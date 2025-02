Diario da Gaza

Una rubrica di Terzo Tempo (in onda sabato mattina dalle 11 alle 11.30), composta da tre episodi.

Episodio 1. Dalla Palestina all’Italia, un viaggio inaspettato

Mi chiamo Yara Abushab, ho 23 anni e sono nata e cresciuta a Gaza, Palestina. Non avrei mai immaginato che un viaggio di un mese avrebbe cambiato per sempre la mia vita.

Questa è la mia storia.

Ma non sarà l’unica che racconterò nelle prossime settimane.

Nei prossimi episodi racconterò altre due storie, due realtà che fanno parte della mia vita e della mia esperienza.

Tre episodi. Tre storie. Tre frammenti di una realtà che il mondo deve conoscere.

Ora, però, iniziamo dalla mia.

Era un fine settimana, il primo che passavo in Italia.

A Gaza, la mia famiglia si è svegliata sotto le bombe. Io ero qui, in un paese straniero, senza conoscere nessuno, senza parlare la lingua, senza sapere cosa fare.

Ogni telefonata a casa era un colpo al cuore. Sentivo il rumore degli attacchi in sottofondo, la paura nella voce di mia madre. Mio padre cercava di rassicurarmi, ma io sapevo che la loro vita era appesa a un filo. Come potevo stare tranquilla?

Alla fine di ottobre, ho preso una decisione difficile: chiedere asilo in Italia. Gera distrutta. Case, scuole, ospedali, strade… Tutto. I miei sogni, il mio futuro, la mia casa non esistevano più.

Intanto, la mia famiglia lottava ogni giorno per sopravvivere. La loro routine era surreale: uno cercava acqua, uno cibo, uno il pane. Mio padre mi raccontava che doveva fare la fila dalle cinque del mattino per poter usare un bagno condiviso con altre cento persone.

All’inizio della guerra, la mia famiglia viveva nel sud di Gaza, a Khan Younis. Lì, nei primi giorni, hanno aperto la porta di casa a tutti i nostri parenti e amici che fuggivano dal nord. La nostra casa si è trasformata in un rifugio per decine di persone. Non importava quanto fosse difficile, ci si aiutava a vicenda. Poi, a dicembre, la guerra li ha raggiunti. Hanno ricevuto l’ordine di evacuare.

Hanno dovuto lasciare tutto, ancora una volta.

Da una casa all’altra, da un rifugio all’altro, fino a quando non è rimasto più nulla. Alla fine, sono finiti in una tenda a Rafah, in mezzo a migliaia di altri sfollati.

Lì, hanno visto l’inferno. Il freddo, la fame, la paura. L’acqua contaminata che faceva ammalare tutti. Le notti senza dormire, con gli aerei che volavano sopra le loro teste.

Mia madre, che soffre di una malattia cronica, stava malissimo. Senza cure, senza medicine, senza un posto vero dove riposare. Non riusciva quasi più a camminare. Mio padre cercava di procurarle tutto il necessario, ma non c’era nulla. E io, da lontano, potevo solo ascoltare il loro dolore.

Ma il dolore più grande è arrivato quando ho perso 33 membri della mia famiglia. Tra loro c’era mia zia, che stava cercando di fuggire con i suoi quattro figli dopo aver ricevuto l’ordine di evacuazione. Portavano tutti una bandiera bianca, sperando che li proteggesse. Ma non è servito a nulla. Sono stati colpiti direttamente, senza alcun avvertimento. Mia zia e i suoi bambini sono stati uccisi lì, sulla strada, mentre cercavano solo di salvarsi.

Poi, Capodanno. Mentre il mondo festeggiava, io lanciavo una campagna di raccolta fondi per evacuare la mia famiglia. Non potevo fare altro. A marzo, dopo mesi di paura e speranza, sono riuscita a far evacuare mia sorella Tala. Ha solo 17 anni.

Quando è arrivata in Egitto, era denutrita, scioccata, con infezioni dovute alle condizioni disumane in cui aveva vissuto. Ma non mi sono fermata. Dovevo continuare. Per lei, per il resto della mia famiglia, per tutti quelli che non potevano scappare.

Nel frattempo, cercavo di costruirmi una nuova vita qui, in Italia. Ho iniziato un tirocinio all’Università Cattolica di Roma, poi mi sono trasferita a Milano. Studiavo, lavoravo in ospedale, miglioravo il mio italiano. E ogni giorno controllavo le notizie da Gaza, sperando di non ricevere un’altra chiamata che mi spezzasse il cuore.

Il 28 aprile, dopo sette mesi sotto una tenda, la mia famiglia è riuscita a fuggire. Li ho ritrovati stremati, terrorizzati, con negli occhi il peso di tutto ciò che avevano perso.

Hanno lasciato la loro casa, la loro vita.

Mio padre, professore universitario, ha vissuto sulla sua pelle quello che mio nonno aveva vissuto nel 1948, quando fu costretto a fuggire da Giaffa con solo i vestiti che indossava e la chiave della nostra casa. Quella chiave, simbolo del diritto al ritorno per tutti i palestinesi.

Oggi mio padre è un altro esiliato in questa diaspora infinita.

Sono qui per raccontare la mia storia, che non è solo mia, ma di milioni di palestinesi.

Sogno di tornare un giorno nella mia terra.

Sogno di completare i miei studi e diventare la prima dottoressa della mia famiglia.

Sogno una Palestina libera, una vita senza paura.

So che il cammino sarà lungo, ma una cosa è certa: io non mi arrenderò.

di Yara Abushab