Alla scoperta dei Combo Chimbita, artisti della settimana di Radio Popolare

I Combo Chimbita (sito ufficiale) sono i nuovi artisti della settimana di Radio Pop, grazie allo spunto che ci viene offerto dal loro nuovo album “IRÉ”.

Ma chi sono i Combo Chimbita, vi chiederete? Ecco l’occasione per scoprirli. Il gruppo nasce come unione creativa tra Carolina Oliveros (voce, guacharaca), Niño Lento es Fuego (chitarra), Prince of Queens (basso, sintetizzatori) e Dilemastronauta (batteria): un collettivo che programmaticamente vuole andare oltre qualsiasi concetto di nazionalità. Diciamo solo che il loro quartier generale è New York.

Si definiscono Abya-Yalisti, richiamando il nome che milioni di indigeni del Centro e Sud America usano per chiamare la propria terra: i Combo Chimbita ci raccontano di voler trovare un proprio significato al di là di un’impostazione latinoamericana, “conservando il fuoco di un popolo indomito, liberando la propria essenza dalla crudeltà della conquista di tutta Abya Yala”.

“IRÉ” è un disco catartico, che prende la paura, la rabbia e l’empatia di un mondo in fiamme per farle diventare uno spirito urgente di dissidenza musicale. Il titolo evocativo dell’album è forgiato su un doppio significato: da una parte è un richiamo alle benedizioni e alla prosperità divina promesse dagli antentati, e dall’altro un’affermazione energica di futuri rivoluzionari in divenire. All’interno di questa visione temporale illimitata, “IRÉ” trova la sua scintilla nelle convulse realtà odierne metabolizzando le ansie del razzismo sistemico, della decadenza capitalista, dei governi totalitari e del tentativo di cancellare le persone queer e trans.

Trascendenza afro-caraibica, canti travolgenti, batteria potente e distorsioni psichedeliche creano le basi ritmiche di “IRÉ”; una testimonianza della continua espansione della tavolozza sonora di Combo Chimbita.

Come d’abitudine, dopo averci fatto compagnia per sette giorni con le loro canzoni nei nostri programmi, dedichermo loro uno speciale domenica 13 febbraio, dalle 18.30 alle 19, per raccontare ancora un po’ delle storie di Combo Chimbita. Qui sotto il video del singolo “Yo me merezco”, quarto e ultimo di una serie di video narrativi di auto-fiction con importanti artisti queer e trans accostati ai brani del gruppo.

