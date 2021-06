I Kings Of Convenience con “Peace or Love” tornano dopo 12 anni: sono i nostri artisti della settimana

Era il 2009 quando usciva l’ultimo album dei Kings Of Convenience (sito ufficiale), “Declarations of Dependence”. Il duo norvegese, formato da Erlend Øye e Eirik Glambek Bøe, aveva esordito nel 2001 con “Quiet is the new loud”, un album che fin dal titolo era un ottimo portabandiera di quel New Acoustic Movement che si affermò proprio in quegli anni.

Negli ultimi 12 anni i due hanno fatto altro: Erlend Øye in particolare è venuto a vivere in Italia, a Siracusa, dove ha fatto anche sporadicamente qualcosa di musicale, da solo e con La Comitiva.

Un po’ a sorpresa, qualche settimana fa è stato annunciato “Peace or Love”, un nuovo disco registrato nel corso di 5 anni, con session che si sono tenute in 5 città diverse: fin dal primo ascolto, chi ha amato la musica del duo norvegese non potrà che sentirsi a casa.

Atmosfere sussurrate, suoni puliti, chitarre accarezzate: quiet continua a essere the new loud per i Kings Of Convenience e le canzoni, i testi come le melodie, mantengono la stessa freschezza, la stessa dolce, sorridente, malinconia che ha reso famosi e apprezzati Erlend Øye e Eirik Glambek Bøe.

Inoltre, sorpresa nella sorpresa, in due delle undici tracce dell’album fa capolino la (meravigliosa) voce della cantautrice canadese Feist, assente dalle scene musicali dal 2017: Erlend Øye racconta che questi due brani sono frutto di alcuni giorni di session con Feist avvenute in Sicilia, da cui sarebbero nate altre canzoni che vedranno la luce prossimamente.

“Catholic Country”, riferimento piuttosto evidente alla cattolicissima Italia, è una delle due collaborazioni presenti nell’album ed è anche una delle canzoni più belle: potete ascoltarla cliccando sul video qui sotto! Nel corso della settimana, nei programmi di Radio Popolare, potrete ascoltarne anche altre: i Kings Of Convenience saranno i nostri artisti della settimana e li celebreremo anche con il consueto speciale in onda la domenica dalle 16 alle 16.30.

LEGGI ANCHE:

St Vincent, con il suo album Daddy’s Home, è la nostra artista della settimana

Reprise è il nuovo album di Moby. E Moby è il nostro artista della settimana

Lungo le strade del blues con i The Black Keys, i nostri artisti della settimana

Buon compleanno Bob Dylan: sarà il nostro artista della settimana

Gli artisti della settimana sono gli Iceage, con il nuovo album Seek Shelter

Vasco Brondi pubblica Paesaggio dopo la battaglia: è il nostro artista della settimana

I The Coral pubblicano il nuovo album Coral Island e sono i nostri artisti della settimana

Tony Allen, a un anno dalla sua morte, è il nostro artista della settimana

Prince, a cinque anni dalla morte, è l’artista della settimana di Radio Pop

Max Gazzè torna con “La matematica dei rami”: è l’artista della settimana

I Tune-Yards, con il nuovo album Sketchy, sono gli artisti della settimana

Piers Faccini artista della settimana: il suo nuovo album in anteprima su Radio Pop

Lana Del Rey, con il suo nuovo album, è l’Artista della settimana

La cantautrice americana Valerie June è la nuova artista della settimana

Nick Cave e Warren Ellis Artisti della settimana: è appena uscito Carnage

A 30 anni dalla sua morte, Serge Gainsbourg è l’Artista della settimana

Gianmaria Testa è l’Artista della settimana: Egea sta ripubblicando la sua discografia

Cristina Donà, con il crowdfunding per il suo nuovo album, è l’artista della settimana di Radio Pop

L’artista della settimana è la cantautrice britannica Arlo Parks

Ani DiFranco con il nuovo “Revolutionary Love” è l’Artista della settimana

Radio Popolare presenta l’Artista della settimana: i SAULT, rivelazione del 2020