e partecipare alla terapia di gruppo senza crisi di identità.

🎤 Palco Grande

21:00 – Pescatori di Perle – Omaggio a Paolo Benvegnù. Con Cristina Donà, Perturbazione, Dente, Marta Del Grandi, Any Other, Rodrigo D’Erasmo, Enrico Gabrielli, Alessandro Fiori, Francesco Di Bella, Cesare Malfatti, Chiara Castello, Marco Parente, Andrea Franchi e I Benvegnù. Presenta Niccolò Vecchia.

Sabato 7 Giugno 2025

📚 Libreria Ostello / Chiostro

12:30 – La destra italiana tra Trump, Putin e la remigrazione.

Con Giorgia Serughetti, filosofa della politica all’Università di Milano Bicocca, Guido Caldiron, giornalista del Manifesto, Pierfrancesco Majorino, segreteria del Partito Democratico, Ilaria Moroni, direttrice dell’Archivio Flamigni. Conduce Luigi Ambrosio.

14:00 – Lo storico curatore della rubrica di fumetti di Radio Popolare, Antonio Serra, dialoga con la celebre fumettista e attivista Pat Carra: una lunga e intensa carriera all’insegna dell’impegno per le donne e per la società civile e di una irresistibile ironia.

15:00 – Presentazione di La Costituzione e i suoi principi, il nuovo quaderno di Radio Popolare a cura di Lele Liguori. Introduce Lorenza Ghidini.

16:00 – Presentazione del libro Sotto l’ombra di un bel fiore (Milieu Edizioni) di Cecco Bellosi. Introduce Andrea Di Stefano.

17:00 – Presentazione del libro Slalom (Mimesis Edizioni), con l’autrice Francesca Pasini, critica d’arte, curatrice e nostra collaboratrice. Uno slalom tra le sue e le altrui recensioni alle mostre degli artisti più apprezzati. Modera Tiziana Ricci.

18:00 – Presentazione del libro Zolle (Raffaello Cortina Editore) di Stefano Bocchi, professore di agronomia e culture erbacee dell’Università Statale di Milano, e Paolo Ambrosoni, collaboratore de Il Verziere di Leonardo. Modera Fabio Fimiani.

19:00 – Realizzare una comunità energetica è un gioco (di ruolo)

Un paese di 10.000 abitanti, un’amministrazione che vuole costituire una Comunità Energetica Rinnovabile, una festa cittadina in cui tutto deve essere deciso e presentato alla cittadinanza. Che tu sia l’Assessore/a, la Pro Loco, una persona attiva in un’associazione, dovrai entrare nel tuo ruolo e far valere la tua parola. Un gioco di ruolo per ascoltatrici e ascoltatori che vogliono rimboccarsi le maniche. Con la partecipazione di Giacomo Pettiti, facilitatore, Matteo Parlato, giornalista esperto in temi ambientali, e la redazione de Il giusto clima. POSTI LIMITATI! Prenota il tuo posto mandando una mail a clima@radiopopolare.it

🌱 Pedana degli Orti

11:30 – Costruire la pace, in tempi di guerra

Con Bernardo Venturi (Agency for Peacebuilding), Elisa Magnifico (Caritas Ambrosiana), Giulia Ceccutti (Amici di Neve Shalom Wahat al-Salam). Modera Emanuele Valenti.

12:30 – L‘Europa nel nuovo ordine mondiale

Con Angela Mauro (corrispondente Huffington Post Bruxelles), Nicoletta Parisi (docente di relazioni internazionali, Movimento Europeo), Alfredo Somoza (giornalista, scrittore, collaboratore di Radio Popolare). Modera Alessandro Principe.

14:30 – Make the Internet Worse Again: il caos digitale dell’era Trump. Con Marina Catucci e Luca Zorloni (direttore Wired Italia). Modera Marco Schiaffino.

