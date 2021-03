La cantautrice americana Valerie June è la nuova artista della settimana

The Moon and Stars: Prescriptions for Dreamers è il terzo album della cantautrice e polistrumentista Valerie June, originaria del Tennessee. Il disco è appena uscito e ci ha dato un ottimo motivo per scegliere Valerie June come artista della settimana di Radio Popolare.

La June (qui il suo sito ufficiale) fa parte dei nostri ascolti, e delle nostre passioni musicali, sin dal suo disco Pushin’ Against a Stone, pubblicato nel 2013, e considerato il suo vero album d’esordio (in realtà aveva pubblicato precedentemente altre tre raccolte di canzoni, ma in forma di autoproduzione).

Ci siamo innamorati della sua musica grazie a un’identità musicale molto particolare: nella sua voce troviamo infatti quelle qualità che richiamano immediatamente l’eta d’oro del soul e dell’r’n’b, ma nel suo stile di scrittura e di arrangiamento delle canzoni c’è anche molto altro. Soprattutto una vena folk che riporta chiaramente alla tradizione appalachiana, fondamentale radice per la musica popolare statunitense, anche se spesso considerata “musica per bianchi”.

E’ un’artista libera, Valerie June, e in questo suo nuovo disco lo è più che mai, nel suo miscelare con una fluidità mirabile folk, blues, rock, country, soul. Serve un collante, per riuscire in un’operazione come questa. Ed è la voce di June, capace di mostrarsi potente e fragile, eclettica anch’essa, estremamente comunicativa.

E’ davvero bello ascoltarla, ad esempio, accostarsi a quella di Carla Thomas, mitica veterana del soul USA, nota come la “queen of Memphis soul”, che in questo disco duetta con lei nel brano “Call Me a Fool” e regala anche un breve recitato in cui declama un antico proverbio africano.

Nei prossimi giorni, in cui Valerie June sarà artista della settimana di Radio Popolare, ascolterete nelle nostre trasmissioni le canzoni di The Moon and Stars: Prescriptions for Dreamers; domenica 21, dalle 16 alle 16.30, vi proporremo uno speciale dedicato a questo album, e infine lunedì 22, dalle 16 alle 16.30 all’interno di Jack, ascolterete un’intervista con lei che ci racconterà la storia del suo nuovo disco.

Qui il video del suo primo singolo, interpretato insieme a Carla Thomas.