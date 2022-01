Elvis Costello venerdì pubblica il nuovo disco The Boy Named If: è il primo artista della settimana del 2022

Riprendono con il loro ritmo abituale le trasmissioni del palinsesto di Radio Pop, e riprendiamo anche il nostro appuntamento con l’artista della settimana: un gruppo, una o un musicista, che per sette giorni accompagna da protagonista le nostre selezioni musicali, e a cui dedichiamo uno speciale la domenica sera, dalle 18.30 alle 19.

In questo caso, abbiamo scelto come nostro artista della settimana uno straordinario cantautore, britannico, classe 1954…il suo vero nome è Declan Elvis Patrick MacManus…

Ovviamente stiamo parlando di Elvis Costello (sito ufficiale), musicista che dal 1977 a oggi ci ha regalato grandi album e una serie di canzoni meravigliose. Il 14 gennaio uscirà un nuovo album di Costello, accompagnato dalla sua attuale band, gli Imposters: si intitolerà “The Boy Named If”.

L’album è stato prodotto da Costello insieme a Sebastian Krys e, secondo il suo autore, è una raccolta di canzoni «che ci porta dagli ultimi giorni di un’infanzia smarrita, disorientata, a quel momento mortificante in cui ti viene detto di smettere di comportarti come un bambino, cosa che per la maggior parte degli uomini (e forse anche per qualche ragazza) può avvenire in qualsiasi momento nei prossimi 50 anni».

«Il titolo completo di questo disco – spiega ancora Costello – è “The Boy Named If (And Other Children’s Stories)”. ‘SE’ è un soprannome per un amico immaginario; il tuo io segreto, quello che sa tutto quello che neghi, quello che incolpi per le stoviglie che mandi in frantumi e per i cuori che spezzi, anche il tuo».

Costello è stato particolarmente prolifico durante la pandemia: questo nuovo disco seguirà il suo album del 2020, “Hey Clockface”, e un successivo EP in lingua francese con interpretazioni delle canzoni di “Clockface”, chiamato “La Face de Pendule à Coucou”, uscito all’inizio di quest’anno. A settembre ha pubblicato anche una versione tutta in spagnolo del leggendario LP “This Year’s Model”, del 1978, con Juanes, Jorge Drexler, Luis Fonsi e altri.

Per ora sono stati resi pubblici tre singoli che anticipano “The Boy Named If”: Magnificent hurt, Paint the red rose blue e Farewell, OK. Qui sotto trovate il video di quest’ultima canzone, mentre da qui a venerdì su Radio Popolare ascolterete sia queste nuove canzoni, che invece grandi pezzi che arrivano dal suo repertorio. E che vale sicuramente la pena di ripescare dai nostri archivi.

