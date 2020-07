25 anni alla ricerca di Selma Musić

Di Nicole Corritore per l’Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa

Nuove tracce di Selma Musić

Selma Musić scomparve nel 1995 durante la presa di Srebrenica, all’età di 7 anni. Il 12 luglio, la madre era a Potočari davanti alla base dei Caschi blu, in cerca di salvezza assieme a centinaia di altri civili. Con quattro figli piccoli in mezzo alla folla perse di vista Selma. Per 25 anni non ne seppe più nulla, fino all’apparizione di una foto nel 2019, scattata in territorio libero nel Cantone di Tuzla. Ora emerge un’altra prova, trovata da Tv Živinice.

Selma Musić, Kladanj luglio 1995

L’11 luglio del 1995 le truppe serbo-bosniache entrarono a Srebrenica, cittadina decretata “Area protetta” e posta sotto protezione dei Caschi blu, dove si erano rifugiati migliaia di bosniaci musulmani fuggiti dai villaggi della zona. In pochi giorni vennero deportati, uccisi e occultati in fosse comuni più di 8mila uomini e ragazzi. Centinaia di civili, tra bambini, donne e anziani, vennero sfollati con la violenza, altri tentarono la fuga tra i boschi.

Alija aveva con sé Selma e altri tre figli: Alen di 5 anni, Elvira di 2 e Sadik di sei mesi. Nella folla terrorizzata, spinta a forza dai soldati, perse di vista Selma. Come raccontato in un nostro articolo del 9 luglio scorso, da allora la famiglia ha continuato a cercarne le tracce, senza risultato fino all’anno scorso. Nel 2019, in una foto trovata per caso su Facebook, l’hanno riconosciuta. La foto è del fotoreporter Ahmet Bajrić (Blicko), scattata a Ravne nei pressi di Kladanj – in territorio libero – dove arrivarono centinaia di donne, bambini e vecchi deportati da Potočari tra il 12 e il 14 luglio. Ravne era uno dei primi punti di accoglienza di civili in arrivo da Srebrenica, da dove poi venivano distribuiti in vari comuni del territorio.

Lo scorso 15 luglio, una cittadina bosniaca ha chiesto a due giornalisti della direzione della TV Živinice, Jasminko Razić e Nihad Kovačević, di verificare se negli archivi dell’emittente televisiva ci fossero riprese utili alla ricerca.

Tv Živinice, con sede nella municipalità omonima nel Cantone di Tuzla, è nata nel maggio del 1992 ad un mese dall’inizio del conflitto in Bosnia e nel 1995 ha seguito l’arrivo dei civili di Srebrenica sul territorio del Cantone. I giornalisti hanno così deciso di riguardare le decine di cassette VHS dell’archivio con le riprese girate a partire dal 12 luglio, nella speranza di trovare altre prove sull’arrivo della bambina a Kladanj e soprattutto cercare di capire se accompagnata da qualcuno.

Il 20 luglio, i giornalisti della TV hanno trovato un’ulteriore prova: in uno dei video, girato a Kladanj, hanno individuato una bambina che, secondo le indicazioni date dalla famiglia e in base alla foto scatta del fotoreporter Ahmet Bajrić, risulta essere Selma. Selma indossa gli stessi vestiti della foto e cammina nella folla in arrivo accanto a una donna con una camicia gialla a maniche corte e pantaloni scuri. La ripresa offre ora un’ulteriore prova che Selma è arrivata sana e salva in territorio libero – controllato dall’Armija BiH.

“Per conoscere il destino successivo di Selma è ora necessario l’aiuto delle istituzioni e delle organizzazioni locali ed è necessaria la collaborazione di tutti”, hanno dichiarato i due giornalisti di TV Živinice, “E speriamo sinceramente che questo video della nostra TV possa essere un nuovo passo avanti verso la fine delle sofferenze e dell’agonia che la famiglia di Selma Musić patisce da oltre vent’anni”.

