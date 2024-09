Nick Cave è il nuovo artista della settimana di Radio Popolare: il suo album è Wild God

PlayStop From Genesis To Revelation di martedì 10/09/2024 "From Genesis to Revelation" è una trasmissione radiofonica dedicata al rock-progressive, attiva regolarmente dal 1999. Condotta da Renato Scuffietti e Matthias Scheller, offre un'ora settimanale di musica prog, spaziando dai grandi classici dei seventies al newprog e al prog sinfonico, con interviste, recensioni e monografie sui sottogeneri. Nata come un hobby, è diventata un importante punto di riferimento per gli appassionati del genere.

PlayStop Jazz Anthology di lunedì 09/09/2024 "Jazz Anthology", programma storico di Radio Popolare, esplora la lunga evoluzione del jazz, dalla tradizione di New Orleans al bebop fino alle espressioni moderne. Il programma, con serie monografiche, valorizza la pluralità e la continuità del jazz, offrendo una visione approfondita di questo genere musicale spesso trascurato dai media. La sigla del programma è "Straight Life" di Art Pepper, tratto da "Art Pepper Meets The Rhythm Section" (1957).

PlayStop News della notte di lunedì 09/09/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Gli speciali di lunedì 09/09/2024 - ore 21:30 I reportage e le inchieste di Radio Popolare Il lavoro degli inviati, corrispondenti e redattori di Radio Popolare e Popolare Network sulla società, la politica, gli avvenimenti internazionali, la cultura, la musica.

PlayStop L'Orizzonte delle Venti di lunedì 09/09/2024 A fine giornata selezioniamo il fatto nazionale o internazionale che ci è sembrato più interessante e lo sviluppiamo con il contributo dei nostri ospiti e collaboratori. Un approfondimento che chiude la giornata dell'informazione di Radio Popolare e fa da ponte con il giorno successivo.

PlayStop Esteri di lunedì 09/09/2024 1) Dopo quasi un anno di guerra a Gaza 2,2 milioni di persone muoiono di fame. Il world food programm lancia l’allarme: i bisogni aumentano giorno dopo giorno. Mentre continuano i bombardamenti nella striscia e i raid in Cisgiordania, l’opinione pubblica del mondo arabo ribolle. In Esteri il caso della Giordania. (Laura Silvia Battaglia) 2) Stati Uniti. Economia come parola chiave delle elezioni di novembre. A meno di due mesi dal voto, inflazione e costo della vita sono le vere questioni in grado di spostare gli elettori. (Roberto Festa) 3) Afghanistan, tre anni dopo il ritorno dei talebani donne e bambini soffrono le conseguenze più dure. (Chiara Garbin, Giuliano Battiston) 4) Budapest fa arrabbiare ancora Bruxelles. Le nuove regole per i visti lavorativi in Ungheria che facilitano l’ingresso per russi e bielorussi preoccupa l’unione europea, che teme possa mettere a rischio la sicurezza dell’area Schengen. (Massimo Congiu) 5) Paraolimpiadi di Parigi. Cina e Brasile sono i vincitori indiscussi dei giochi. Merito di una volontà politica che ha scelto di puntare sugli atleti con disabilità. (Elena Brizzi)

PlayStop Il ricomincio quando si apre la nuova stagione dell'aperitivo, concludiamo il trionfale percorso di comunicazione dei fondi di coesione europei e constatiamo che in provincia di Cremona si cena alla stessa ora in cui si cena a Bruxelles

PlayStop Doppio Click di lunedì 09/09/2024 Doppio Click è la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi di attualità legati al mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Ogni settimana, dal lunedì al giovedì, approfondiamo le notizie più importanti, le curiosità e i retroscena di tutto ciò che succede sul Web e non solo. A cura di Marco Schiaffino. Ogni settimana approfondiamo le notizie più importanti, le curiosità e i retroscena di tutto ciò che succede sul Web e non solo. A cura di Marco Schiaffino.

PlayStop Vieni con me di lunedì 09/09/% Vieni con me! è un’ora in cui prendere appunti tra condivisione di curiosità, interviste, e il gran ritorno di PASSATEL, ma in forma rinnovata!! Sarà infatti partendo dalla storia che ci raccontano gli oggetti più curiosi che arriveremo a scoprire eventi, iniziative od occasioni a tema. Eh sì, perché poi..ci si incontra pure, altrimenti che gusto c’è? Okay ma dove, quando e poi …con chi!?! Semplice, tu Vieni con me! Ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì, dalle 16.30, in onda su Radio Popolare. Per postare annunci clicca qui Passatel - Radio Popolare (link - https://www.facebook.com/groups/passatel) Vuoi segnalare un evento, un’iniziativa, un oggetto particolare o proporti come espert* (design, modernariato o una nicchia specifica di cui sai proprio tutto!!) scrivi a vieniconme@radiopopolare.it Conduzione, Giulia Strippoli Redazione, Giulia Strippoli e Claudio Agostoni

PlayStop FEDERICO MARIA SARDELLI - LUCIETTA, ORGANIZSTA DI VIVALDI FEDERICO MARIA SARDELLI - LUCIETTA, ORGANIZSTA DI VIVALDI - presentato da Ira Rubini

PlayStop MANIFESTA 15, la biennale itinerante approda in catalogna Ha preso il via in questi giorni la quindicesima edizione di MANIFESTA a Barcellona. Biennale d'arte contemporanea itinerante che dal 1996 anima varie città europee. Lo scopo è creare un dialogo tra manifestazioni artistiche e inclusione sociale. MANIFESTA 15 ha coinvolto anche 11 città della Catalogna e si terrà fino al 24 novembre. L'ha visitata e ci ha raccontato le sue impressioni Roberto Pinto. Storico dell'arte e curatore intervistato da Tiziana Ricci

PlayStop Playground di lunedì 09/09/2024 Prima puntata della nuova stagione! Ospiti Lele Sacchi per parlare della vittoria di Sinner agli US Open e Francesco Locane con 30x30 i dischi più belli del 1994.

PlayStop Jack di lunedì 09/09/2024 Introduzione a Nick Cave artista della settimana a cura di Niccolò Vecchia + speciale palestina palestina con 1 - introduzione del brano Aquaba di Dutch Nazari con un suo vocale che ne spiega la genesi 2- racconto di Gaza is Calling di Mustafa 3 - Racconto di quanto sta accadendo agli studenti delle scuole musicali della striscia che insegnano musica ai bambini sotto le bombe non potendo più studiare 4 - Telefonata a Willie Peyote per Nessun Dorma