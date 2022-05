Arcade Fire – WE: è sicuramente il disco di cui si sta parlando di più in questi giorni, e sarebbe stato strano il contrario. Infatti i canadesi Arcade Fire (sito ufficiale) si sono affermati, sin dal loro album d’esordio Funeral (del 2004), come uno dei gruppi più interessanti, forti, incisivi della loro generazione. Diventando, in breve tempo, una band di rilevanza globale.

Album dopo album, soprattutto con Reflektor e Everything now (rispettivamente il quarto e il quinto disco), il suono e la scrittura degli Arcade Fire ha subito un’evoluzione piuttosto marcata: beat electro, groove, aperture pop si sono aggiunte all’indie rock e folk – sempre e comunque capace di straordinarie accelerazioni melodiche, va detto – delle origini. Creando anche qualche imbarazzo tra i fan della prima ora.

Ma succede a qualsiasi artista che, partito dal mondo indie, finisce primo in classifica. I fucili (della critica) puntati fanno parte del gioco.

WE è un album che, almeno per certi versi, dovrebbe assecondare il desiderio di molti di ritrovare “quegli Arcade Fire”, quelli di The Suburbs in particolare.

Ma sarebbe molto riduttivo fermarsi qui. WE infatti è un album che ha molti livelli di lettura, uno dei quali ha sicuramente a che fare con la pandemia. Nonostante alcune canzoni, che sembrano essere scritte apposta per raccontare il periodo che abbiamo attraversato (e ancora attraversiamo), siano invece state scritte prima (Age of anxiety su tutte), la genesi dell’album è stata fortemente influenzata dallo scoppio della crisi pandemica. E le canzoni di conseguenza.

Come viene testimoniato poi dalla scelta di proporre diverse canzoni come capitoli di un unico componimento, il desiderio di far diventare questo disco un racconto omogeneo è molto evidente. Che gli Arcade Fire volessero affrontare temi di grande rilevanza sociale si coglie poi dal fatto che il titolo scelto per l’album sia una diretta citazione di un romanzo (con il medesimo titolo) dello scrittore russo Evgenij Zamjatin, scritto tra il 1919 e il 1921, che parla di totalitarismo e sorveglianza di massa. Ma non è l’unica citazione letteraria: i primi due brani della scaletta si ispirano invece a una poesia di Ferlinghetti (I am waiting).

Soprattutto, in un disco idealmente diviso in due “atti”, troviamo nella prima parte la descrizione di un’America sconsolata, sperduta, disgregata (quasi come il fratello figlio unico di Gaetano…). Nella seconda, invece, emerge un’improvvisa voglia di speranza, di ripresa, di riscoperta di un orizzonte collettivo (il WE del titolo). E la stessa cosa succede alla musica.

Gli Arcade Fire, come dicevamo all’inizio, sono maestri delle aperture melodiche, improvvise e travolgenti. E in brani come Unconditional I (Lookout Kid) o nella successiva Unconditional II (Race and Religion), in cui si apprezza anche un cameo di Peter Gabriel, usano questa loro forza per dare consistenza materica al messaggio che vogliono farci arrivare. E di cui forse molti di noi sentivano il bisogno.

Gli Arcade Fire saranno i nostri artisti della settimana e compariranno così spesso nelle nostre scelte musicali dei prossimi sette giorni. Domenica 15 maggio, dalle 18.30 alle 19, come d’abitudine, dedicheremo loro uno speciale per raccontare ancora meglio questo nuovo album.

Intanto, qui sotto, il video del loro singolo Unconditional I (Lookout Kid).

LEGGI ANCHE:

Francesco Di Bella è il nostro artista della settimana, con il suo nuovo album Play With Me

Father John Misty è l’artista della settimana di Radio Popolare, con il suo disco più retrò

Kae Tempest con The Line Is a Curve è l’artista della settimana di Radio Popolare

Chi è M Ross Perkins, il nuovo artista della settimana di Radio Popolare

Aldous Harding torna con “Warm Chris”, il nuovo album della nostra artista della settimana

Rosalía: Motomami è il nuovo album della nostra artista della settimana

Judi Jackson esordisce con l’album Grace: è l’artista della settimana

Stromae con “Multitude” è l’artista della settimana

Il pianista e produttore Robert Glasper è l’artista della settimana: scopriamo il suo Black Radio III

È uscito il nuovo album dei Big Thief, i nostri artisti della settimana

Alla scoperta dei Combo Chimbita, artisti della settimana di Radio Popolare

Anaïs Mitchell è l’artista della settimana di Radio Popolare: il suo nuovo disco

Gli Yard Act esordiscono con The Overload: sono i nostri artisti della settimana

Cat Power, con il suo disco Covers, è l’artista della settimana di Radio Popolare

Elvis Costello venerdì pubblica il nuovo disco The Boy Named If: è il primo artista della settimana del 2022

Neil Young: Barn è il suo nuovo album, Radio Popolare lo sceglie come artista della settimana

Cristina Donà con deSidera è l’artista della settimana di Radio Popolare

Marracash con “Noi, loro, gli altri” è l’artista della settimana

Joan As Police Woman è l’artista della settimana di Radio Popolare, con il suo disco con Tony Allen e Dave Okumu

I The War On Drugs escono con un nuovo album: sono gli artisti della settimana

A 100 anni dalla sua nascita, Georges Brassens è l’artista della settimana di Radio Popolare

Jason Isbell pubblica un disco dedicato alla Georgia: è il nostro artista della settimana

Adia Victoria, con il suo nuovo disco “A southern gothic”, è la nostra artista della settimana

Little Steven domenica sera sarà ospite di Radiopop per presentare il suo libro “Memoir”: è l’artista della settimana

Carmen Consoli, con “Volevo fare la rockstar”, è la nostra artista della settimana

Lady Blackbird: l’artista della settimana di Radio Popolare e la sua grande voce jazz