15.30 – “Oltre l’odio, il potere della parola. Il dialogo come via d’uscita dalla tragedia israelo-palestinese”

Con Gabriele Nissim, Presidente della Fondazione Gariwo – Giardino dei Giusti, Marcello Flores, storico. Modera Michele Migone.

16:30 – “Basta favole sul lupo” con Riccardo Rao, professore di Storia Medievale all’Università di Bergamo e autore del libro Il tempo dei lupi. Storia e luoghi di un animale favoloso (Utet), e Vincenzo Perin, guardiaparco, naturalista, membro del Comitato Tecnico Scientifico del Parco Regionale Spina verde e autore del libro Come l’acqua il lupo, il lupo sulle montagne del lago di Como (Edizioni Il Richiamo). Modera Cecilia Di Lieto.

17:30 – Povertà energetica: cos’è e cosa fare?

Con Banco Energia, Fondazione AEM e OIPE – Osservatorio Italiano Povertà Energetica. Modera Claudio Jampaglia.

18:30 – L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Povero

…e sui profitti ricchi delle imprese. Le cause strutturali dei bassi salari, il silenzio della politica, gli interventi del sindacato e dei tribunali.

Con Marta Fana (ricercatrice, Università di Parma), Elena Lott (sindacalista Slang-USB) e Paolo Storari (pubblico ministero della Procura di Milano). Modera Massimo Alberti.

19:30 – Speciale Highlights – Sport for Palestine. Lo sport come strumento per rimettere in gioco le differenze e superare le barriere, anche oltre il filo spinato dei campi profughi palestinesi.

Incontro con Stefano Fogliata, protagonista e ideatore del docu-film Footballization. A cura di Luca Parena e Alessandro Simonetta.

🌳 Pedana del Faggio

11:15 – Gara di improvvisazione poetica – Improslam

Il pubblico della festa di Radio Popolare viene guidato in una gara di improvvisazione poetica dai Campioni italiani di questa nuova coinvolgente esperienza di poesia popolare.

In gara: Antonio Amadeus Pinnetti (Campione italiano), Stefano Goldaniga (Vice Campione) e la squadra vice campione: Goldaniga, Jabulani, Zattera.

E l’emozionante partecipazione del Coro DiVerso di Monza.

A cura di Paolo Massari conduttore della trasmissione Percorsi PerVersi e Dome Bulfaro (Poesia Presente – Scuola di Poesia)

14:00 – Presentazione del libro Fondato sulla sabbia (Garzanti) di Anna Momigliano. Conduce Chawki Senouci.

15:00 – Incontro con il giornalista e scrittore Marco D’Eramo, a cura di Roberto Festa.

16:00 – Votare è roba da ricchi

C’è una relazione sempre più stretta tra astensione e povertà. Chi non vota appartiene soprattutto alle classi più in difficoltà, che non hanno rappresentanza. In un circolo vizioso dove la politica cura soprattutto gli interessi dei più ricchi.

Con Pier Giorgio Ardeni (docente di Economia dello Sviluppo, Università di Bologna), Maria Enrica Virgillito (docente di economia, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), Valentina Pazè (docente di Filosofia politica, Università degli Studi di Torino). Modera Massimo Alberti.

17:00 – Milano, dove vai?

Una discussione sul presente e il futuro della città. Con Elena Granata (urbanista, Politecnico di Milano), Lucia Tozzi (giornalista e studiosa di politiche urbane) e Tommaso Goisis (attivista campagna “Sai che puoi?”, esperto di politiche pubbliche). Modera Roberto Maggioni

18:00 – “Se dovessi morire, fa che sia un racconto” Storie e voci dalla Palestina: da Gaza a Jenin.

“If I must die, let it bring hope, let it be a tale.” scriveva Refaat Alareer, poeta palestinese, nella sua ultima poesia — pochi giorni prima di essere ucciso da un bombardamento a Gaza.

