Gli anticorpi contro il Covid durano sicuramente per otto mesi, ma probabilmente di più

Chi ha avuto il Covid ha ancora gli anticorpi che lo proteggono dopo più di 8 mesi dalla guarigione: è il risultato del più ampio studio realizzato finora sul tema, effettuato dall’Istituto Superiore di Sanità e dall’ospedale San Raffaele di Milano. Ai microfoni di Radio Popolare, Alessandro Principe ha intervistato la direttrice del laboratorio che lo ha realizzato:

Innanzitutto si tratta di anticorpi in pazienti che hanno avuto anche dei sintomi, perciò nei casi asintomatici, non possiamo sapere esattamente cosa sia successo.

I più di 160 pazienti che sono stati seguiti al San Raffaele di Milano, invece, sono tutti pazienti che presentavano sintomi.

Noi speriamo che queste difese immunitarie siano protettive perché, in effetti, a distanza di più di otto mesi dalla diagnosi (ma alcuni paziento sono arrivati a nove, dieci o addirittura dodici, sebbene questi ultimi dati non siano contenuti in questo studio) la maggior parte dei pazienti presenta ancora gli anticorpi neutralizzanti e probabilmente, nel momento in cui rivedranno il virus, saranno capaci di combatterlo immediatamente, cioè avranno gli anticorpi pronti a debellarlo.