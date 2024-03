PlayStop PoPolaroid di martedì 26/03/2024 Ho amato tanto la Polaroid. Vedere stampare sotto i miei occhi la foto è sempre stata una sorpresa divertente ed emozionante. Ho amato anche la bellezza dello spazio bianco intorno all’immagine, che mi permetteva di scrivere la data e dare un titolo alla foto; spesso era ispirato da una canzone. Se ci pensate bene le canzoni, come le fotografie, sono la nostra memoria nel tempo, sono il clic che fa catturare ricordi meravigliosi. A PoPolaroid accompagno la musica con istantanee sonore; sono scatti personali, sociali e soprattutto sentimentali. Con PoPolaroid ascolta e vedrai. Basil Baz

PlayStop Avenida Brasil di martedì 26/03/2024 La trasmissione di musica brasiliana di Radio Popolare in onda dal 1995! Da nord a sud, da est ad ovest e anche quella prodotta in giro per il mondo: il Brasile musicale di ieri, di oggi e qualche volta di domani... Ogni martedì dalle 23.00 alle 24.00, a cura di Monica Paes Potrete anche, come sempre, scaricare i podcast e sentirla quando e quante volte volete... https://www.facebook.com/groups/avenidabrasil.radio/ https://www.facebook.com/avenidabrasil.radio/

PlayStop News della notte di martedì 26/03/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop L'altro martedì di martedì 26/03/2024 Dal 19 settembre dalle ore 22.00 alle 22.30 alla sua quarantatreesima edizione L’Altro Martedì, la trasmissione LGBT+ di Radio Popolare torna in onda con le voci dei protagonisti della movimento omotransgender. Conduzione e regia di Eleonora Dall’Ovo Musiche scelte da Lucy Van Pelt Si partirà con la rassegna stampa nostrana ed estera, per poi intervistare i\le protagonisti\e del movimento lgbt+ e concludere con gli eventi culturali che ruotano intorno alla realtà arcobaleno da non perdere.

PlayStop Doppio Click di martedì 26/03/2024 Doppio Click è la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi di attualità legati al mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Ogni settimana approfondiamo le notizie più importanti, le curiosità e i retroscena di tutto ciò che succede sul Web e non solo. A cura di Marco Schiaffino.

PlayStop Quel che resta del giorno di martedì 26/03/2024 I fatti più importanti della giornata sottoposti al dibattito degli ascoltatori e delle ascoltatrici. A cura di Luigi Ambrosio e Mattia Guastafierro

PlayStop Esteri di martedì 26/03/2024 1-Striscia di Gaza. Ancora nessun impatto della risoluzione Onu sul campo. L’astensione di Washington al consiglio di sicurezza certifica la rottura tra Joe Biden e Netanyahu ( Roberto Festa, Giulio Maria Piantadosi) 2-Caso Assange. La moglie Stella non si fida del via libera concesso dall'Alta Corte britannica sulla possibilità di un ultimo appello contro l’estradizione. Il Parere di Amnesty. ( Riccardo Noury Amnesty _ Italia) 3-Francia. Cresce il deficit dello stato e la maggioranza liberista scopre le virtù della tassazione degli extraprofitti. ( Francesco Giorgini) 4- l’Unione europea finanzia la distruzione degli ecosistemi naturali. La denuncia in un rapporto di una coalizione di ONG, tra cui Greenpeace. ( Martina Borghi - Greenpeace) 5-Venezuela. Le presidenziali del 28 luglio prossimo senza un candidato dell’opposizione credibile. ( Alfredo Somoza) 6-Rubrica sportiva. La Federcalcio francese fa il digiuno della tolleranza. Il caso dei giocatori di fede musulmana esclusi per aver rispettato il Ramadan. ( Luca Parena)

PlayStop Muoviti Muoviti di martedì 26/03/2024 (125 - 507) Dove si lanciano previsioni sull’esito delle elezioni europee di giugno con una attendibilità comunque scarsa. Poi con Alessio Lega presentiamo la serata di giovedì in Auditorium sui cento anni dalla nascita di Franco Basaglia. Nella terza parte è con noi Caterina Sarfatti, managing director in C40 cities, per un aggiornamento sulle ultime notizie legate al cambiamento climatico di questa palla di terra e acqua in cui viviamo.

PlayStop Jack Meets: Piotta Le interviste del magazine musicale di Radio Popolare. Matteo Villaci intervista Piotta.

PlayStop Playground di martedì 26/03/2024 A Playground ci sono le città in cui abitiamo e quelle che vorremmo conoscere ed esplorare. A Playground c'è la musica più bella che sentirai oggi. A Playground ci sono notizie e racconti da tutto il mondo: lo sport e le serie tv, i personaggi e le persone, le ultime tecnologie e le memorie del passato. A Playground, soprattutto, c'è Elisa Graci: per un'ora al giorno parlerà con voi e accompagnerà il vostro pomeriggio. Su Radio Popolare, da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 17.30.

PlayStop Express di martedì 26/03/2024 Da Milano a Bruxelles, da Liverpool a Detroit, da Rio de Janeiro a Barcellona. Nuove uscite, concerti, vecchi classici e dischi da salvare. Ogni settimana, un giro del mondo della musica a bordo di Express.

PlayStop Maria Elena e Lorenzo - Morire di Lavoro Studiare e morire, sembra un ossimoro. Lorenzo Parelli sognava il suo futuro, e lo preparava con l’impegno della scuola e del lavoro. Ma il 22 gennaio del 2022, al suo ultimo giorno di tirocinio in un’azienda di Udine, viene colpito da una pesante trave d’acciaio e muore, a soli 18 anni. E’ una scossa per gli studenti di tutta Italia che scenderanno in piazza per settimane. Ma anche per la madre, Maria Elena Dentesano che inizia ad agire, per sensibilizzare i più giovani, affinché non accada più ciò che è successo a suo figlio.

PlayStop Emma e Luana - Morire di Lavoro Si parte sempre da una domanda, che solo fino ad un certo punto è una provocazione: la morte di un lavoratore conviene ad un'impresa? Perché anche la vita di un operaio o un’operaia hanno un valore ed un costo di rischio, che si rapportano con la spesa per garantire le misure di sicurezza, ed il profitto che risparmiare sui costi genera ad una impresa. L’orditoio dell’azienda tessile di Prato su cui lavorava la 22enne Luana D’Orazio era stato manomesso proprio per produrre l’8% in più. Cos ìl 3 maggio del 2021, quel dispositivo di sicurezza che avrebbe potuto salvarle la vita, non c’era. Ma Emma Marrazzo, la madre di Luana, non si è mai arresa.

PlayStop Lalla e Leonardo - Morire di Lavoro Il 24 maggio del 2016 a Lalla Quinti arriva la telefonata che non si vorrebbe mai ricevere. Il padre Leonardo Quinti, 73 anni, esperto “stagnino”, artigiano di quelli che fanno e montano i tubi, maestro del rame e delle grondaie, muore in un’azienda in provincia di Arezzo in circostanze non ancora chiarite. Da Quella vicenda inizia l’impegno di Lalla Quinti per la sicurezza sul lavoro, impegno che la porterà a far nascere la Sezione familiari vittime del Lavoro di Medicina Democratica.