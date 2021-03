A 30 anni dalla sua morte, Serge Gainsbourg è l’Artista della settimana

Come ogni settimana, introduciamo anche in questo lunedì il nuovo Artista della settimana. E per i prossimi sette giorni, avremo a che fare con un vero gigante: Serge Gainsbourg. Il trentesimo anniversario della sua morte cade martedì 2 marzo: nel 1991, a 62 anni, per un arresto cardiaco se ne andò un artista tra i più geniali, sorprendenti e indomabili del ‘900.

In Francia quest’anno saranno molte le celebrazioni di Gainsbourg a 30 anni dalla sua scomparsa, tra cui quella organizzata dalla figlia Charlotte, cantante e attrice come il padre, che ha recentemente fatto sapere che intende aprire al pubblico la casa del padre entro massimo fine anno, per farne un luogo “davvero radicato nel patrimonio parigino”.

“Penso che oggi mio padre sarebbe condannato per ogni mossa che ha fatto”, dichiarò l’anno scorso la stessa Charlotte al quotidiano britannico The Guardian, sottolineando la libertà con cui il padre interpretò sempre la propria espressione artistica: “Di questi tempi tutto è così politicamente corretto, così noioso, così prevedibile”.

Radio Popolare per i prossimi sette giorni proporrà nelle sue trasmissioni canzoni dal vasto e ricco repertorio del cantautore francese: domenica, dalle 16 alle 16.30, sarà Claudio Agostoni a celebrare la musica di Serge Gainsbourg con uno speciale a lui dedicato.