Insieme a due testimoni diretti dell’occupazione — Ahmad Odeh da Jenin, in Cisgiordania, e Mohammed Almajdalawi, da poco uscito dalla Striscia di Gaza — proveremo a raccontare gli ultimi venti mesi vissuti sotto bombardamenti, incursioni e sfollamenti forzati. Modera Martina Stefanoni

19:00 – “Donne, alziamo il volume. Parità di genere nell’industria musicale”

Una fotografia sulla situazione femminile della musica in Italia. Idee e riflessioni sul presente e su come poter lavorare insieme per un futuro di parità, armonia e collaborazione tra i generi. Come promuovere e valorizzare talenti e rendere l’industria musicale un luogo sicuro e accogliente per le donne. Incontro con Francesca Bono, Vittoria Burattini, Corrado Nuccini (Ferrara sotto le Stelle), Marta Fantin, Francamente. Modera Elisa Graci

20:15 – “Il rapporto tra musica e politica in Italia”. Con Queen of Saba e Federico Dragogna /Ministri. Modera Matteo Villaci.

21:30 – Proiezione documentario America, Americae: Storia di una canzone, di Claudio Del Monte e Giuliano Dottori.

✨ Barlume

15:00 – Matrimonio di Yalda Masoodnia, la musicista persiana che gli ascoltatori di Radio Popolare conoscono anche per la sua sublime versione di “Inverno” di Fabrizio de Andrè, con Boris Kocken. Celebra Davide Facchini.

16:30 – Concerto di Francesco Lattuada (viola) e Giorgio Magistroni (contrabbasso), solisti dell’ Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e membri della sezione ANPI Scala.

17.30 – Milano il suo presente e il suo futuro.

Con Luca Stanzione, segretario generale della Camera del Lavoro di Milano, Giovanna Iannantuoni, Rettrice dell’Università Milano Bicocca, Alessandro Capelli, segretario del Partito Democratico Milano, Nadia Rosa, segretaria di Rifondazione Comunista Milano, Primo Minelli, segretario Provinciale ANPI Milano. Modera Luigi Ambrosio

18:30 – L’informazione al tempo del nuovo ordine (o disordine) mondiale

Con Andrea Fabozzi (direttore de il manifesto), Luciano Fontana (direttore Corriere della Sera), Agnese Pini (direttrice QN). Coordina Lorenza Ghidini.

19:30 – Gianmarco Bachi conversa con Donatella Sciuto, Rettrice del Politecnico di Milano.

21:00 – Spettacolo Mai Morti, di e con Renato Sarti

Mai morti è una “affabulazione nera”. In questo celebre e pluripremiato testo, Renato Sarti ripercorre la nostra storia recente attraverso i racconti di un fascista mai pentito, nostalgico delle “belle imprese” del Ventennio fascista, oggi impegnato in prima persona in difesa dell’ordine pubblico, contro tutti i “diversi”. Mai morti era il nome di uno dei più terribili battaglioni della Decima MAS, a cui il personaggio guarda con delirante nostalgia.

23:30 – Silent Disco con le/i DJ di Radio Pop

🎭 Teatro La Cucina

Il Teatro La Cucina ha una capienza di 100 posti: mezz’ora prima di ogni evento saranno distribuiti i tagliandi di ingresso fino ad esaurimento

12.30 – Proiezione del docufilm Cngb 1908 – Lo spettacolo siamo noi di Barbara Di Lieto.

Un documentario che mette al centro la passione per il calcio di un gruppo di ragazzi di un piccolo paese toscano. Caduti gli ideali della politica, ciò che resta loro è il tifo e l’amore per questo sport. Introduce Luca Parena.

14:00 – La Politica Agraria Comunitaria: dalle commissioni alle campagne e viceversa

Con Maria Paola Di Rovasenda (Azienda Agricola B. Riso Natura Nobile, Rovasenda – VC), Stefano Bocchi (professore di agronomia e culture erbacee, Università Statale di Milano), Dario Olivero (agricoltore, Azienda Agricola Cascina Isola Maria, Albairate – MI). Modera Fabio Fimiani.

15:00 – Museo Vitali, un nuovo progetto culturale nel cuore di Bellano, che ha il pregio di rivitalizzare tutto il borgo. Con Velasco Vitali (artista), i due architetti e la direttrice del museo Chiara Gatti. Modera Tiziana Ricci.

16:00 – Domini collettivi: territori di vita gestiti dalle comunità. Alpeggi, fonti idriche, spiagge. Con Marta Villa (antropologa, docente di antropologia culturale, Università di Trento) e Andrea della Maddalena (Azienda Agricola Agneda di Sondrio e Alpe Aquanegra, Lanzada – Valmalenco). Modera Fabio Fimiani.

19:00 – Gaetano Liguori – Giulio Stocchi: Cantata Rossa per Tall El Zaatar

Con Silvano Piccardi: voce recitante, Roberto Del Piano: basso, Filippo Monico: batteria, Gaetano Liguori: pianoforte, con la registrazione della voce di Demetrio Stratos

21:00 – Spettacolo Toponomastica, con Marta Pistocchi e Alessandro Sicardi

Se i topi sapessero parlare, cosa direbbero delle città? E se sapessero cantare, con che canzoni le racconterebbero? Da questa provocatoria domanda nasce Toponomastica, immaginifica conferenza di topi che analizzano con pungente ironia le regole e gli stili di vita delle nostre città, e i vizi e le virtù degli umani che vi abitano. Toponomastica è un teatro-canzone molto particolare, in cui il tradizionale schema del cabaret milanese si lascia contaminare e ibridare.

23:00 – Spettacolo I Tre Cristi. Sono Dio e ho uno psichiatra

Lettura scenica tratta da I Tre Cristi di Milton Rokeach. Adattamento e regia di Sergio Ferrentino. Musiche originali di Gianluigi Carlone. Con Alessandro Castellucci, Daniele Ornatelli, Oliviero Corbetta, Marco Balbi, Renata Bertolas, Natasha Padoan.

Un film, uno spettacolo teatrale: l’audiodramma non è stato preso in considerazione. I Tre Cristi, nel nostro immaginario visivo, li abbiamo già incontrati nelle decine di pellicole dedicate al mondo psichiatrico, dal Cuculo ai Risvegli, passando per Hannibal. Ma in questo caso, l’incontro di tre persone che credono di essere Gesù: la parola prende il sopravvento.

Tentare di convincere l’altro che non è Cristo è già un’impresa. Ma convincerlo che non può essere Gesù Cristo perché lo sono io, l’impresa diventa titanica e decisamente interessante. La terapia di gruppo passa attraverso i silenzi, il non detto, le urla e il dialogo, per quanto sconnesso. “Questo è ciò che crede lei, signore”.

La prima fase è quella dell’affermazione dell’identità e per questo arrivano a scontrarsi anche molto duramente, fino a scontri fisici. Gli sguardi, i movimenti, le emozioni e i messaggi del corpo: questa è la sfida nella costruzione dell’immagine acustica dedicata ai Tre Cristi. Una narrazione sonora da affrontare in cuffia, che ti permette di entrare, con discrezione, nella stanza e partecipare alla terapia di gruppo senza crisi di identità.

🎤 Palco Grande

20:30 – Concerto di TÄRA

a seguire Concerto degli A67

a seguire Concerto degli Addict Ameba

🌾 Spazio Il Pratonzolo

11:00 – 19:00 – Attività per bambinə, a cura di Pane e Mate

Per iscriversi a questa attività mandare una mail a prenotazioni@radiopopolare.it Indicato dai 7 ai 10 anni.

Domenica 8 Giugno 2025

🌼 Spazio Studio diretta Radio Popolare

11:00 – Facciamo a testate

Giornali, musica e diretta, non è Presto Presto, ma ci sono Cinzia Poli, Claudio jampaglia e special guest Massimo Rebotti, per una rassegna domenicale davvero unica

📚 Libreria Ostello / Chiostro

11:15 – Fermiamo la strage sul lavoro: come?

