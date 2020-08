Cosa prevedono le nuove linee guida per l’aborto farmacologico

Per l’aborto farmacologico non sarà più necessario il ricovero in ospedale. Dopo l’annuncio del Ministro Speranza nei giorni scorsi, il Ministero della Salute ha pubblicato con una circolare le nuove linee guida.

Le donne che vorranno interrompere la gravidanza, assumendo le due pillole abortive, potranno farlo in day hospital, in ambulatorio o nelle strutture dedicate. Annullato dunque l’obbligo del ricovero dall’assunzione del farmaco fino alla fine del percorso di assistenza. Le nuove linee guida per l’aborto farmacologico, inoltre, allungano fino alla nona settimana di gravidanza il periodo in cui si potrà ricorrere alla pillola abortiva.

Un segnale di svolta, ma resta ancora molto da fare per la piena attuazione della legge 194. Ne abbiamo parlato con Eleonora Cirant, attivista della rete Pro Choice: