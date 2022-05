Kendrick Lamar con il suo nuovo album è il nostro artista della settimana

Il nuovo album di Kendrick Lamar (sito ufficiale) si intitola Mr. Morale & the Big Steppers, e arriva dopo cinque anni di inattività discografica per il rapper americano, premiato con il Pulitzer proprio per il disco precedente a questo, Damn, uscito nel 2017. Lamar è stato il primo artista hip hop a ricevere il Pulitzer per la musica.

Il nuovo disco è un lavoro imponente, un album doppio di 18 canzoni e di oltre 70 minuti di musica e parole, in cui l’artista sembra tenersi in perfetto equilibrio tra l’introspezione personale e il commento sull’attualità. Forse, rispetto al passato, si tratta di un disco meno strettamente politico dei precedenti, ma si tratta di una prima sensazione di fronte a una densità lirica notevole.

Kendrick Lamar è il nuovo artista della settimana di Radio Popolare: i prenderemo questi sette giorni per approfondire la conoscenza di questo disco, forse non di ascolto immediatissimo, ma certamente tra i più attesi e importanti di questo 2022. Matteo Villaci dedicherà, domenica 22 maggio dalle 18.30 alle 19, uno speciale a questo disco.

Intanto, qui sotto, il video di “N95”, singolo estratto da Mr. Morale & the Big Steppers.

