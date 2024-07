La sentenza della Corte dell’Aia sulle colonie israeliane, la raccolta firme della Cgil e le altre notizie della giornata

Il racconto della giornata di venerdì 19 luglio 2024 con le notizie principali del giornale radio delle 19.30. Le politiche coloniali di Israele nei territori occupati palestinesi sono illegali. Lo stabilisce la Corte di Giustizia Internazionale, chiudendo un caso aperto dal 2022. Evan Gershkovich condannato a 16 anni di carcere in Russia. Il giornalista del Wall Street Journal è accusato di spionaggio dopo un processo farsa. Quattro milioni di firme, dentro mille scatoloni, trasportate da un furgone. Sono quelle che la Cgil ha raccolto e consegnato oggi in Cassazione per indire i suoi referendum.

La sentenza della Corte dell’Aia sulle colonie israeliane in Cisgiordania

Le colonie israeliane in Cisgiordania sono illegali. Lo ha stabilito oggi la Corte internazionale di giustizia con un pronunciamento storico, che ha chiuso un importante procedimento avviato nel 2022.

“Il popolo ebraico non è conquistatore nella propria terra”, ha subito commentato il premier israeliano Benyamin Netanyahu, mentre i ministri di estrema destra Itamar Ben Gvir e Bezalel Smotrich hanno risposto chiedendo “l’annessione” di larghe parti della Cisgiordania.

Il parere della Corte era stato formalmente richiesto dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a proposito delle conseguenze legali dell’occupazione da parte di Israele della Cisgiordania e di Gerusalemme Est. Sentiamo Chantal Meloni, docente di diritto penale internazionale alla statale di Milano:

4 milioni di firme raccolte dalla Cgil per i referendum sul lavoro

Quattro milioni di firme, dentro mille scatoloni, trasportate da un furgone. Sono quelle che la Cgil ha raccolto e consegnato oggi in Cassazione per indire i suoi referendum. Quattro quesiti per la sicurezza sul lavoro, per cancellare il Jobs Act e mettere fine alla precarietà. “Una battaglia per la dignità delle persone”, l’ha definita il segretario Landini che da domani sarà in piazza anche per la raccolta firme contro l’autonomia. Oltre ai due quesiti per abrogare il Jobs Act di Renzi, ce n’è uno specifico sulle catene dei subappalti. La richiesta della Cgil è quella di estendere la responsabilità in caso di infortunio anche alle aziende committenti. Questo referendum può realmente produrre un effetto sul sistema dei subappalti? Lo abbiamo chiesto a Bruno Giordano, magistrato di Cassazione, ex direttore dell’Ispettorato del lavoro:

Evan Gershkovich condannato a 16 anni di carcere in Russia

Il giornalista statunitense del Wall Street Journal Evan Gershkovich è stato condannato a 16 anni di carcere in Russia per spionaggio. Il giornalista era stato arrestato a marzo 2023 e da quel momento è stato detenuto in una colonia penale russa. La sentenza di oggi arriva dopo quello che è stato giudicato un processo farsa.

“È finito nel mirino del governo russo perché è un giornalista e un americano – ha detto il presidente Usa Joe Biden – stiamo spingendo per il rilascio di Evan e continueremo a farlo”.

Sentiamo Simone Bellezza, storico e presidente di Memorial Italia, associazione per i diritti umani nata in Russia e vincitrice del premio Nobel per la Pace nel 2022: