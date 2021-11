Joan As Police Woman è l’artista della settimana di Radio Popolare, con il suo disco con Tony Allen e Dave Okumu

Joan As Police Woman (sito ufficiale) frequenta gli studi e le onde di Radio Popolare fin dal suo esordio: era il 2006 e con quell’album che si intitolava Real Life scoprivamo un talento straordinario e un personaggio dal carisma unico.

Joan Wasser all’anagrafe, polistrumentista, collaboratrice di molti altri musicisti e gruppi prima di affermarsi come solista, ha oggi all’attivo otto album, senza contare l’ultimo, appena pubblicato: The Solution Is Restless, firmato con Tony Allen, icona assoluta dell’afrobeat e morto il 30 aprile 2020, e Dave Okumu, frontman della band The Invisible.

Il modo migliore per comprendere cosa sia questo disco e come sia nato, è affidarsi alle parole della stessa Joan As Police Woman: «E’ stato Damon Albarn a presentarmi alla leggenda dell’afrobeat, Tony Allen, quando entrambi partecipavamo all’evento dell’Africa Express “The Circus” a Londra nel 2019. Tony e io abbiamo suonato “I Wish I Knew” di Nina Simone e ci siamo promessi che avremmo registrato qualcosa insieme in il futuro. Nel novembre di quell’anno ci trovammo insieme in uno studio parigino e invitai a partecipare anche il mio vecchio amico e grande musicista Dave Okumu. Abbiamo improvvisato, senza pensare a nulla se non a suonare. Mi sono portata via quei nastri senza sapere esattamente come li avrei usati».

E poi, ancora: «Ad aprile ho perso un amico e un grande mentore: Hal Willner. Un uomo capace di creare collaborazioni bellissime tra grandi artisti. In lutto per la morte di Hal, ho iniziato a creare canzoni partendo dalle improvvisazioni parigine, trovandomi poi a venire a conoscenza della morte di Tony Allen mentre ero in studio. Mentre il mio mondo si stava disfacendo, mi sono concentrata sulla composizione di questo disco. La canzone “Get My Bearings”, con anche Damon Albarn alla voce, è stato scritta poco dopo la morte di Tony. È un’evocazione di quella membrana incredibilmente sottile che c’è tra la vita e la morte. Il concetto di “misticismo” è l’unico modo per descrivere questo approccio».

Il risultato è davvero ricco, sfaccettato, ma anche molto coerente. E’ senza dubbio uno dei dischi più belli che abbia pubblicato Joan As Police Woman, che ha compiuto un capolavoro nel tessere una trama estremamente avvolgente partendo da registrazioni sicuramente ispirate, ma anche non pensate per produrre un album.

The Solution Is Restless ci accompagnerà per i prossimi sette giorni: la ascolteremo nelle nostre trasmissioni e dedicheremo uno speciale all’album domenica 14 novembre, dalle 18.30 alle 19. Presto, proporremo anche un’intervista con Joan As Police Woman Qui sotto il primo video estratto da questo album, per la canzone “Take me to your leader”.

