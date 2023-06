Test-ate con noi!

Fresh Nights di mercoledì 07/06/2023 Fresh Nights è il programma di Dario Grande che scava nella nuova musica italiana e non, alla scoperta del sound più fresco di oggi. È fresh perché è una ventata di freschezza rispetto al mainstream, è fresh perché è il suono di cui abbiamo bisogno oggi, è fresh perché è la spinta sincera dell’indie che potrebbe imporsi domani, è fresh perché anche se ha un sapore alternative ha comunque un’anima pop. A mezzanotte tra martedì e mercoledì, un’ora perennemente in bilico tra alternative e mainstream. IG: https://www.instagram.com/dar.grande/

Avenida Brasil di martedì 06/06/2023 La trasmissione di musica brasiliana di Radio Popolare in onda dal 1995! Da nord a sud, da est ad ovest; quella di ieri, di oggi e a volte anche quella di domani: la musica e gli artisti che danno speranza al Gigante Sudamericano, mentre si attende che con la fine del 2022 ci si liberi dalla sciagura chiamata Bolsonaro. Ogni martedì dalle 23.00 alle 24.00, a cura di Monica Paes Potrete anche, come sempre, scaricare i podcast e sentirla quando e quante volte volete... https://www.facebook.com/groups/avenidabrasil.radio/ https://www.facebook.com/avenidabrasil.radio/

L'altro martedì di martedì 06/06/2023 Dal 13 settembre dalle ore 22.00 alle 22.30 alla sua quarantaduesima edizione L’Altro Martedì, la trasmissione LGBT+ di Radio Popolare torna in onda con le voci dei protagonisti della movimento omotransgender. Conduzione e regia di Eleonora Dall’Ovo Musiche scelte da Lucy Van Pelt Si partirà con la rassegna stampa nostrana ed estera, per poi intervistare i\le protagonisti\e del movimento lgbt+ e concludere con gli eventi culturali che ruotano intorno alla realtà arcobaleno da non perdere.

Esteri di martedì 06/06/2023 Il giro del mondo in 24 ore. Ideato da Chawki Senouci Data di nascita: 6 ottobre 2003 (magazine domenicale di un’ora dalle 11.30 alle 12.30) Ogni giorno Chawki Senouci e Martina Stefanoni scelgono alcuni fatti che ritengono interessanti da segnalare agli ascoltatori e li propongono sotto forma di racconto, rubriche, reportage, piccole storie, interviste, approfondimenti e analisi. Essendo Esteri un magazine radiofonico i modi per “comunicare “ sono i titoli, un breve notiziario e i servizi lunghi. Il tutto inframezzato dai cosiddetti “intrusi” (notizie telegrafiche) e da stacchi musicali.