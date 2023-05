PIC – Piani Integrati della Cultura 2021-2022

PlayStop Quel che resta del giorno di mercoledì 17/05/2023 I fatti più importanti della giornata sottoposti al dibattito degli ascoltatori e delle ascoltatrici.

PlayStop Esteri di mercoledì 17/05/2023 1-Monito di joe biden sul tetto del debito. "Se l'America facesse default, quasi otto milioni di americani perderebbero il loro posto di lavoro e gli Usa scivolerebbero in recessione” Aggiornamenti e analisi ( Andrea di Stefano) 2-Sarkoyz ricorre in cassazione contro la condanna a tre anni per corruzione. Nel caso venga confermata la pena pronunciata in appello, l’ex presidente francese sconterà l'anno di carcere con il braccialetto elettronico. ( Francesco Giorgini) 3-Ecuador. L’autogolpe del presidente Guillermo Lasso. Con un decreto ha sciolto il parlamento mentre era in corso un processo di impeachment ai suoi danni per corruzione. ( Davide Matrone ) 4-Spagna. Il diritto alla casa è diventata la madre di tutte le priorità del governo delle sinistre. ( Giulio Maria Piantadosi) 5-Cabo Delgado, Mozambico. La guerra dimenticata. La scoperta di ingenti giacimenti di gas ha attirato milizie armate al soldo delle multinazionali e jihadisti. Sullo sfondo l’estrema povertà dei suoi abitanti. ( Marco Trovato – Rivista Africa) 6- progetti sostenibili: Da zona industriale a quartiere modello dove sperimentare le soluzioni più avanzate per l’adattamento al cambiamento climatico. L’esempio della città di Rouen nel nord della Francia. ( Fabio Fimiani) 7-Romanzo a fumetti: La medusa immortale il graphic novel di Diego Cajelli e Francesco Frongia. ( Luisa Nannipieri)

PlayStop Muoviti Muoviti di mercoledì 17/05/2023 (160 - 351) Dove si affronta il problema degli account parodia su Twitter e di come un ministro della Repubblica fra la sveglia e l'uscita di casa ci metta 4 minuti. Torniamo a Faeto (FG) per parlare con il più giovane candidato sindaco d'Italia di questo turno di elezioni amministrative: Francesco Carosielli. Purtroppo non ce l'ha fatta a farsi eleggere. In chiusura con Guido Foddis e il Giro Popolare ci trasferiamo a Tortona.

PlayStop Di tutto un boh di mercoledì 17/05/2023 l’Italia è una repubblica fondata sul sentito dire. Tra cliché e cose spiegate male, è un attimo perdersi un pezzo di notizia. Per quello Di tutto un boh mette a disposizione approfondimenti con i migliori esperti della galassia per capire il mondo. Un po’ meglio, almeno. In co-conduzione, a turno: Astrid Serughetti, Margherita Fruzza, Erica Casati, Gaia Grassi, Clarice Trombella, Zeina Ayache

PlayStop Sounds and the City 31 - 17/05/2023 The Drums, Yeah Yeah Yeahs, Talking Heads, Beach House, Toro Y Moi, Childish Gambino, Bloc Party, Fountaines DC, The Smiths

PlayStop Jack di mercoledì 17/05/2023 Ospiti della puntata i Bakivo e i Wuz con intervista e Mini Live

PlayStop Considera l’armadillo di mercoledì 17/05/2023 Con Giovanna Olivieri parliamo del suo ultimo libro Ronzii, storie di api e di altri impollinatori, Pendragon edizioni, ma anche di Guida alle meraviglie del tuo giardino, Ediciclo edizioni, di bombi, di falene, di coleotteri, ma anche di lupi, di bracconaggio, di veleni, di Io non ho paura del lupo, di Calabria e di mozione antibracconaggio, di Giornata mondiale delle api e scopriamo che Giovanna voleva essere Libellula

PlayStop Poveri ma belli di mercoledì 17/05/2023 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

PlayStop Cult di mercoledì 17/05/2023 oggi a Cult: Marco Rampoldi sulla serata "50 anni - The Dark Side of the Moon" al Teatro Nazionale di Milano; la mostra "Reverting the Eye" a Triennale MIlano; Francesca Sgorbati Bosi sul libro "Nobili contraddizioni" (ed. Sellerio); Barbara Sorrentini in collegamento dal Festival Di Cannes 2023...

PlayStop Pubblica di mercoledì 17/05/2023 L’alluvione in Romagna, fiumi e torrenti che esondano. Il cemento respinge l’acqua e allaga città e campagne. Facendo anche delle vittime. E’ l’altra faccia della siccità causata dal clima surriscaldato? Saremo capaci di salvare la pioggia caduta in abbondanza per i tempi segnati dall’aridità? Pubblica ha ospitato Massimo Gargano, direttore dell’associazione nazionale dei consorzi di bacino (ANBI).

PlayStop Tutto scorre di mercoledì 17/05/2023 Sguardi, opinioni, vite, dialoghi ai microfoni di Radio Popolare.