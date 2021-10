A 100 anni dalla sua nascita, Georges Brassens è l’artista della settimana di Radio Popolare

Lo scorso 22 ottobre si celebrava il 100 anniversario della nascita di Georges Brassens (morto poi all’età di 60 anni, nel 1981), poeta e cantautore amatissimo in Francia e ben oltre i confini transalpini. La sua musica, e soprattutto i suoi testi, hanno appassionato e influenzato molte generazioni: nel corso di circa 40 anni di carriera ha scritto 150 canzoni, affermandosi come una delle voci più potenti, ironiche e ispirate del Novecento.

Alcune di quelle canzoni, oggi tra le più celebrate, vennero inizialmente bandite per il loro contenuto, scandaloso per la cultura dominante nella Francia dei primi anni ’50: è certamente il caso di Le Gorille, ben nota anche al pubblico italiano per la versione che ne fece Fabrizio De Andrè; o di La mauvaise reputation, inno insuperato alla libertà di oppporsi alla morale corrente e al conformismo.

«Aveva idee molto forti, convinzioni solide, che voleva condividere in modo spesso nascosto. Gli piaceva dire di sé che voleva fare “propaganda di contrabbando”, e per questo spesso lasciava che i suoi messaggi si annidassero tra le righe e usava l’ironia e il senso dell’umorismo in modo così pervasivo. Era più efficace, in questo modo», ha scritto di lui Loïc Richard, autore di quattro volumi sulla sua vita e la sua opera.

Il suo debutto avvenne nel 1952 in un locale parigino chiamato Les trois baudets, allora gestito dall’impresario Jacques Canetti, la cui figlia Françoise ha da poco curato una pubblicazione per celebrare Brassens, con oltre 70 registrazioni in buona parte inedite.

Anche Radio Popolare celebra la memoria e l’arte di Georges Brassens, scegliendolo come artista della settimana: per sette giorni le sue canzoni saranno protagoniste nei nostri programmi e, come ogni settimana, domenica 31 ottobre, dalle 18.30 alle 19, gli dedicheremo uno speciale.

Se volete contribuire alla selezione dei brani che ascolteremo domenica, scrivete una mail a vecchia@radiopopolare.it, scegliendo la canzone che vorreste proporre e aggiungendo una piccola motivazione.

LEGGI ANCHE:

Little Simz è la prima artista della settimana della stagione

Lady Blackbird: l’artista della settimana di Radio Popolare e la sua grande voce jazz

Carmen Consoli, con “Volevo fare la rockstar”, è la nostra artista della settimana

Little Steven domenica sera sarà ospite di Radiopop per presentare il suo libro “Memoir”: è l’artista della settimana

Adia Victoria, con il suo nuovo disco “A southern gothic”, è la nostra artista della settimana

Jason Isbell pubblica un disco dedicato alla Georgia: è il nostro artista della settimana