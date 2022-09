Live Pop. Giovedì 22 settembre: serata dedicata al calcio femminile

Il secondo appuntamento del giovedì sera nell’auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare è dedicato al calcio femminile. Ne parleremo partendo da tre libri che, a diverso titolo, trattano questa tematica.

“Le ragazze di Mister Jo” (Mondadori, 2022), di Joanna Borella e Stefania Carini, è un libro per ragazzi che racconta l’esperienza di Mister Jo (una delle due autrici) come coach di una squadra di calcio di ragazze di un quartiere multietnico di Milano e di come, grazie al football, abbia imparato a prendere a calci i pregiudizi…

“Velata. Hijab, sport e autodeterminazione” (Capovolte, 2022), di Giorgia Bernardini, è un libro che attraverso le storie iconiche di Ramla Ali, Khalida Popal, Asma Elbadawi e Hasnaa Bouyij, quattro sportive di diverse attività agonistiche (basket, pugilato, calcio e rugby), ci guida nelle rivoluzioni che hanno coinvolto il mondo sportivo internazionale dove sempre più atlete musulmane si stanno battendo per autodeterminarsi e non dover scegliere tra velo e pratica agonistica.

“Giovinette, le calciatrici che sfidarono il Duce” (Solferino, 2020), di Federica Seneghini (con un saggio di Marco Giani). Racconta delle amiche che all’inizio degli anni Trenta diedero vita al Gruppo femminile calciatrici milanese, la prima squadra di calcio femminile in Italia. Uno scorcio avvincente del nostro passato, che è anche una riflessione preziosa sulle ingiustizie ancora pericolosamente vive nel nostro presente.

Nell’auditorium saranno presenti Joanna Borella e alcune ragazze della sua squadra, Stefania Carini, Giorgia Bernardini e Marco Giani. Conduce Claudio Agostoni.

Per partecipare alla serata di giovedì 22 settembre è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it o telefonando, dal lunedì al venerdì, allo 02 39241409 tra le 8.00 e le 18.00.