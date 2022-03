Rosalía: Motomami è il nuovo album della nostra artista della settimana

Rosalía – Motomami: come non capita molto spesso, la nuova artista della settimana di Radio Popolare, la cantante catalana Rosalía (sito ufficiale) è in questo momento l’artista pop di cui si parla di più nel mondo. E il suo terzo disco, Motomami, sembra già una delle uscite che dominerà il 2022.

Ma chi è Rosalìa, per i due o tre che ancora non lo sanno? Classe 1992, di Sant Cugat del Vallés, una passione per la musica sviluppata sin da ragazzina che l’ha portata a studiare in due importanti scuole di Barcellona e a frequentare attivamente la scena underground della capitale catalana: sia come interprete di flamenco, sia come appassionata di hip hop e musica urban.

La sua è stata una crescita graduale, ma costante, che l’ha portata, nel 2016, a firmare un importante contratto con la Universal e a trasferirsi in California per proseguire la propria carriera. Il suo primo album, Los àngeles, è uscito a inizio 2017. Il disco era composto principalmente di brani di flamenco, in cui era ancora difficile scorgere quell’incrocio di generi, ma anche di generazioni, che rese poi irresistibile la sua musica. Ma in cui la sua voce risultava già unica.

Il singolo Malamente, uscito a maggio 2018, è la canzone che cambia la storia di Rosalía, ma anche la percezione che si poteva avere della sua musica. Il flamenco era ancora in primo piano, certo, ma filtrato attraverso una lente fortemente contemporanea. Il successo arrivò veloce e impetuoso, trascinando con sé il disco El mal querer, uscito a novembre dello stesso anno.

Un album cruciale per la vita artistica di Rosalía, divenuta in breve tempo una pop star conosciuta in tutto il mondo, ma anche per come ha rappresentato una vera innovazione. Non solo negli arrangiamenti in equilibrio tra urban e folk, ma anche per come la catalana ha usato la sua splendida voce, mai rinnegando le proprie radici, ma usandole per creare un linguaggio proprio, personale, originale. Capace di parlare a tutto il mondo.

Rosalía, fin dall’inizio della sua carriera, ha anche dimostrato un grande interesse per il dialogo con altri artisti: dalle prime collaborazioni, con il rapper spagnolo C. Tangana o il produttore Raül Refree, a quelle sempre più illustri con la superstar colombiana J Balvin, con il cantante e producer britannico James Blake o la più recente con la pop star americana The Weeknd.

Ci sono molti mondi nella musica di Rosalía e il nuovo disco Motomami riesce a fonderli insieme in modo mirabile: dal latin pop al reggaeton, dall’hip hop all’elettronica, dal flamenco alla bachata. E’ un disco straordinario anche per la sua facilità di fruizione, senza essere però mai un disco piacione o superficiale. Pieno di spigoli, di idee, ma ugualmente trascinante.

Rosalía è un vero fenomeno e in questi sette giorni ve la faremo ascoltare con le canzoni di Motomami. Domenica 27 marzo, dalle 18.30 alle 19, le dedicheremo uno speciale per raccontare, questa volta usando le canzoni, la sua storia musicale.

Qui sotto, il video del primo singolo La Fama, in collaborazione proprio con The Weeknd, con cui qualche mese fa è stato anticipato Motomami.

LEGGI ANCHE

Judi Jackson esordisce con l’album Grace: è l’artista della settimana

Stromae con “Multitude” è l’artista della settimana

Il pianista e produttore Robert Glasper è l’artista della settimana: scopriamo il suo Black Radio III

È uscito il nuovo album dei Big Thief, i nostri artisti della settimana

Alla scoperta dei Combo Chimbita, artisti della settimana di Radio Popolare

Anaïs Mitchell è l’artista della settimana di Radio Popolare: il suo nuovo disco

Gli Yard Act esordiscono con The Overload: sono i nostri artisti della settimana

Cat Power, con il suo disco Covers, è l’artista della settimana di Radio Popolare

Elvis Costello venerdì pubblica il nuovo disco The Boy Named If: è il primo artista della settimana del 2022

Neil Young: Barn è il suo nuovo album, Radio Popolare lo sceglie come artista della settimana

Cristina Donà con deSidera è l’artista della settimana di Radio Popolare

Marracash con “Noi, loro, gli altri” è l’artista della settimana

Joan As Police Woman è l’artista della settimana di Radio Popolare, con il suo disco con Tony Allen e Dave Okumu

I The War On Drugs escono con un nuovo album: sono gli artisti della settimana

A 100 anni dalla sua nascita, Georges Brassens è l’artista della settimana di Radio Popolare

Jason Isbell pubblica un disco dedicato alla Georgia: è il nostro artista della settimana

Adia Victoria, con il suo nuovo disco “A southern gothic”, è la nostra artista della settimana

Little Steven domenica sera sarà ospite di Radiopop per presentare il suo libro “Memoir”: è l’artista della settimana

Carmen Consoli, con “Volevo fare la rockstar”, è la nostra artista della settimana

Lady Blackbird: l’artista della settimana di Radio Popolare e la sua grande voce jazz