I The Coral pubblicano il nuovo album Coral Island e sono i nostri artisti della settimana

I The Coral (sito ufficiale del gruppo) sono una pop band inglese: si sono formati nel 1996 e sono riusciti a conquistarsi una certa visibilità grazie a dischi come l’omonimo The Coral, del 2002, e il successivo Magic and Medicine, del 2003. Tra i suoi fondatori c’era il chitarrista Bill Ryder-Jones, che ha lasciato la band nel 2008.

Da pochi giorni i The Coral hanno dato alle stampe il loro decimo album, un disco doppio, ambizioso e ricco, che rischia di essere il migliore della loro già lunga carriera. Si intitola Coral Island e questo titolo racconta un pezzo della storia che la band ha deciso di raccontare con questo lavoro, attraverso la metafora di un resort vintage, che diventa così il palcoscenico ideale su cui si muovono i personaggi delle canzoni.

Non è un vero concept album: si lascia infatti ascoltare senza difficoltà anche non avendo minimamente in mente questo artificio narrativo. Si lascia soprattutto ascoltare con grande piacevolezza.

I The Coral con questo lavoro ritrovano infatti le qualità migliori che li hanno fatti conoscere: la capacità soprattutto di scrivere pezzi pop pieni di colori, scintillanti e coinvolgenti, che racchiudono in modo fluido e personale le mille influenze del passato che questi ragazzi inglesi hanno masticato e digerito nella loro vita di music lovers.

E’ un gran bel ritorno che abbiamo voluto festeggiare scegliendo i The Coral come nostri artisti della settimana. In questi sette giorni ascolteremo le loro canzoni nei nostri programmi e domenica 9 maggio dalle 16 alle 16.30 vi aspettiamo per lo speciale con cui concluderemo la settimana dedicata alla band.

Qui sotto il video di uno dei brani del nuovo album, “Lover undiscovered”.

