Francesco Di Bella – Play With Me: il cantautore napoletano (sito ufficiale) è una vecchia conoscenza, un vecchio amico, di Radio Popolare. Lo abbiamo ospitato molte volte, sia come voce e frontman dei 24 Grana, sia come artista solista. Apprezzandone la poetica sempre originale, delicata, e la voce dal timbro così particolare, melodioso e dolce.

Profondamente partenopeo, classe 1972, in questi anni ha scritto canzoni splendide sia per la sua band che per i suoi dischi da solo. E’ un piacere anche per questo celebrarlo, scegliendolo come artista della settimana, in occasione dell’uscita di un disco che a sua volta celebra la storia musicale di questo artista.

Si chiama Play With Me e, come suggerisce il titolo, vede Di Bella affiancato da amici e colleghi musicisti per la re-interpretazione di alcune delle sue canzoni più belle. Un esperimento decisamente riuscito.

Tra queste nuove versioni, è davvero bella e intensa la collaborazione con la bravissima Ginevra Di Marco, per “La Costanza”, e non da meno sono le versioni di “Nuova Gianturco” con Lucio Leoni, “Introdub” con Rodrigo D’Erasmo, e “Rub-A-Dub Style” con Alessio Bondì. E poi ancora, tra gli ospiti: Marina Rei, Paolo Benvegnù, Pierpaolo Capovilla, Marco Parente, Riccardo Sinigallia, Cesare Basile…

La forza di Play With Me sta sicuramente nel richiamare un passato: quello di Francesco Di Bella, ma anche quello dei molti ospiti coinvolti nel progetto. Ma riesce a farlo con grande naturalezza, risultando così immediato e contemporaneo.

Il disco dal 22 aprile 2022 è disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming, mentre sarà acquistabile dal 20 maggio.

Come sempre, dopo aver ascoltato le canzoni di questo disco per sette giorni, dedicheremo all’album e al suo autore uno speciale che andrà in onda domenica 8 maggio, dalle 18.30 alle 19.

Intanto, qui sotto, il video della versione de “La Costanza”, con Ginevra Di Marco.

