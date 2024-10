Il sud globale tra colonialismo e disuguaglianze

PlayStop From Genesis To Revelation di martedì 15/10/2024 "From Genesis to Revelation" è una trasmissione radiofonica dedicata al rock-progressive, attiva regolarmente dal 1999. Condotta da Renato Scuffietti e Matthias Scheller, offre un'ora settimanale di musica prog, spaziando dai grandi classici dei seventies al newprog e al prog sinfonico, con interviste, recensioni e monografie sui sottogeneri. Nata come un hobby, è diventata un importante punto di riferimento per gli appassionati del genere.

PlayStop Jazz Anthology di lunedì 14/10/2024 "Jazz Anthology", programma storico di Radio Popolare, esplora la lunga evoluzione del jazz, dalla tradizione di New Orleans al bebop fino alle espressioni moderne. Il programma, con serie monografiche, valorizza la pluralità e la continuità del jazz, offrendo una visione approfondita di questo genere musicale spesso trascurato dai media. La sigla del programma è "Straight Life" di Art Pepper, tratto da "Art Pepper Meets The Rhythm Section" (1957).

PlayStop News della notte di lunedì 14/10/2024 L’ultimo approfondimento dei temi d’attualità in chiusura di giornata

PlayStop Il Suggeritore Night Live di lunedì 14/10/2024 Il Suggeritore, storico programma di teatro di Radio Popolare, si trasforma in "Il Suggeritore Night Live" per il suo diciassettesimo compleanno. Ora in diretta ogni lunedì dalle 21:00 alle 22:00 dall’Auditorium “Demetrio Stratos”, il nuovo format è un night talk-show con ospiti dello spettacolo dal vivo che raccontano e mostrano estratti dei loro lavori. Gli ascoltatori possono partecipare come pubblico in studio a partire dalle 20:00.

PlayStop Jailhouse Rock di lunedì 14/10/2024 "Jailhouse Rock", trasmissione di Radio Popolare e Popolare Network, esplora il legame tra musica e carcere. Ogni lunedì dalle 20.30 alle 21.30, a cura di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti, il programma include storie e suoni dal mondo delle prigioni, con la partecipazione di detenuti dei carceri di Rebibbia e Bollate che realizzano un Giornale Radio dal Carcere e cover di artisti. Scopri di più su http://www.jailhouserock.it/ e https://www.facebook.com/Jailhouse-Rock-451755678297925/

PlayStop L'Orizzonte delle Venti di lunedì 14/10/2024 A fine giornata selezioniamo il fatto nazionale o internazionale che ci è sembrato più interessante e lo sviluppiamo con il contributo dei nostri ospiti e collaboratori. Un approfondimento che chiude la giornata dell'informazione di Radio Popolare e fa da ponte con il giorno successivo.

PlayStop 400 euro di multa aver esposto uno striscione contro il genocidio a Gaza. È l’assurda storia successa a Marco Borella, un apicoltore che al mercato di Desio, in provincia di Monza e Brianza, aveva esposto come ogni settimana sul suo banchetto del miele uno striscione con scritto sopra “stop bombing Gaza, stop genocide”. Qualcuno però lunedì mattina ha chiamato i Carabinieri che hanno intimato a Marco di togliere lo striscione, pena una multa da 430€ per “propaganda politica non autorizzata”. Lo striscione è rimasto al suo posto e Marco ha preso la multa. Nei prossimi giorni farà ricorso contro questa sanzione, ma intanto la repressione ha già ottenuto un risultato: Marco rischia di prendere ogni volta una multa e per questo probabilmente non esporrà più lo striscione.

PlayStop Esteri di lunedì 14/10/2024 1) Nuseirat, Deir el Balah, Jabalia. L’esercito israeliano continua a colpire la striscia di Gaza, da nord a sud. Bombardato anche la zona intorno ad un ospedale nella zona umanitari. In esteri il racconto dalla striscia di Gaza: “il sud non esiste più”. (Elisa Cardillo – Unrwa, Giulio Cocchini - Cesvi) 2) Libano, verso la guerra infinita. 18 persone sono state uccise in un raid israeliano su un villaggio nel nord del paese. In medio oriente sono saltate tutte le linee rosse. (Emanuele Valenti) 3) La casa è un diritto. A Madrid decine di migliaia di persone in piazza contro il caro affitti. Tra gli under 30 solo un giovane su 3 può permettersi di vivere da solo. (Giulio Maria Piantadosi) 4) Stati Uniti, è morta Lilly Ledbetter, la donna che fece cambiare la legge sulla parità salariale. (Roberto Festa) 5) Serie Tv. Su Apple Tv arriva Disclaimer, 7 puntate dirette dal premio oscar Alfonso Cuarón. (Alice Cucchetti)

PlayStop Poveri ma belli di lunedì 14/10/2024 Un percorso attraverso la stratificazione sociale italiana, un viaggio nell’ascensore sociale del Belpaese, spesso rotto da anni e in attesa di manutenzione, che parte dal sottoscala con l’ambizione di arrivare al roof top con l’obiettivo dichiarato di trovare scorciatoie per entrare nelle stanze del lusso più sfrenato e dell’abbienza. Ma anche uno spazio per arricchirsi culturalmente e sfondare le porte dei salotti buoni, per sdraiarci sui loro divani e mettere i piedi sul tavolo. A cura di Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza

Doppio Click è la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi di attualità legati al mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Ogni settimana, dal lunedì al giovedì, approfondiamo le notizie più importanti, le curiosità e i retroscena di tutto ciò che succede sul Web e non solo. A cura di Marco Schiaffino.

PlayStop Gli speciali di lunedì 14/10/2024 - ore 17:03 I reportage e le inchieste di Radio Popolare Il lavoro degli inviati, corrispondenti e redattori di Radio Popolare e Popolare Network sulla società, la politica, gli avvenimenti internazionali, la cultura, la musica.

PlayStop Sandro Veronesi presenta Settembre nero È uscito Settembre Nero, l'ultimo libro di Sandro Veronesi per La nave di Teseo. Ambientato durante le Olimpiadi di Monaco del 1972, il romanzo intreccia eventi storici e vicende personali. Barbara Sorrentini ne ha parlato con l'autore

PlayStop Nel mirino della memoria” - Ritratti dei giornalisti uccisi in Palestina secondo il comitato internazionale per la protezione dei giornalisti quasi 130 giornalisti palestinesi sono stati uccisi dal 7 ottobre ad oggi a Gaza e nei territori occupati. Gianluca Costantini - graphic journalist e attivista - ha iniziato un anno fa a disegnare i loro volti e raccontare le loro storie. Martina Stefanoni ha parlato con lui di come è nato questo progetto, ma anche di arte e politica, di libertà di espressione e dell'importanza di esporsi

PlayStop Jack Meets: Samara Joy Le interviste del magazine musicale di Radio Popolare. Matteo Villaci intervista Samara Joy.