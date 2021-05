Gli artisti della settimana sono gli Iceage, con il nuovo album Seek Shelter

I nostri nuovi artisti della settimana, che ci faranno compagnia per i prossimi sette giorni, sono gli Iceage (sito ufficiale). Ok: molti di voi, leggendo questo nome, penseranno: “CHI??”. Ci sta, ma fidatevi: meritano.

Iniziamo col dire che si tratta di un gruppo danese, di Copenhagen. Hanno esordito, giovanissimi, nel 2011 con un disco intitolato New Brigade, caratterizzato da un suono hardcore-punk molto aggressivo. Anno dopo anno e disco dopo disco hanno raccontato la propria evoluzione musicale, complicando e articolando gradualmente lo spettro sonoro di riferimento.

Dieci anni dopo l’esordio, con il quinto disco, il nuovo album Seek Shelter gli Iceage sono una band matura, completa. Sicura di sé: tanto da decidere di accogliere, per la prima volta nella carriera, un produttore esterno a cui affidare il controllo del mixer in studio di registrazione.

Non un produttore qualunque: i danesi hanno infatti scelto di chiamare Peter Kember: meglio conosciuto come Sonic Boom, ha alle spalle produzioni importanti con gruppi come Stereolab, MGMT, Beach House e Panda Bear, ma soprattutto lo ricordiamo come co-fondatore di una band di culto come gli Spaceman 3.

Il risultato è un album che da una parte conserva quell’energia ruvida che caratterizza la band dalle prime canzoni, dall’altra mette in mostra le tante potenzialità espressive degli Iceage. Che nelle nove canzoni del disco passano con agilità dal brit-pop-rock di “Dear Saint Cecilia” agli echi Primal Scream di “Vendetta”, dalle aperture quasi springsteeniane di “Gold City” a brani come “Love kills slowly” che avrebbero potuto trovare spazio in un un vecchio album dei Radiohead.

Un gran bel disco: lo ascolteremo nelle nostre trasmissioni per tutta la settimana e lo celebreremo con uno speciale di mezz’ora domenica 23 maggio dalle 16 alle 16.30. Intanto, qui sotto, godetevi il video di “Vendetta”.

LEGGI ANCHE:

Vasco Brondi pubblica Paesaggio dopo la battaglia: è il nostro artista della settimana

I The Coral pubblicano il nuovo album Coral Island e sono i nostri artisti della settimana

Tony Allen, a un anno dalla sua morte, è il nostro artista della settimana

Prince, a cinque anni dalla morte, è l’artista della settimana di Radio Pop

Max Gazzè torna con “La matematica dei rami”: è l’artista della settimana

I Tune-Yards, con il nuovo album Sketchy, sono gli artisti della settimana

Piers Faccini artista della settimana: il suo nuovo album in anteprima su Radio Pop

Lana Del Rey, con il suo nuovo album, è l’Artista della settimana

La cantautrice americana Valerie June è la nuova artista della settimana

Nick Cave e Warren Ellis Artisti della settimana: è appena uscito Carnage

A 30 anni dalla sua morte, Serge Gainsbourg è l’Artista della settimana

Gianmaria Testa è l’Artista della settimana: Egea sta ripubblicando la sua discografia

Cristina Donà, con il crowdfunding per il suo nuovo album, è l’artista della settimana di Radio Pop

L’artista della settimana è la cantautrice britannica Arlo Parks

Ani DiFranco con il nuovo “Revolutionary Love” è l’Artista della settimana

Radio Popolare presenta l’Artista della settimana: i SAULT, rivelazione del 2020