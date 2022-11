Francesco Guccini – Canzoni da intorto: non è stato un pomeriggio come gli altri in via Ollearo 5, nella sede di Radio Popolare, quando è venuto a trovarci Francesco Guccini. Eravamo tutti emozionati, direttore compreso.

I due forse più emozionati, comprensibilmente, erano Claudio Agostoni e Alessandro Braga, incaricati del piacevole compito di portare Guccini in studio e chiacchierare con lui, per una lunga intervista in cui sono stati affrontati molti argomenti, dalla musica alla politica e oltre.

Come era giusto e necessario, Francesco Guccini (sito ufficiale) è anche il nostro artista della settimana e per i prossimi sette giorni le sue “Canzoni da intorto” accompagneranno le nostre trasmissioni.

Sono passati dieci anni dal suo ultimo disco di inediti, “L’ultima Thule”, dunque l’attesa, la curiosità, per questo nuovo lavoro, erano consistenti: si tratta, come sapranno in molti ormai, di un album di cover, di brani del cuore di Guccini, a cui è profondamente legato per motivi diversi, ma tutti molto sentiti.

Si parte così con “Per i morti di Reggio Emilia” di Fausto Amodei e si finisce con una ghost track, una traccia non dichiarata in scaletta che è “Sluga naroda”, una canzone in lingua ucraina, l’unica scelta per motivi non direttamente legati alla vita di Guccini. In mezzo “Ma mi” di Strehler e Caripi ed “El me gatt” di Dalla Mea, ma anche brani della tradizione popolare come “Nel fosco fin del secolo”e “Greensleeves”.

Con il player che trovate all’inizio di questo articolo, potrete riascoltare una prima parte dell’intervista che Agostoni e Braga hanno realizzato con Francesco Guccini. Domenica 4 dicembre, dalle 18.30 alle 19, nello spazio dell’artista della settimana, potrete invece ascoltarne una seconda parte. L’intervista completa la troverete invece in onda l’8 dicembre, dalle 15.35 alle 16.30.

LEGGI ANCHE:

Weyes Blood pubblica And in the Darkness, Hearts Aglow: è l’artista della settimana di Radio Popolare

Bruce Springsteen è l’artista della settimana di Radio Pop, con il disco soul Only the strong survive

La cantautrice messicana Natalia Lafourcade è l’artista della settimana di Radio Popolare

Jean Dawson, con il suo secondo album CHAOS NOW*, è l’artista della settimana di Radio Popolare

Gli Ardecore cantano la Roma del Belli: sono i nostri artisti della settimana

Tamino, cantautore belga-egiziano, è l’artista della settimana di Radio Pop

Manuel Agnelli presenta il suo disco solista: è l’artista della settimana di Radio Popolare

I Verdena tornano con Volevo Magia: sono i nostri artisti della settimana

La violinista e cantante Sudan Archives è l’artista della settimana di Radio Popolare

Laufey con il suo primo album è la prima artista della settimana della stagione 2022-2023