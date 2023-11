PlayStop News della notte di lunedì 20/11/2023 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop La Pillola va giù di lunedì 20/11/2023 Una trasmissione settimanale a cura di Anaïs Poirot-Gorse con in regia Nicola Mogno. Una trasmissione nata su Shareradio, webradio metropolitana milanese in questo momento di emergenza, cercando di ridare un spazio di parola a tutti i ragazzi dei centri di aggregazione giovanili di Milano con cui svolgiamo regolarmente laboratori radiofonici.

PlayStop Il Suggeritore Night Live di lunedì 20/11/2023 Il Suggeritore, la storica trasmissione di teatro di Radio Popolare, ha compiuto 17 anni e può uscire da sola la sera! Ora, infatti, si chiama Il Suggeritore Night Live e va in onda in diretta ogni lunedì, dalle 21.00 alle 22.00, dall’Auditorium “Demetrio Stratos” di Radio Popolare: un night talk-show con ospiti da vari ambiti dello spettacolo dal vivo, che si raccontano ai nostri microfoni e propongono estratti dai loro lavori, nella serata in cui tradizionalmente il teatro osserva il riposo. Finalmente possiamo accogliere i nostri ascoltatori in auditorim: quindi vi aspettiamo dalle 20.00 in veste di pubblico privilegiato di Il Suggeritore Night Live.

PlayStop Quel che resta del giorno di lunedì 20/11/2023 I fatti più importanti della giornata sottoposti al dibattito degli ascoltatori e delle ascoltatrici.

PlayStop Esteri di lunedì 20/11/2023 1- La striscia degli sfollati. Un milione e 700 mila palestinesi hanno lasciato la propria casa. Si tratta della stragrande maggioranza della popolazione che a causa dei bombardamenti israeliani si sta muovendo in continuazione ma senza trovare luoghi sicuri. ( Emanuele Valenti) 2- Il New york schiacciato su Israele', lascia un'altra firma. Via in segno di protesta anche la poetessa e saggista premio Pulitzer Anne Boyer. 3-Argentina. Javier Millei vince quasi ovunque e soprattutto tra i giovani. Ma adesso il leader ultra liberista dovrà fare i conti con la realtà e cercare una maggioranza in parlamento. ( Alfredo Somoza) 4-Caos Chat GPT. Dopo Il licenziamento del Ceo Sam Altman 500 dipendenti minacciano di dimettersi e di seguirlo a Microsoft. La posta in gioco il modello commerciale. ( Andrea di Stefano) 5- “ Il potere degli invisibili” l’ installazione degli architetti Yara Sharif e Nasser Golzari per Gaza. L’intervista di Esteri. ( Luisa Nannipieri) 6-Serie TV. Su Disney Plus “ A Murder at the End of the World “ con Emma Corrin. ( Alice Cucchetti)

PlayStop Muoviti Muoviti di lunedì 20/11/2023 Quando le prime luci della sera… no, non è l’incipit di un romanzo. E’ l’orario in cui va in onda “Muoviti, muoviti” la trasmissione che vi accompagna nel rientro a casa dopo una giornata di lavoro, di studio o di semplice e puro fancazzismo (voluto o subito). Il racconto dei fatti principali della giornata, le piccole notizie che assurgono a tema di interesse generale, gli argomenti più dibattuti sui social, l’andamento del primo anno scolastico in presenza post-Covid, le elezioni (amministrative e del Presidente della Repubblica ma anche quelle dei consiglieri di condominio nel caso…), il presente e il futuro dell’atletica leggera dopo i successi di Tokyo. Tutto questo e molto altro lo trovate in “Muoviti muoviti” dalle 17.30 alle 19 dal lunedì al venerdì su Radio Popolare con Davide Facchini, Luca Gattuso e Marta Zambon.

PlayStop Playground di lunedì 20/11/2023 A Playground ci sono le città in cui abitiamo e quelle che vorremmo conoscere ed esplorare. A Playground c'è la musica più bella che sentirai oggi. A Playground ci sono notizie e racconti da tutto il mondo: lo sport e le serie tv, i personaggi e le persone, le ultime tecnologie e le memorie del passato. A Playground, soprattutto, c'è Elisa Graci: per un'ora al giorno parlerà con voi e accompagnerà il vostro pomeriggio. Su Radio Popolare, da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 17.30.

PlayStop Mash-Up di lunedì 20/11/2023 Mash Up è un dj set di musiche e parole diverse, anzi diversissime, che si confondono fra loro all’insegna di un tema diverso. Anzi, “si pigliano perché non si somigliano”. Conduce, mixa, legge e ricerca il vostro dj per Matrimoni Impossibili, Piergiorgio Pardo aka Pier Nowhere Mail: mischionepopolare@gmail.com

PlayStop Jack di lunedì 20/11/2023 Ospiti della puntata i Bar Italia che si presentano il loro disco "The Twits"

PlayStop Considera l’armadillo di lunedì 20/11/2023 Per riascoltare Considera l'armadillo noi e altri animali in onda alle 14.00 che oggi ha ospitato il fotografo e Naturalista Marco Colombo per parlare del suo libro Miriade, la microscopica moltitudine, @publinova edizioni Negri e di collemboli, ma anche @Sabrina Giannini per la puntata di @indovina chi viene a cena Cult su @rai3 e @rete dei Santuari degli Animali liberi a Roma

PlayStop Al baratro non c'è fine nel giorno del lancio della tessera 2024, i nostri Alessandro e Disma decidono di lanciarsi nel mondo dei social con Stefano Maiolica nel tentativo di capire se l'ascensore sociale di Milano è ancora bloccato o si è definitivamente rotto, lasciando come ultima speranza di sopravvivenza quella di lavorare nel mondo delle Piantagioni

PlayStop Cult di lunedì 20/11/2023 Oggi a Cult: Andrea Molaioli sulla serie TV "Circeo"; al Museo del Teatro alla Scala la mostra "Fantasmagoria Callas"; a Triennale Teatro "Frankenstein. A Love Story" dei Motus; la rubrica di classica di Giuseppe Califano...