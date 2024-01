Paolo Benvegnù – È inutile parlare d’amore: era il 2004 quando, con un disco intitolato “Piccoli fragilissimi film” che ancora oggi spicca come uno dei più ispirati e riusciti di quella stagione, Paolo Benvegnù (pagina Instagram) iniziava la sua carriera solista, dopo gli anni passati con gli Scisma.

Venti anni dopo, è uscito il suo nono album, “E’ inutile parlare d’amore”, un disco che ancora una volta mette in mostra le grandi doti poetiche e melodiche del cantautore milanese (e ormai toscano d’adozione).

«In questo disco si afferma che Amare senza soluzione è sovversivo, rivoluzionario, antistorico e meravigliosamente arcaico e modernissimo. Forse l’unica libertà presente e futura», ha scritto Benvegnù presentando questa nuova raccolta di canzoni, che, ma non è la prima volta per lui, raccontano storie e personaggi con poche frasi che sembrano inquadrature evocative (e si torna ai piccoli fragilissimi film…).

L’Amore dunque, con la A esplicitamente maiuscola, come filo conduttore di brani che però non sono mai privi di ombre, di inquietudini, di spigoli: espressi sia con le parole, ma anche con arrangiamenti puliti e precisi, che danno all’album una omogeneità pressoché perfetta. E rendono quasi obbligatorio l’ascolto continuo, ininterrotto, dalla prima all’ultima traccia: una natura anche questa “antistorica”, che non si può non applaudire.

Tra i personaggi dell’album, si incontrano anche due ospiti di spessore, come Dario Brunori, al fianco di Benvegnù in “Oceano”, uno dei brani più accessibili e romantici, e come Neri Marcorè, del tutto a suo agio nelle vesti di cantante in “27/12”, brano che era stato pubblicato dal solo Benvegnù nell’EP “Solo fiori”, uscito a metà 2023.

Per una settimana, le nuove canzoni di Paolo Benvegnù ci accompagneranno attraverso le nostre trasmissioni, fino a domenica 28 gennaio, quando dedicheremo, dalle 18:30 alle 19, uno speciale al cantautore. Qui sotto invece potete ascoltare il già citato duetto con Brunori Sas.

