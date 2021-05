Vasco Brondi pubblica Paesaggio dopo la battaglia: è il nostro artista della settimana

Vasco Brondi (sito ufficiale) è stato spesso e volentieri ospite delle frequenze, degli studi e dei palchi di Radio Popolare. In sua compagnia abbiamo raccontato Le Luci della Centrale Elettrica, fin dall’esordio, e ne abbiamo seguito l’evoluzione, fino alla scelta di concludere quell’esperienza.

Non per abbandonare la vocazione cantautorale, ma per abbracciare un nuovo capitolo del proprio percorso, in cui scrivere e pubblicare usando semplicemente il proprio nome e cognome e non un’insegna collettiva.

Vasco Brondi con Paesaggio dopo la battaglia pubblica il suo primo album dopo la fine delle “Luci”: «Per il mio primo disco in cui uso solamente il mio nome mi è venuto spontaneo bilanciare questa “solitudine” circondandomi di altri musicisti, in questo disco c’è addirittura un’intera orchestra. E’ un disco che ho condiviso con molte persone, anche se esce a mio nome». E’ una delle molte cose che ci ha raccontato Brondi nell’intervista che abbiamo trasmesso all’interno della nostra trasmissione Jack: se volete riascoltare l’intera chiacchierata con lui, trovate il podcast a questo link (dal minuto 50.00).

In effetti gli ospiti che hanno collaborato alla realizzazione del disco sono tanti e di grande spessore: Taketo Gohara, Federico Dragogna, Angelo Trabace, Enrico Gabrielli, Alessandro Asso Stefana, Rodrigo D’Erasmo, Mauro Refosco, Daniel Plentz, Mirco Mariani, Gabriele Lazzarotti…e ancora altri.

La cosa che più ci ha colpito, ascoltando Paesaggio dopo la battaglia, è come faccia ascoltare un musicista maturo, completo, capace di mostrare diverse facce della propria scrittura, senza mai perdere in fluidità di ascolto, in omogeneità. E se con melodie e arrangiamenti Vasco Brondi spazia tra stili e approcci diversi, le sue parole sono invece la conferma di un talento straordinario: la capacità di disegnare paesaggi e di proiettare fotografie nella mente di chi lo ascolta resta una dote unica di questo cantautore.

Come avrete capito, Vasco Brondi è il nostro nuovo artista della settimana: lo ascolteremo con le sue nuove canzoni per i prossimi giorni e domenica 16 maggio, dalle 16 alle 16.30, trasmetteremo una nuova versione, con una serie di passaggi inediti, della nostra intervista con lui.

