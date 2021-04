Agli Oscar trionfa Nomadland

A “Nomadland” gli Oscar più importanti: miglior film, miglior regia alla regista cinese Chloé Zhao e quello per la miglior attrice a Frances Mc Dormand, che vince anche il terzo Oscar della sua carriera e invita tutti a vedere il film sullo schermo più grande possibile.

Se il premio al miglior film era annunciato e prevedibile, inimmaginabili e un po’ ridondanti gli altri due. La prima cerimonia degli Academy Awards dell’era Biden si è svolta in presenza, alla Union Station di Los Angeles, con collegamenti esterni e con un format diverso dai precedenti. Miglior attore è Anthony Hopkins in “The father”, non ancora uscito in Italia e che vince anche la miglior sceneggiatura. In questa edizione 2021 sono state mantenute le promesse per un premio al femminile e per i premi agli afroamericani: Daniel Kaluuya come attore non protagonista in “Judas and the Black Messiah”, nei panni del leader delle Black Panther; trucco e costumi a “Ma Rainey’s Black Bottom” e miglior canzone a H.E.R. E per l’animazione “Soul” il primo film della Pixar con protagonisti neri. Il segnale di cambiamento nell’Academy sembra essere finalmente arrivato. Restano a mani vuote “Pinocchio” di Matteo Garrone e Laura Pausini, con la sua canzone già vincitrice del Golden Globe.

Foto | Youn Yuh-jung, Daniel Kaluuya e Frances McDormand a Los Angeles