Birthh con Moonlanded è l’artista della settimana di Radio Popolare

Birthh – Moonlanded – La prima artista della settimana della stagione 2023/24 di Radio Popolare si chiama Alice Bisi, da 26 anni. Dal 2016 invece, anno del suo esordio discografico, la conosciamo come Birthh. Nel passato abbiamo avuto già modo di conoscerla e di ospitarla nei nostri studi, per apprezzare la sua voce limpida e le sue melodie dirette e delicate.

Da circa tre anni, invece, aspettavamo il suo nuovo disco. E’ molto giovane Birthh e crediamo che abbia fatto bene a prendersi il tempo di raccogliere nuove idee e nuovi stimoli, assorbiti in particolare grazie a un cambio di vita non da poco, che l’ha portata dall’Italia, e da Firenze in particolare, a New York.

In parte è stato il caso a volerlo: si trovava negli Stati Uniti per un concerto, ci si è dovuta fermare per colpa del lockdown improvviso nel 2020. Poi però ha deciso di prenderla come un’opportunità, trasferendosi a Brooklyn, conoscendo nuovi amici, nuovi collaboratori e anche un nuovo amore, la compagna Storm.

Eccoli, dunque, gli stimoli che innervano le canzoni di Moonlanded, che rispetto al passato offrono squarci sonori inediti, più ricchi e arrangiati, con il folk pop da cui era partita incontrarsi con batterie elettroniche e samples.

In attesa di ritrovarla anche dal vivo nei nostri studi e ai nostri microfoni, per una settimana Birthh sarà la “nostra” artista: le sue canzoni passeranno nelle nostre trasmissioni giorno dopo giorno e domenica 17 settembre dalle 18.30 alle 19.00 le dedicheremo un piccolo speciale.

Così come succederà ancora per tutta la stagione con gli artisti della settimana che selezioneremo, e che troverete sempre raccontati anche sulle nostre pagine. Buon divertimento!