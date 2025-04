Tra l’ordine e il caos. I dazi e Mr. Trump. Intervista a Sonia Lucarelli

A Pubblica Raffaele Liguori ha intervistato Sonia Lucarelli, politologa, docente di Relazioni internazionali e sicurezza europea all’università di Bologna.

L’arrembaggio di Trump – con i dazi imposti ai paesi di mezzo mondo – rappresenta la fine della globalizzazione, così come l’avevamo vista tra la fine degli anni ‘90 e l’inizio dei Duemila?

La globalizzazione era già in crisi. Se vogliamo pensare a un momento nel quale tutti abbiamo percepito questa crisi della fiducia nella globalizzazione è stato il COVID, ma non è l’unico momento. Ancora precedentemente rispetto a questo, in epoca recente, la crisi economica scoppiata nel 2007-2008 negli Stati Uniti e poi protrattasi molto più a lungo, ad esempio in Europa. Questi sono stati i momenti nei quali si è sentito il rischio che economie integrate in questo mondo economico-liberale aperto corrono. Il COVID è stato un altro momento importante perché ci ha fatto capire che questa delocalizzazione della produzione che era avvenuta in modo molto ampio aveva delle conseguenze, anche su cose che ci erano sembrate poco rilevanti, come la produzione delle mascherine. Da lì in poi si è cominciato a pensare a una riduzione della lunghezza delle catene di valore e lo scoppio della guerra in Ucraina ha mostrato altri limiti della globalizzazione legati alle dipendenze che si possono sviluppare, come la dipendenza energetica per l’Europa, la dipendenza dall’approvvigionamento di beni alimentari, in particolare di grano dall’Ucraina e dalla Russia, per i paesi del sud del mondo. Che la globalizzazione esponga anche a dei rischi era cosa nota. Quello che probabilmente non ci si aspettava era un’impennata dell’adozione dello strumento delle tariffe doganali, che è sempre esistito e che anche gli Stati Uniti hanno sempre adottato, in modo così ampio e significativo. Ora questa globalizzazione si era già trasformata e una delle linee di tendenza con lo scoppio delle guerre era stato il friend-shoring, cioè il cercare di compensare la diminuzione dei commerci con alcuni paesi aumentandola con quella di paesi vicini. Gli Stati Uniti sono stati tradizionalmente un paese amico, seppur in competizione economica, con l’Europa, mentre in questo momento si pongono in modo molto rischioso, come un antagonista. Tutto questo avrà senza dubbio delle conseguenze sul modo in cui interpretiamo il libero mercato a livello globale e le scelte che verranno adottate, non soltanto dagli Stati Uniti ma anche dalla controparte, saranno rilevanti per le conseguenze sulla globalizzazione.

L’effetto di Trump sull’ordine internazionale non sarà quello di migliorare quel livello di disuguaglianze che in tutto il pianeta avevamo cominciato a misurare soltanto una decina di anni fa in maniera consistente, no?