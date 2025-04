Wall Street ha frenato Trump sui dazi. Intervista a Paola Subacchi

Dopo l’annuncio di Donald Trump di sospendere per 90 giorni i nuovi dazi annunciati nei giorni scorsi, oggi a Pubblica Raffaele Liguori ha intervistato Paola Subacchi, economista, esperta di economia internazionale, docente all’università di Sciences Po a Parigi.

Trump ha sospeso i dazi per 3 mesi. Come interpreta questa mossa: il capo della Casa Bianca ha dovuto cedere alle pressioni di Big Tech e Wall Street? Oppure anche la sospensione dei dazi fa parte di un’unica strategia con la quale Trump vuole affermare la centralità degli Usa come superpotenza mondiale?

È difficile rispondere con una parola. Quello che sta succedendo è complesso e difficile da decifrare perché ogni giorno, a ogni momento, abbiamo notizie nuove, cambiamenti di direzione. Sicuramente le pressioni da parte della finanza, da parte di Wall Street, hanno giocato un ruolo e sappiamo benissimo che molti dei finanziatori di Trump sono finanzieri, banchieri e imprenditori e chiaramente quello che stava succedendo, coi mercati in totale turbolenza, ha avuto un peso. Dobbiamo tenere presente che c’è il rischio da non sottovalutare di una crisi di instabilità finanziaria, perché non solo il mercato azionario ha avuto un contraccolpo polpo pesante a causa dei dazi annunciati, ma anche il mercato del debito americano lo ha avuto. Qui stiamo veramente giocando col fuoco ed era necessario per Trump fare un passo indietro.

È arrivato qualche segnale che diceva “attenzione, il debito pubblico americano rischia di non essere più comprato come prima”?

Non solo non comprato, ma addirittura venduto per quello che abbiamo visto. Negli ultimi giorni, e in particolare ieri, c’è stata una vendita estesa del del debito americano, non solo una vendita da parte dei fondi pensione e di chi ha il debito americano in portafoglio per per garantirsi un reddito. A vendere sono stati soprattutto gli hedge funds e altri protagonisti della finanza americana che sono esposti in maniera complessa e rischiosa rispetto al debito americano. Il crollo di ieri crea problemi per chi ce l’ha in portafoglio o chi per chi non ce l’ha, perché ci sta facendo tutta una serie di operazioni complesse che hanno un rischio implicito molto alto.

L’amministrazione americana ha un problema serio con i debiti e i deficit, dal deficit pubblico a quello di bilancio, oltre il 6% e il debito pubblico che è stato accumulato nel corso degli anni. E poi anche il deficit commerciale. I dazi servono a rimettere un po’ a posto i conti?

Assolutamente no. È vero che i dazi sono di fatto una tassa sulle importazioni, quindi in teoria e anche in pratica i dazi dovrebbero generare reddito per le casse pubbliche. In realtà, però, non sappiamo quale può essere l’entità di questo gettito fiscale per il semplice motivo che non è detto che gli americani continuino a comprare gli stessi beni importati ad un prezzo superiore, col dazio che entra nelle casse pubbliche. Potrebbe succedere che gli americani cambino idea e non comprino più niente o non comprino più importazioni. Fare una previsione su questo tipo di gettito è molto difficile. Noi sappiamo dal programma elettorale di Trump che i dazi dovrebbero dovrebbero generare le entrate fiscali per consentire un ulteriore taglio delle tasse. Da un punto di vista di gettito è discutibile ed è discutibile anche da un punto di vista di equità fiscale. I dazi, da un punto di vista fiscale, sono altamente regressivi, come pure il taglio delle tasse, già annunciato da Trump come accadde nel 2017, è altamente regressivo perché colpisce i redditi più poveri e parte delle dell’elettorato di Trump, non i miliardari che lo sostengono finanziariamente.

Il presidente degli Stati Uniti deve fare attenzione a come manovra la questione dei dazi perché può far molto male a un pezzo del suo elettorato.

I dazi hanno un effetto di tassazione sul paese che li impone, creano un effetto di alzamento dei prezzi. In generale il presidente degli Stati Uniti deve stare molto attento a come si muove perché in nome di questo presunto ribilanciamento dei rapporti tra gli Stati Uniti con il resto del mondo, si rischia di danneggiare l’economia americana e la finanza americana, sta creando instabilità sui mercati finanziari e sta danneggiando anche il resto del mondo da un punto di vista economico e dal punto di vista delle relazioni internazionali.

Come è stato possibile che Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, sia riuscito a combinare tutto questo? Cosa vuole realmente Trump?