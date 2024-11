Podcast in manutenzione

PlayStop News della notte di martedì 05/11/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Il nuovo libro di Luca Crovi: "La velocità della tartaruga" Luca Crovi è stato oggi a Cult per parlare del suo nuovo libro. Il commissario Carlo De Vincenzi, detto "il poeta del crimine", non ha mai amato la velocità: all'ossessione della sua epoca per i ritmi forsennati ha sempre preferito le placide camminate a piedi e la lettura di un buon libro. [...] Il paradosso, però, è che per risolvere una delle indagini più complesse della sua carriera, De Vincenzi avrà bisogno dell'aiuto di un'icona della velocità: Tazio Nuvolari. Tra una Parigi di inizio Novecento in cui Apollinaire e Picasso sono scambiati per pericolosi ladri e una Milano in cui è sempre più difficile sfuggire al controllo del regime, la ricerca di De Vincenzi ricostruirà un puzzle di storie tanto straordinarie quanto vere. Popolato di fughe notturne su moto d'epoca e aviatori coraggiosi, l'appassionato omaggio di Luca Crovi al poliziotto di culto creato da Augusto De Angelis arriva al suo quarto e imperdibile capitolo.

PlayStop Caterina Barbieri dirigerà la Biennale Musica Nella puntata odierna di Jack, Piergiorgio Pardo commenta la nomina della nuova Direttrice artistica del settore Musica della Biennale di Venezia per il biennio 2025-2026: Caterina Barbieri.

PlayStop La generazione contro il genocidio a Gaza Nelle scuole superiori gli studenti continuano a mobilitarsi per quanto sta succedendo nella Striscia di Gaza. Hanno tra i 15 e i 20 anni, seguono i profili social dei loro coetanei che vivono a Gaza e in Cisgiordania, cercano di studiare e informarsi non solo tramite media occidentali. "Non siamo degli storici e non abbiamo verità in tasca" ci hanno detto durante un’iniziativa al liceo classico Berchet di Milano "ma quanto sta succedendo a Gaza è un genocidio e va fermato". Gli studenti e le studentesse martedì mattina hanno occupato per un’ora il cortile della scuola “per confrontarci e fare auto-formazione su quanto sta succedendo in Palestina”. Ascolta qui alcune delle loro voci raccolte da Roberto Maggioni.

PlayStop Voci Contro: chi in Israele e Palestina non si arrende alla violenza Una selezione di quattro interviste a cura di Martina Stefanoni. Quattro attivisti per la pace, due israeliani e due palestinesi, in Italia nell'ambito di un tour organizzato dal Movimento Nonviolento. In questa prima intervista parla Tarteel Al Junaudi, 28enne palestinese di Hebron, attivista dei Community Peacemaker teams.

