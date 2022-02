E’ uscito venerdì 11 febbraio il nuovo album dei Big Thief (sito ufficiale), una band americana fondata nel 2015 a Brooklyn. A comporre il gruppo ci sono quattro musicisti: Adrianne Lenker (chitarra e voce), Buck Meek (chitarra), Max Oleartchik (basso) e James Krivchenia (batteria).

Nel corso di circa sette anni di attività musicale, hanno già pubblicato cinque album, dimostrando una notevole prolificità soprattutto nel 2019, quando hanno fatto uscire per due dischi (U.F.O.F. e Two Hands) in un unico anno solare. Prolificità che non ha mai intaccato la qualità della loro musica, anzi: album dopo album hanno consolidato un’identità forte e precisa.

Tanto forte, quanto composita: tra i motivi per cui i Big Thief si sono imposti come una delle novità più interessanti della musica indipendente americana di questi anni, c’è sicuramente la loro capacità di mostrare facce diverse del proprio suono e della propria scrittura.

Dalle atmosfere rarefatte, intimiste, scarne, con la voce di Lenker a trovare la propria incarnazione più fragile e sussurrata, ad un rock chitarristico, spigoloso e ruvido, in cui la cantante mette in mostra invece una voce graffiante e capace di giocare tra melodie e dissonanze.

Dragon New Warm Mountain I Believe In You è un disco doppio che ha avuto una gestazione abbastanza lunga, anche e soprattutto per motivazioni non direttamente legate alla band, ma alla pandemia e agli ostacoli che essa ha messo sulla strada dei Big Thief. Ma, se vogliamo, anche il gruppo si è, consapevolmente e fieramente, complicato la vita.

Scegliendo di registrare il nuovo disco in quattro luoghi sostanzialmente diversi tra loro, volendo rappresentare in un unico disco un periodo di vita del gruppo, giocando proprio con le anime diverse che lo compongono. Il risultato, quasi sorprendentemente, finisce per dare vita al disco più maturo e completo dei Big Thief.

I quali, pur non perdendo la propria identità sfaccettata, suonano sempre di più come una cosa sola. A emergere più che nel passato sono anche le origini del suono dei Big Thief, che in questo disco interpretano anche brani di folk quasi roots, abbracciando in modo esplicito una delle loro influenze più forti.

Dragon New Warm Mountain I Believe In You è un disco prezioso nella sua apparente presonalità ondivaga: richiede solo un poco di attenzione in più per rivelarsi invece come un discorso coerente, ricco, coinvolgente.

Speriamo di potervi mostrare almeno un po’ di questa realtà artistica con i Big Thief come nostri artisti della settimana: ci accompagneranno in questi giorni con le loro canzoni nei nostri programmi, e inoltre proporremo un’intervista con il chitarrista Buck Meek che verrà trasmessa mercoledì 16 febbraio all’interno di Jack, in onda dalle 14.30 alle 16. Domenica 20, dalle 18.30 alle 19, trasmetteremo invece uno speciale in cui racconteremo la storia musicale di questo gruppo.

Qui sotto potete vedere il video di una delle loro nuove canzoni: Red Moon.

