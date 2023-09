Venerdì 22 settembre. Una notte a San Paolo di Galatina

La storia dell’Europa è piena di riti della coreomania: momenti in cui i popoli si riunivano per una catarsi collettiva. San Paolo di Galatina è un invito a vivere insieme un rito di catarsi collettiva in una reinterpretazione della musica tradizionale pugliese: sia il suo lato più religioso che il rito pagano della taranta.

È stato piuttosto difficile tenere il passo con il produttore, musicista e compositore catalano Raül Refree negli ultimi anni: il suo acclamato lavoro con Sílvia Pérez Cruz (Granada), Rosalía (Los Ángeles) e Lina (Lina_Raül Refree) ha contribuito a spingere queste giovani artiste sulla scena mondiale; lui, nel frattempo ha anche trovato il tempo per produrre due brillanti album da solista per la Glitterbeat Records. Ora è il turno di Maria Mazzotta voce solista del leggendario Canzoniere Grecanico Salentino.

Venerdì 22 settembre, ore 21, in anteprima assoluta per l’Italia:

S. PAOLO DI GALATINA (Catalunya/Puglia)

con RAÜL REFREE & MARIA MAZZOTTA

Raül Refree: organo, chitarra, tastiere

Maria Mazzotta: voce e tamburello

L’ingresso alle serate è gratuito fino ad esaurimento posti. Per partecipare è necessario prenotarsi mandando una mail a prenotazioni@radiopopolare.it, o telefonando, dal lunedì al venerdì, allo 02 39241409 tra le 8.00 e le 18.00.