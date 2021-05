Buon compleanno Bob Dylan: sarà il nostro artista della settimana

Oggi, lunedì 24 maggio, è il compleanno di Bob Dylan (sito ufficiale): uno importante, l’ottantesimo, e per questo tutto il mondo lo sta celebrando.

Lo fa anche Radio Popolare: questa settimana di musica la dedichiamo infatti a Dylan, che sarà quindi presente con le sue canzoni nelle nostre trasmissioni. In più, nella giornata del 2 giugno, trasmetteremo uno speciale in cui molti voci ci racconteranno il “loro” Dylan scegliendo ciascuna un album dallo sterminato repertorio del cantautore.

Per il GR di Radiopop Claudio Agostoni ha scritto questo intervento, che ripubblichiamo per intero. Happy Birthday Bob.

Oggi Bob Dylan compie 80 anni. Sulle spalle si porta decine di canzoni che non invecchieranno mai. Ma anche un’infinità di tour mondiali fatti di centinaia di date. Un Nobel per la letteratura, vinto nel 2016 per aver “creato una nuova espressione poetica nell’ambito della tradizione della grande canzone americana”. La sua storia la racconta lui stesso in un’autobiografia scritta tra un concerto e una stanza d’hotel. Nella sua infinita carriera Dylan è stato un cantautore folk, una rockstar, un provocatore e, ogni tanto, un eccentrico. Il suo personaggio pubblico fin dall’inizio è stato costruito su dichiarazioni enigmatiche, auto-protettive e su informazioni volutamente sbagliate. Persino il nome, Robert Zimmerman, è di fantasia. Negli anni degli esordi, ma talvolta anche quando era ormai una star, rivestiva la durezza da debolezza, non consentendoci di capire quale fosse il lato più vero. Le sue fonti sono numerose, come i suoi capolavori. La canzone politica di Woodie Guthrie. Il folk blues, ma anche il grande canzoniere americano. I surrealisti, il beat. Più tardi un po’ di psichedelia, la Bibbia e altre cose. Il risultato, per quanto vario – ballate, sermoni, canti epici o lirici – ha una sua compattezza di fondo. Sono le canzoni di Dylan, la poesia di Dylan. E le sue parole, per citare il poeta Bryan Adams, tagliano come un coltello.

Ovviamente per Radio Popolare è l’artista di questa settimana, e oltre a riascoltare nei prossimi giorni parecchie sue canzoni, il due giugno, oltre che la Repubblica, festeggeremo il suo compleanno con un lungo speciale. Nel 1964 in My back pages cantava: “Ero così vecchio a quei tempi: oggi sono più giovane”. Auguri eterno Bob…