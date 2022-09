Verdena – Volevo Magia: sono passati sette anni dall’ultimo album dei Verdena (sito ufficiale), il doppio Endkadenz. E’ vero, a inizio 2022 era uscita la colonna sonora del film America Latina, ma non si poteva certamente considerare un vero e proprio disco della band bergamasca.

Questo lo è ed è davvero bello ritrovare, fin dalle prime note, quel senso di libertà e naturalezza, di musica pura e senza sovrastrutture, che caratterizza i Verdena dal loro esordio: «Noi non capiamo quello che facciamo, siamo un po’ inconsapevoli di quello che facciamo, secondo me», racconta Alberto Ferrari in una bella intervista sul disco per Rumore (la trovate qui), e chi conosce lui e la sua band sa che sta dicendo la verità. Una verità che suona benissimo.

Nonostante sia un disco nato nel corso di molte session sparse in momenti diversi e anche lontani tra loro, prima e dopo la pandemia, Volevo Magia riesce a suonare compatto, completo, pieno. C’è l’energia grezza e senza mediazioni che poi esploderà definitivamente durante i live, ci sono le melodie immediate e pop, che colpiscono dal primo ascolto, ci sono le produzioni che raccontano quanto questi tre musicisti abbiano una grande cultura musicale e prendano sempre estremamente sul serio ogni suono che usano nei loro pezzi.

Ci sono i Verdena, con un album che siamo sicuri continuerà a crescere, ascolto dopo ascolto. Noi per sette giorni proporremo le loro canzoni nei nostri programmi, musicali e non. Inoltre avremo il piacere di ospitarli martedì 27 settembre, in diretta a Jack, con Matteo Villaci, dalle 14.30 alle 15.30. E domenica 2 ottobre, dalle 18.30 alle 19, proporremo uno speciale in cui racconteremo ancora meglio questo lavoro.

Qui sotto potete ascoltare una delle canzoni di cui ci siamo innamorati fin dal primo play, si chiama Certi Magazine. Scommettiamo che vi piacerà?