La famiglia sta cercando informazioni anche fuori dalla Bosnia Erzegovina, temendo possa essere stata portata all’estero e adottata. In caso si abbiano informazioni di qualsiasi tipo, si chiede di informare la famiglia – anche con messaggio privato, di cui si terrà l’anonimato – sulla pagina Fecebook “Missing Selma Music since July 12 1995 in Srebrenica, Potocari ” aperta da Alen, il fratello di Selma.

Anche la redazione di OBCT partecipa alle ricerche. Ogni informazione utile – che potete inviare a corritore@balcanicaucaso.org – verrà esclusivamente inviata alla famiglia con cui siamo in costante contatto.

Alla ricerca di Selma

La sorella Elvira, oggi ventisettenne, mi ha contattata: “Ciao, ho visto un video in cui hai tenuto un’intervista sui bambini scomparsi dalla Bosnia. I miei genitori e io stiamo cercando mia sorella scomparsa in quegli anni. Di recente è apparsa una sua foto che indicava che era viva…”. Elvira aveva letto l’inchiesta di OBCT e i servizi realizzati dalla Rai sulla storia dei “Bambini di Bjelave”, che da Sarajevo nel luglio del 1992 vennero portati in Italia con l’accordo di farli rientrare in Bosnia alla fine della guerra, ma finirono poi in adozione nonostante i genitori biologici fossero ancora in vita.

Grazie ad Elvira abbiamo ricostruito la vicenda della tragica scomparsa della sorella e ci ha inviato un appello audio, nella speranza che quante più persone lo condividano per aiutare la sua famiglia in questa estenuante ricerca: “Sono Elvira, sorella di Selma Musić che è sparita a Srebrenica nei giorni della caduta della città e che tutta la mia famiglia sta cercando da 24 anni. Quando è scomparsa io avevo solo due anni, per cui purtroppo non mi ricordo di lei. Ciò che mi porto dentro da tutta la vita sono i racconti su di lei che mi hanno riportato i nostri genitori, oltre a una grande sofferenza e un grande vuoto”.

Siamo entrati in contatto con il padre, Salim, che ha raccontato quell’11 luglio: “Ho dovuto prendere la via dei boschi, assieme a tanti altri ragazzi e uomini. Solo io so cosa ho passato e quanto quel cammino sia stato duro. E’ difficile da raccontare e mai lo dimenticherò. Il momento più duro è stato però quando ho dovuto dividermi dalla mia famiglia, ma ancora peggio quando ho saputo che Selma era scomparsa”.

“Srebrenica era caduta. Mentre gli uomini tentavano la fuga attraverso i boschi, donne, bambini e vecchi si sono incamminati verso la base ONU – ha raccontato invece nel marzo del 2019 la moglie Alija – A Potočari c’era il caos, una folla enorme, la paura si respirava ad ogni passo. Portavo in braccio Sadik, il più piccolo, gli altri tre mi camminavano davanti. Ad un certo punto Selma è sparita dalla mia vista, è stata questione di un secondo”. Alija ha cominciato a cercarla per ore in mezzo a quella massa umana, rivolgendosi anche a Ratko Mladić: “Gli ho tirato la manica della camicia dicendogli che avevo perso mia figlia, ma mi ha spinta via. Poi ci hanno stipati sugli autobus…”. Assieme a centinaia di sfollati verranno mandati verso il nel cosiddetto “territorio libero” controllato dall’Armija BiH.

Il marito Salim invece ha percorso più di 100 km a piedi lungo quella che è stata chiamata la “Marcia della morte” e – a differenza di molti altri morti di stenti, per le ferite o uccisi lungo il tragitto – è riuscito ad arrivare in territorio libero: “Ho ritrovato mia moglie e i miei tre figli il 20 luglio, a Lukavac [a nord-ovest della città di Tuzla]”. Segnalarono subito alla Croce Rossa e all’Unhcr (Alto commissariato delle nazioni unite per i rifugiati) la sparizione di Selma.

