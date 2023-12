Peter Gabriel – i/o: non si è limitato a pubblicare il suo primo album di inediti da 21 anni a questa parte. Fedele al proprio profilo di artista sempre alla ricerca di idee originali e di approcci innovativi, Peter Gabriel (sito ufficiale) ha deciso di dedicare tutto il 2023 al disvelamento del suo lavoro, con una nuova canzone pubblicata a ogni plenilunio.

Eccoci quindi arrivati, 12 mesi dopo la prima uscita, all’album completo: “i/o”, ascoltato tutto intero, senza soluzione di continuità, si presenta come un disco dalla forte coesione, con le sue esplorazioni liriche della condizione umana, del passato, del presente e del futuro. Un’esplorazione iniziata parecchi anni fa, più o meno dopo la pubblicazione del precedente “UP”, proseguita in vari stadi fino al suo completamento.

«A volte, come nella vita – ha detto durante un recente concerto londinese presentando la canzone “Playing for time” – la ricerca o il viaggio possono essere tanto interessanti quanto la destinazione o l’arrivo».

L’arrivo è un disco di 24 canzoni: le composizioni sono 12, ma ciascun brano è stato mixato da due diversi produttori, con il compito di fare emergere diverse caratteristiche. Mark “Spike” Stent ha avuto il ruolo di realizzare il Bright-Side Mix, mentre a Tchad Blake è stato affidato il Dark-Side Mix. C’è poi anche l’In-Side Mix, a cura di Hans-Martin Buff, che è realizzato per la versione dell’album con tecnologia Dolby Atmos.

Una cura dei dettagli e delle sfumature che può sembrare, secondo i canoni del mercato di oggi, fuori tempo, ma che invece dimostra l’intelligenza di Peter Gabriel, che con questo approccio alla produzione accoglie i desideri e le aspirazioni di un pubblico musicale adulto, che si tiene alla larga dalle piattaforme di streaming e dalle loro compressioni.

La qualità di queste canzoni, sia detto chiaramente, va ben oltre qualsiasi sfumatura di produzione: la voce di Gabriel suona con una potenza straordinaria in tutte le tracce e propone melodie immediatamente attraenti e coinvolgenti. “i/o” è per questo un disco dall’immediatezza quasi sorprendente, senza per questo rinunciare alla sua complessità.

Per tutti questi motivi, e anche per molti altri, Peter Gabriel è il nostro artista di questa settimana. Domenica 10 dicembre dalle 18.30 alle 19.30, per concludere la sette giorni a lui dedicata, proporremo uno speciale tutto concentrato sul suo nuovo lavoro. Intanto, qui sotto, trovate il video della già citata “Playing for time”.

