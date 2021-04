Max Gazzè torna con “La matematica dei rami”: è l’artista della settimana

Il nuovo artista della settimana di Radio Popolare è il cantautore romano Max Gazzè (sito ufficiale), vecchia conoscenza dei nostri microfoni e delle nostre frequenze, oltre che da molti anni personaggio di spicco della canzone italiana.

Il suo nuovo disco si intitola La matematica dei rami e non è certamente solo un album legato a una partecipazione sanremese, nonostante nella scaletta si trovino sia “Il farmacista”, la canzone portata in gara al Festival, sia la (meravigliosa) cover di “Del mondo” dei CSI, presentata sul palco di Sanremo nella serata dedicata alle interpretazioni di brani altrui.

E’ infatti anche il disco che presenta un’interessante evoluzione corale della carriera di Gazzè, e non solo: debutta per queste registrazioni infatti la Magical Mystery Band, un super-gruppo formato da musicisti di grande esperienza, ma anche di grandi amici, come Daniele Silvestri, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Duilio Galioto, Daniele Fiaschi e Daniele (Il Mafio” Tortora.

Non si tratta di un gruppo costituito per queste session, ma di un progetto precedente, che ha l’obiettivo di diventare un nucleo creativo, dinamico, vivo: ne ha scritto con cura e attenzione Martino Petrella su Rockit, e potete trovare quindi le risposte a ogni curiosità in questo articolo.

L’album è dedicato invece a due amici che non ci sono più: uno è Enrico Greppi, Erriquez della BandaBardò, l’altro è Gianluca Vaccaro, storico ingegnere del suono nel cui studio, il Terminal 2 Studio, è stato prodotto il disco.

C’è un’idea collettivista anche nell’ispirazione dei temi dell’album, che si intitola La matematica dei rami riprendendo uno studio di Da Vinci (uno dei travestimenti proposti da Gazzè a Sanremo) dedicato all’armonia con cui crescono i rami di un albero, difendendosi e sostenendosi a vicenda e così difendendo l’albero stesso.

Il resto lo fa la scrittura di Max Gazzè: sempre in perfetto equilibrio tra ironia e poesia, capace di giocare tanto con melodie immediate, che catturano al primo ascolto, quanto con costruzioni articolate, che invitano l’ascoltatore a farsi trascinare lentamente. Tra i brani spicca, a conclusione della scaletta, anche un duetto con Daniele Silvestri, che ha firmato con il suo amico Gazzè il brano “Figlia”: è l’unico in cui si ascolti la voce di Silvestri, che negli altri invece suona pianoforte e tastiere.

Come ogni settimana, ascolteremo per i prossimi giorni le canzoni di Max Gazzè e di La matematica dei rami nelle nostre trasmissioni, per poi dedicare all’album uno speciale che trasmetteremo domenica 18 aprile dalle 16 alle 16.30.