Ne parliamo con Bruno Giordano, magistrato di Cassazione ed ex direttore generale dell’Ispettorato Nazionale, e Maruska Ambrosini, la mamma di Mirko “Sick”, operaio edile morto sul lavoro nel 2023. Modera Stefano Ruberto.

12:15 – Presentazione del libro La luna al suo comando. Storia di Felice Magliano, internato militare italiano (Castelletto editore)

Lorenza Ghidini dialoga con l’autrice Lorella Beretta.

14:00 – “Viaggio nelle periferie Romane”. Con Alessandra Laterza, libraia a Tor Bella Monaca. Modera Maria D’amico.

15:00 – Milano Horror Stories. Incubi dalla rigenerazione urbana.

Con il fumettista e editore Ivan Hurricane Manuppelli, Alessandro Coppola (professore associato di urbanistica al Politecnico di Milano) e Jacopo Lareno (esperto e consulente in politiche urbane presso Codici – Ricerca e Intervento). Modera Disma Pestalozza.

16:00 – Presentazione del libro Ciclovie d’Italia (Terre di mezzo Editore)

Con le autrici Monica Nanetti e Ilaria Fiorillo, Paolo Pinzuti, CEO di Bikenomist ed editore di Bikeitalia.it, modera Fabio Fimiani.

17:00 – La musica spiegata ai bambini, a cura di Matteo Villaci.

18:00 – Presentazione del libro Verdenero. Presente e futuro della Lega (Prospero Edizioni) di Alessandro Braga. Modera Alessandro Principe.

19:00 – Presentazione del libro “Mafia ed Economia. Il rischio criminale in Lombardia” (Futura editrice) con gli autori Nando dalla Chiesa, presidente Scuola di Formazione Antonino Caponnetto, e Andrea Carnì, ricercatore Università degli Studi di Milano

🌱 Pedana degli Orti

11:30 – “Sulla pelle di chi fugge. Dal protocollo Albania al caso Almasri, i nuovi limiti oltrepassati dalla propaganda sui migranti”

Incontro con Luca Casarini (Mediterranea Saving Humans), Lam Magok Biel Ruei (vittima e testimone delle torture di Almasri), Alice Basiglini (vice-presidente di Baobab Experience) e Davide Giacomino, advocacy officer di EMERGENCY. Modera Mattia Guastafierro.

12:30 – Questione di linguaggio: il racconto mediatico su migranti, donne e persone LGBTQ+ Con Simone Alliva (giornalista de Domani), Annalisa Camilli (giornalista di Internazionale) e Paola Rizzi (vicepresidente di GiULiA Giornaliste). Modera Andrea Monti.

14:00 – Trumpamerica: al bivio tra democrazia e regime.

Un dialogo a tre voci a partire dai libri Manifesto americano (Paesi Edizioni) di Marina Catucci e Figlie di Eva (Paesi Edizioni) di Liliana Faccioli Pintozzi. Con Marina Catucci, Davide Mamone, Liliana Faccioli Pintozzi.

15:00 – Cinquant’anni di Amnesty International Italia

Riccardo Noury e Chiara Acquaro, dell’esecutivo di Amnesty Lombardia, in dialogo con Chawki Senouci.

16:00 – L’energia è politica. Come parlare di crisi climatica in mezzo al riarmo europeo e alla crisi del Green Deal, tra critiche legittime, fake news e negazionismi?

Ne parliamo con Gianluca Ruggieri (a partire dal suo libro Le energie del mondo. Fossile, nucleare, rinnovabile: cosa dobbiamo sapere, ed. Laterza), Giovanni Mori (ingegnere energetico e ambientale, attivista per il clima ed ex portavoce di Fridays for Future Italia), e il gruppo Scift, che presenterà le rilevazioni ambientali fatte nel parco in tempo reale con la stazione mobile climatica e di qualità dell’aria. Moderano Marianna Usuelli ed Elena Mordiglia.

