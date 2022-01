“The Overload” degli Yard Act (sito ufficiale) è uno degli esordi discografici più celebrati in queste prime settimane del 2022: è il primo disco di una band inglese, di Leeds in particolare, fondata dal cantante James Smith e dal bassista Ryan Needham, a cui poi si sono aggiunti un chitarrista, Sam Shjipston, e un batterista, Jay Russell.

Hanno iniziato a farsi conoscere, raccogliendo presto una buona dose di hype a circondarli, con un EP uscito qualche mese fa: fin dalle loro prime canzoni hanno dimostrato di avere un suono forte e riconoscibile, anche accattivante e furbetto il giusto, che può rientrare nella vasta (e spesso vaga) definizione di post-punk, ma che spesso propone anche aperture melodiche decisamente pop.

Centrali poi sono i testi di James Smith, un vero mattatore e narratore: la sua è una scrittura caustica e ironica, che parte dall’osservazione del mondo quotidiano che circonda un ragazzo di Leeds per arrivare a considerazioni decisamente universali. Smith i suoi testi li recita, più che cantarli, ma sarebbe un errore pensare che non ci sia una sensibilità musicale, oltre che ritmica, nel suo modo di usare la voce. Difficile in ogni caso non pensare agli esempi forniti da un altro Smith (Mark E., leader dei Fall), ma poi ci pensa la musica degli Yard Act ad allontanare quel paragone.

Dopo tanti artisti dalla lunga e prestigiosa storia alle spalle, questa settimana ci faremo accompagnare dalle canzoni di un gruppo nuovo, fresco, da scoprire. Dedicheremo loro anche uno speciale domenica 30 gennaio dalle 18.30 alle 19, in cui potrete anche ascoltare un’intervista con James Smith, che verrà trasmessa per intero all’interno di Jack di venerdì 28.

Qui sotto trovate invece il video del loro singolo “The Overload”.

