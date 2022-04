Father John Misty – Chloe and the Next 20th Century: il nuovo disco di Josh Tillman, il quinto pubblicato con il suo nome d’arte Father John Misty (sito ufficiale), già membro per alcuni anni (come batterista) dei Fleet Foxes e artista solista con questo nom de plume dal 2012 (prima aveva pubblicato dischi con il nome di J.Tillman), è un esercizio di stile per nulla fine a se stesso.

Calligrafico, sicuramente, ma anche pieno di sostanza, di intensità, di sincerità. Non era scontato: non da oggi infatti questo cantautore originario del Maryland ha la tendenza a lasciarsi prendere da un certo manierismo, a volte molto visibile anche sul palco, quando Misty si trasforma in un crooner malizioso e ammiccante.

Così, quando era uscito il primo singolo “Funny girl”, con le sue atmosfere retrò, come se fosse un reperto inedito dalla colonna sonora di un film hollywoodiano dei primi anni ’60, a qualcuno era venuto il dubbio che il disco che quella canzone anticipava potesse risultare freddo, eccessivo, nel suo tentativo di ricreare un’aura del passato.

E invece…fin dalle aperture orchestrali del primo brano, “Chloë”, si coglie che questo esperimento risulta centrato. Soprattutto per come riesce a sottolineare le caratteristiche migliori di questo cantante dal carattere originale. Teatrale nel suo raccontare amori e debolezze, passioni e trasgressioni.

Le canzoni non sono solo un pretesto per sviluppare questo gioco mimetico, ma sono sempre innervate da melodie ricche, intense. Su cui si posano testi ironici, a tratti caustici.

Come accade per ogni nostro artista della settimana, anche in questo caso (sebbene iniziamo con un giorno di ritardo…) dedicheremo la programmazione musicale dei prossimi giorni a questo disco, per poi approfondire la conoscenza di Father John Misty con uno speciale che andrà in onda domenica 24 aprile dalle 18.30 alle 19.

Intanto, qui sotto, il video del primo singolo “Funny girl”.

