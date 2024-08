Referendum autonomia: la raccolta firme va a gonfie vele, si punta al milione

PlayStop IconZ di giovedì 01/08/2024 La cultura pop dell'ultima generazione ad aver passato la maggiore età, dall'ascolto al racconto. Un'atmosfera leggera e autoironica per scoprire, dalle voci di due che nel nuovo millennio ci sono nati, cosa ci sia di generazionale e cosa invece sta diventando storia. Una trasmissione che per i “centennials” sarà un'opportunità per ritrovarsi, mentre per tutti gli altri sarà una porta d'accesso. Il giovedì dalle 23 a mezzanotte, a cura di Luca Santoro e Alessandro Simonetta.

PlayStop News della notte di giovedì 01/08/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Podi podi di giovedì 01/08/2024 Il racconto, i commenti e i retroscena delle Olimpiadi di Parigi 2024 su Radio Popolare. Dal 26 luglio all'11 agosto 2024 tutti i giorni dalle 19.00 alle 22.30 con Gianmarco Bachi, Luca Gattuso, Marta Zambon e le incursioni di Stefano Vegliani.

PlayStop Popsera di giovedì 01/08/2024 Popsera è lo spazio che dedicheremo all’informazione dalla prima serata per tutta l’estate e nel periodo festivo di fine anno. Si comincia alle 18.00 con le notizie nazionali e internazionali, per poi dare la linea alle 19.30 al giornale radio. Popsera riprende con il Microfono aperto, per concludersi alle 20.30. Ogni settimana in onda un giornalista della nostra redazione.

PlayStop Poveri ma belli di giovedì 01/08/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Parla con lei di giovedì 01/08/2024 Ospite la milanesissima e "Prealpina" Anna Cavallari, che improvvisatasi cuoca ha trovato il modo di coniugare cucina e impegno sociale. Si parla di speculazioni immobiliari, di rom, di circoli Arci, di navi che salvano migranti accompagnate da colonne sonore di film cult. Con Serena Tarabini.

PlayStop Conduzione musicale di giovedì 01/08/2024 delle 14:29 a cura di Vitowar

PlayStop All we are saying di giovedì 01/07/2024 Puntata #4 Personaggi: Adolfo Pérez Esquivez, Jody Williams Musica: Astor Piazzolla, Ennio Morricone Canzoni: Sting, They Dance Alone; Peter, Paul & Mary, Where Have All the Flowers Gone?; Dire Straits, Brothers in Arms

PlayStop Cult di giovedì 01/08/2024 Oggi a Cult Estate: Giovanni Chiodi sugli appuntamenti di lirica dell'estate; l'ultima settimana di Suoni Mobili; alla Biennale Danza 2024, il duo Vidavè; a Crema nasce la nuova Orchestra Bottesini, diretta da Enrico Fagone; Tomaso Mannoni, regista, e gli interpreti del film "il sogno dei pastori" a La valigia dell'attore alla Maddalena; Ivana Trettel sullo spettacolo "Extravagare: il rituale dell'incanto" di Opera Liquida al Castello Sforzesco...