17:00 – Presentazione del libro Le geografie di Pasolini (Prospero Editore) di Claudio Agostoni

Da Casarsa della Delizia e dalla laguna di Grado, passando per Bologna e arrivando alle borgate romane: un viaggio tra i luoghi di Pier Paolo Pasolini attraverso dialoghi e interviste a persone che lo hanno incontrato come insegnante, collega o amico; per avergli fatto la barba, per averlo visto giocare a calcio o per avergli scattato una fotografia. Oppure che lo hanno conosciuto solo tramite i suoi lavori, ma che si possono considerare testimoni di quello che lui ha sempre cercato: la purezza. Ne parla l’autore insieme a Massimo Cirri e il fotografo Bruno Zanzottera.

18:00 – La scrittura è resistenza

Dialogo con la scrittrice turca Asli Erdoğan, una delle voci intellettuali più prestigiose e scomode della Turchia. Perseguitata e incarcerata solamente per avere detto la verità, è stata costretta a lasciare la sua amata Istanbul e dal 2017 si trova in esilio in Germania. I suoi libri, tradotti in tutto il mondo, sono allo stesso tempo intimi e politici e restituiscono il ritratto di un paese complesso. Con Serena Tarabini.

19:00 – Speciale A Come America Latina con Chawki Senouci e Alfredo Somoza.

🌳 Pedana del Faggio

11:30 – La politica delle donne, obiettivi raggiunti e sfide ancora aperte. Con Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati, Marilena Grassadonia, responsabile diritti Sinistra Italiana, Valentina Barzotti, deputata del Movimento 5 Stelle. Conduce Barbara Sorrentini

12:30 – Gastronazionalismo 2025: UE, Trump e Dazi, Lollobrigida, Coldiretti e ancora molto altro.

Facciamo il punto con Michele Antonio Fino, Professore Associato di Fondamenti del Diritto Europeo all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Conduce Niccolò Vecchia.

13:30 – “La gioia in tavola” Con Federica Giordani, direttrice e fondatrice di vegolosi.it e la chef Sonia Maccagnola. Modera Cecilia di Lieto.

14:30 – L’educazione all’affettività e alla sessualità nelle scuole. Un confronto tra insegnanti, studenti e genitori. Con Dott.ssa Simona Chiatto (Psicologa, consultorio Gli Aquiloni), dott.ssa Anna Cardinale (ginecologa consultorio Gli Aquiloni), Elsa Hirsh (studentessa). A cura di Lara Pipitone e Omar Caniello.

15:30 – L’Orizzonte della politica e dell’Italia. Incontro a cura di Luigi Ambrosio e Mattia Guastafierro. Con Marianna Aprile, Luca Bottura, Lia Celi e Marco Dragone

16:30 – Siamo al verde. L’ambiente, il lavoro, il capitalismo e noi

Dialogo tra Valentina Baronti (autrice del libro La fabbrica dei sogni, ed. Alegre) e Raffaele Cataldi (autore del libro Malesangue. Storia di un operaio dell’Ilva di Taranto, ed. Alegre). Modera Massimo Alberti.

17:30 – 37e2 incontra Silvio Garattini: un’altra sanità è possibile

Cosa si dovrebbe cambiare nella nostra sanità per rispettare l’art. 32 della Costituzione sul diritto alla tutela della salute? Come dovrebbero essere riorganizzati i servizi territoriali e quali risultati concreti deriverebbero dal potenziamento della prevenzione? Come andrebbe modificato il mercato dei farmaci e riformato il SSN?

Ne parliamo con Silvio Garattini, oncologo, farmacologo, fondatore e presidente dell’Istituto Mario Negri di Milano. Con Vittorio Agnoletto ed Elena Mordiglia.

18:30 – Omaggio a Enzo Jannacci

Il 3 giugno Enzo Jannacci avrebbe compiuto 90 anni. Radio Popolare – che era anche casa sua: la sede di via Pasteur distava pochi metri dalla palestra che frequentava quotidianamente – lo ricorda e festeggia con un incontro di parole e musica, curato da chi l’ha conosciuto bene. Tra le canzoni e le storie di vita vissuta, un salto nella memoria di un artista e amico più attuale che mai.

Con Enzo Gentile e Luca Ghielmetti. Special guest: Alfredo Ferrario (clarinetto e sax) e Michele Gattoni (chitarra).

20:00 – Il loro grido è la mia voce. Poesie da Gaza (Fazi editore). Con Antonio Bocchinfuso, Mario Soldaini e Leonardo Tosti, autori del libro. Modera Serena Tarabini.

21:00 – Proiezione documentario Oltre il Mare, l’emigrazione agropastorale sarda nel Centro Italia degli anni ‘60 e ‘70. Saranno presenti Irio Pusceddu, regista, Elio Turis, produttore (circolo sardo Peppino Mereu di Siena), Elena Montani, segretaria del circolo Alleanza Milanese Immigrati Sardi Emilio Lussu di Cinisello Balsamo (MI). Modera Fabio Fimiani.

✨ Barlume

11:15 – Sanità in Lombardia, la sinistra a confronto coi professionisti per cambiare le cose che non vanno

Con Pierfrancesco Majorino e altri ospiti. Modera Alessandro Braga

12:15 – Cercasi pensiero, possibilmente laico. Il destino delle grandi idee nel mondo piccolo di oggi.

Massimo Bacchetta ne parla con: Cinzia Sciuto, direttrice di Micromega; David Bidussa, storico, Fondazione Feltrinelli; Roberta De Monticelli, filosofa.

14:00 – Armiamoci e partite. L’Europa verso l’economia di guerra

L’Europa ha lanciato un piano di riarmo senza precedenti. Molti governi vorrebbero riconvertire al militare parte dell’industria civile. Con che impatto sull’economia? Chi ci guadagna su quella che si configura (anche) come una massiccia operazione finanziaria?

Ne parliamo con Monica Di Sisto (giornalista, responsabile Osservatorio Fairwatch), Samuele Lodi (segretario nazionale Fiom-CGIL con delega alla mobilità), Alessandro Volpi (docente di Storia dell’Economia, Università di Pisa), Gianni Alioti (ricercatore di The Weapon Watch, osservatorio sul traffico di armi in Europa). Modera Massimo Alberti.

15:30 – I confini dell’impero di Putin. Con Oleg Orlov, attivista per i diritti umani, fondatore di Memorial (associazione Premio Nobel per la pace 2022), Anna Zafesova, giornalista e scrittrice, autore del libro Russia , l’Impero che non sa morire (Paesi Edizioni) e Lia Quartapelle, deputata PD. Modera Michele Migone.

16:30 – L’ultima camicia di Aldo Moro e altre storie degli anni ’70

Incontro con Enrico Deaglio, autore di C’era una volta in Italia. Gli anni 70 (Edizioni Feltrinelli). Modera Lorenza Ghidini.

18:00 – Mega Live Big Quiz Freak Show

Con Alessandro Diegoli, Disma Pestalozza e la loro corte dei miracoli.

– A seguire RadioPop 50.

21:00 – Appunti per una visita guidata a un museo dedicato a Pier Paolo Pasolini

Incontro con Ascanio Celestini.

Come dice Vincenzo Cerami: “Se noi prendiamo tutta l’opera di Pasolini, dalla prima poesia che scrisse quando aveva 7 anni fino al film Salò, l’ultima sua opera, noi avremo il ritratto della storia italiana dalla fine degli anni del fascismo fino alla metà degli anni ’70. Pasolini ci ha raccontato cosa è successo nel nostro Paese in tutti questi anni.”

Ascanio Celestini, intervistato da Ira Rubini, ci racconta la sua ricerca che lo ha portato a realizzare lo spettacolo Museo Pasolini, in occasione dei 100 anni dalla nascita del poeta.

🎭 Teatro La Cucina

Il Teatro La Cucina ha una capienza di 100 posti: mezz’ora prima di ogni evento saranno distribuiti i tagliandi di ingresso fino ad esaurimento

12:30 – Amore e guerra. Come la comunicazione crea – e forse può cambiare – un sacco di problemi

Con Giuseppe Mazza.

13:45 – Essere trans in carcere

Dalle difficoltà di accesso ai percorsi trattamentali e alle cure, fino al rischio di isolamento, le persone trans in carcere scontano una doppia pena. Ne parleremo a partire da testimonianze registrate di detenuti trans nel carcere di Bollate e attraverso l’esperienza sul campo di chi il carcere lo frequenta e lo conosce.

Con Susanna Marietti e Patrizio Gonnella (Associazione Antigone), conduttori della trasmissione Jailhouse Rock, e Davide Podavini (attivista per i diritti LGBTQ+ e professore in carcere).

Dalle 14:45, concerto della Freedom Sounds, band formata da detenuti del carcere di Bollate. Modera Elena Mordiglia.

15:15 – Incontro con i fotografi di Prospekt, agenzia di fotogiornalisti che si occupano di questioni socio-politiche e della resistenza dei popoli di fronte alla violazione dei diritti umani. Modera Tiziana Ricci.

16:30 – Spettacolo Dita di dama di Laura Pozone

Francesca e Maria, due diciottenni cresciute insieme nello stesso cortile della periferia romana: una sogna un futuro da veterinaria, l’altra di continuare a studiare. Ma sono i padri a decidere per loro: una studierà legge, l’altra andrà in fabbrica. Siamo nel 1969, l’autunno caldo. Attraverso gli occhi di Francesca, scopriamo la nuova vita di Maria e delle altre operaie, sempre in bilico tra il comico e il drammatico, tra il commovente e l’entusiasmante. Tratto dall’omonimo libro di Chiara Ingrao (Ed. La nave di Teseo).

19:15 – Reading-spettacolo Corpo, umano

Regia: Gianni Forte, voce recitante: Federica Fracassi; voce narrante: Vittorio Lingiardi; line producer: Elisa Brivio; responsabile tecnico: Gianluca Paltrito.

Co-produzione TILA/Intesa Sanpaolo. Come una visita medica, un film di fantascienza, un pomeriggio d’amore: questo è un viaggio nel corpo. Il corpo, oggi, è al centro di mille attenzioni, ma di nessuna cura. La medicina lo scompone in oggetti parziali, la vita online lo sottrae alle relazioni toccanti, la politica lo strumentalizza. Vittorio Lingiardi lo riporta con sensibilità al centro della scena e ci rivela gli organi che lo compongono – dal fegato al cervello, dagli occhi al cuore – con la voce della scienza e del mito, dell’arte e della letteratura. Perché l’unico modo per possedere un corpo è raccontarlo. Tratto dal libro, di Vittorio Lingiardi, Corpo, Umano (EINAUDI).

20:45 – Proiezione del documentario Christspiracy di Kip Andersen & Kameron Waters.

A seguire incontro con Daniela Di Carlo, Pastora della Chiesa Valdese di Milano e teologa, Matteo Andreozzi, filosofo (Etica ambientale all’Università degli Studi di Milano) e Valentina Dalla Francesca, ecofemminista e scrittrice. Introduce Cecilia di Lieto.

🎤 Palco Grande

21:30 – Heroes – Omaggio a David Bowie

Di Paolo Fresu Ensemble, con Petra Magoni, Christian Meyer, Filippo Vignato, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli.

🌾 Spazio Il Pratonzolo

11:00–18:00 – Attività per bambinə a cura di Teatro Pane e Mate

16:00 – Laboratorio teatrale a cura di Z.I.A. (Zona Artistica indipendente).

18:30 – Spettacolo a cura di Z.I.A. (Zona Artistica indipendente)

Per iscriversi a queste attività mandare una mail a prenotazioni@radiopopolare.it Indicato dai 7 ai 10 anni.