Nei sette anni in cui vissero da sfollati in un villaggio nei pressi Lukavac [nel Cantone di Tuzla], non ebbero alcuna informazione su Selma e nel 2002 tutta la famiglia ha ottenuto i visti per gli Stati Uniti. Oggi Salim, con la moglie Alija e i due figli Alik e Sadik, vivono a Saint Louis nel Missouri, mentre Elvira vive con il marito e due figli nell’Iowa.

Ma l’anno scorso è accaduto un fatto inaspettato, come ci ha raccontato Elvira: “A marzo 2019, solo per caso, mia mamma ha visto una foto apparsa su una pagina Facebook e ha riconosciuto subito i vestiti che Selma portava quel giorno… ci ha chiamati tutti per dircelo”. “I miei genitori fin dalla sua scomparsa hanno continuato a cercare tracce di mia sorella nei modi più disparati ma senza alcun risultato per 24 anni e questo evento ci ha dato nuove speranze”, ha proseguito Elvira. Hanno poi proseguito la ricerca attraverso il profilo Facebook aperto dal fratello di Elvira nel 2011 “Missing Selma Music since July 12 1995 in Srebrenica, Potocari”.

La foto a cui si riferisce Elvira è del fotoreporter Ahmet Bajrić (Blicko), scattata a Ravne nei pressi di Kladanj, dove arrivarono decine e decine di donne, bambini e vecchi deportati da Potočari tra il 12 e il 14 luglio. “Ravne era uno dei primi punti di accoglienza di civili in arrivo da Srebrenica. Non ricordo esattamente quando ho scattato quella foto, credo il 13 luglio”, ha dichiarato il fotoreporter a Dnevni Avaz il 21 maggio dell’anno scorso.

Ahmet Bajrić assieme ai colleghi di Radio Zvornik, era tra i pochi giornalisti presenti in quei giorni di luglio a Ravne, vicino a Kladanj, al confine con il territorio controllato dall’esercito serbo-bosniaco. Ha raccontato a OBCT che la foto, come tante altre che aveva scattato in quei giorni tra gli sfollati che arrivavano da Srebrenica, sono state pubblicate su internet e che i genitori di Selma l’hanno contatto dichiarando di aver riconosciuto Selma in uno scatto: “Per loro, questa foto è la dimostrazione che Selma è arrivata salva sul territorio della Federazione”, ha aggiunto Ahmet Bajrić. Il fotografo ha autorizzato OBCT alla pubblicazione auspicando il ritrovamento di Selma:

Il fotoreporter ha in seguito incontrato i genitori di Selma. Dopo aver visto quella foto hanno deciso infatti di partire per la Bosnia, come racconta il padre di Selma: “In aprile [2019] appena arrivati abbiamo consegnato la foto alla Croce Rossa e alla polizia. Poi abbiamo cominciato a visitare tutte le case di accoglienza di minori della zona di Kladanj. Ci avevano promesso che avrebbero cercato informazioni, ma fino ad oggi non abbiamo ricevuto nulla. Non ci diamo per vinti e torneremo in Bosnia per proseguire le ricerche”.

Hanno poi denunciato la scomparsa anche all’FBI e gli specialisti di una società privata, in base alla foto della bambina, hanno realizzato una ricostruzione – attraverso un processo di “age progression” – su come potrebbe apparire oggi, da adulta.

Durante le ricerche si è sparsa la voce, ma senza alcuna prova finora, che potrebbe essere stata portata fuori dalla Bosnia Erzegovina. “Mi chiedo se ci sia la possibilità che sia stata portata in Italia e se comunque potreste aiutarci in qualsiasi modo”, ha proseguito Elvira. “Il nostro più grande desiderio è trovarla. Per questo spero tanto che questo articolo e questo mio appello arrivino lontano e che chiunque abbia informazioni di qualsiasi tipo su Selma, ce le faccia avere e ci restituisca la pace. Almeno per dirci che sta bene, ovunque lei sia oggi”.

Se si dispone di informazioni, segnalarlo alla Croce Rossa del proprio paese o all’Interpol o alla polizia locale. Per ulteriori informazioni si veda la pagina Facebook: “Missing Selma Music since July 12 1995 in Srebrenica, Potocari”.

