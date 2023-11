PlayStop PoPolaroid di mercoledì 08/11/2023 Ho amato tanto la Polaroid. Vedere stampare sotto i miei occhi la foto è sempre stata una sorpresa divertente ed emozionante. Ho amato anche la bellezza dello spazio bianco intorno all’immagine, che mi permetteva di scrivere la data e dare un titolo alla foto; spesso era ispirato da una canzone. Se ci pensate bene le canzoni, come le fotografie, sono la nostra memoria nel tempo, sono il clic che fa catturare ricordi meravigliosi. A PoPolaroid accompagno la musica con istantanee sonore; sono scatti personali, sociali e soprattutto sentimentali. Con PoPolaroid ascolta e vedrai. Basil Baz

PlayStop Avenida Brasil di martedì 07/11/2023 La trasmissione di musica brasiliana di Radio Popolare in onda dal 1995! Da nord a sud, da est ad ovest e anche quella prodotta in giro per il mondo: il Brasile musicale di ieri, di oggi e qualche volta di domani... Ogni martedì dalle 23.00 alle 24.00, a cura di Monica Paes Potrete anche, come sempre, scaricare i podcast e sentirla quando e quante volte volete... https://www.facebook.com/groups/avenidabrasil.radio/ https://www.facebook.com/avenidabrasil.radio/

PlayStop News della notte di martedì 07/11/2023 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop L'altro martedì di martedì 07/11/2023 Dal 19 settembre dalle ore 22.00 alle 22.30 alla sua quarantatreesima edizione L’Altro Martedì, la trasmissione LGBT+ di Radio Popolare torna in onda con le voci dei protagonisti della movimento omotransgender. Conduzione e regia di Eleonora Dall’Ovo Musiche scelte da Lucy Van Pelt Si partirà con la rassegna stampa nostrana ed estera, per poi intervistare i\le protagonisti\e del movimento lgbt+ e concludere con gli eventi culturali che ruotano intorno alla realtà arcobaleno da non perdere.

PlayStop Doppio Click di martedì 07/11/2023 Doppio Click è la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi di attualità legati al mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Ogni settimana approfondiamo le notizie più importanti, le curiosità e i retroscena di tutto ciò che succede sul Web e non solo. A cura di Marco Schiaffino.

PlayStop Quel che resta del giorno di martedì 07/11/2023 I fatti più importanti della giornata sottoposti al dibattito degli ascoltatori e delle ascoltatrici.

PlayStop Esteri di martedì 07/11/2023 1-Striscia di Gaza, un mese fa lo shock dell’attacco di Hamas in Israele seguito dalla vendetta di Netanyahu. Lo speciale di Esteri. LO speciale di Esteri( Prof Rosita Di Peri - Università degli studi di Torino, Laura Silvia Battaglia, Roberto Festa) . 2-Spagna. le destre in piazza per fermare il progetto di amnistia che il primo ministro Pedro Sanchez sta negoziando con gli indipendentisti catalani. ( Giulio Maria Piantadosi) 3-WeWork fallisce negli Stati Uniti e Canada. Il gigante degli uffici condivisi, da anni in gravi difficoltà finanziarie, fa ricorso alla bancarotta. ( Andrea di Stefano) 4-Gran Bretagna. Oggi in parlamento Il primo discorso da Re di Carlo terzo. ( Daniele Fisichella) Il punto di esteri 5-Colombia. Il rapimento del padre del calciatore di Luis Diaz rischia di bloccare il processo di pace. ( Luca Parena, Alfredo Somoza)

PlayStop Muoviti Muoviti di martedì 07/11/2023 Quando le prime luci della sera… no, non è l’incipit di un romanzo. E’ l’orario in cui va in onda “Muoviti, muoviti” la trasmissione che vi accompagna nel rientro a casa dopo una giornata di lavoro, di studio o di semplice e puro fancazzismo (voluto o subito). Il racconto dei fatti principali della giornata, le piccole notizie che assurgono a tema di interesse generale, gli argomenti più dibattuti sui social, l’andamento del primo anno scolastico in presenza post-Covid, le elezioni (amministrative e del Presidente della Repubblica ma anche quelle dei consiglieri di condominio nel caso…), il presente e il futuro dell’atletica leggera dopo i successi di Tokyo. Tutto questo e molto altro lo trovate in “Muoviti muoviti” dalle 17.30 alle 19 dal lunedì al venerdì su Radio Popolare con Davide Facchini, Luca Gattuso e Marta Zambon.

PlayStop Jack Meets: La Crus Le interviste del magazine musicale di Radio Popolare. Matteo Villaci intervista i La Crus

PlayStop Playground di martedì 07/11/2023 A Playground ci sono le città in cui abitiamo e quelle che vorremmo conoscere ed esplorare. A Playground c'è la musica più bella che sentirai oggi. A Playground ci sono notizie e racconti da tutto il mondo: lo sport e le serie tv, i personaggi e le persone, le ultime tecnologie e le memorie del passato. A Playground, soprattutto, c'è Elisa Graci: per un'ora al giorno parlerà con voi e accompagnerà il vostro pomeriggio. Su Radio Popolare, da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 17.30.

PlayStop Express di martedì 07/11/2023 Da Milano a Bruxelles, da Liverpool a Detroit, da Rio de Janeiro a Barcellona. Nuove uscite, concerti, vecchi classici e dischi da salvare. Ogni settimana, un giro del mondo della musica a bordo di Express.

PlayStop Jack di martedì 07/11/2023 Ospiti della puntata i Black Pumas che raccontano il loro disco "Chronicles of a Diamond"

PlayStop Considera l’armadillo di martedì 07/11/2023 Riascolta Considera l'armadillo - Noi e altri animali che oggi ha ospitato Luigi di Ohana Animal Rescue Family per parlarci dei 130 animali ospitati, di piccioni, di tori, ma anche della manifestazione per i rifugi a Roma di Rete santuari degli animali liberi. Nel corso della puntata abbiamo parlato anche del presidio a Novello per la solidarietà a Massimo Vacchetta e al Centro Recupero Ricci la Ninna, di Enpa e della sospensione caccia nella Toscana alluvionata, della richiesta al Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise per tutelare i figli dell'orsa Amarena e anche di di tassi, volpi, istrici e nutrie che secondo la Provincia di Ravenna causano alluvioni e scopriamo che luigi voleva essere una mucca.

PlayStop Prendersi a pugni e scacchi nell'impaziente attesa per la nuova puntata di Piantagioni, i nostri Alessandro e Disma intervistano il nuovo campione mondiale di ScacchiPugilato, dopo aver scoperto in questo sport una possibile nuova fonte di guadagno